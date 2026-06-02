Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026.

Restan pocos días para el inicio del Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos. Las selecciones ultiman detalles para su estreno en la principal cita del fútbol internacional.
Seis selecciones de Conmebol disputarán esta edición de la Copa del Mundo: Argentina, Ecuador, Paraguay, Brasil, Colombia y Uruguay. Todas aspiran a avanzar a la siguiente fase del torneo.
En tanto, los equipos que no lograron la clasificación, como Perú, Venezuela, Chile y Bolivia, aprovecharán la fecha FIFA para iniciar un nuevo proceso y disputar partidos amistosos.
Amistosos de selecciones Conmebol previo al Mundial 2026
- Ecuador 2-1 Arabia Saudita (finalizado)
- Brasil 6-2 Panamá (finalizado)
- Colombia 3-1 Costa Rica (finalizado)
- Perú vs Haití (5 de junio / 19:00 horas)
- Paraguay vs Nicaragua (5 de junio / 17:15 horas)
- Chile vs Portugal (6 de junio / 12:45 horas)
- Bolivia vs Escocia (6 de junio / 15:00 horas)
- Venezuela vs Turquía (6 de junio / 17:00 horas)
- Brasil vs Egipto (6 de junio / 17:00 horas)
- Argentina vs Honduras (6 de junio / 19:00 horas)
- Colombia vs Jordania (7 de junio / 18:00 horas)
- Ecuador vs Guatemala (7 de junio / 15:00 horas)
- Perú vs España (8 de junio / 21:00 horas)
- Chile vs RD Congo (9 de junio / 10:00 horas)
- Venezuela vs Irak (9 de junio / 20:00 horas)
- Argentina vs Islandia (9 de junio / horario por confirmar)
- Bolivia vs Argelia (10 de junio / horario por confirmar)
Dónde ver los partidos amistosos de Perú
Los encuentros de Perú podrán verse tanto en señal abierta como en cable, con varias opciones para los aficionados. América TV (canales 4 y 704 HD) transmitirá los cotejos en directo, aunque no se ha confirmado si estarán disponibles en la plataforma digital América TVGO.
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ATV también emitirá los duelos en señal abierta por los canales 9 y 709 HD, con una previa de treinta minutos que incluirá análisis y comentarios especializados.
En cable, Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) ofrecerá la cobertura habitual de los compromisos de la selección. Aún está pendiente la confirmación sobre la transmisión en Movistar Play y la inclusión de reacciones en su canal de YouTube.
Así, los partidos del equipo dirigido por Mano Menezes podrán seguirse por América TV, ATV y Movistar Deportes, con transmisiones en alta definición y espacios dedicados a la previa. Infobae Perú realizará una cobertura digital minuto a minuto, con actualizaciones de goles, jugadas clave y declaraciones desde su sitio web.
Los grupos de las selecciones sudamericanas en el Mundial 2026
Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití —próximo rival de Perú— y Escocia. Paraguay, en tanto, forma parte del Grupo D junto a Australia, Estados Unidos y Turquía.
Ecuador quedó ubicado en el Grupo E, donde enfrentará a Curazao, Costa de Marfil y Egipto. Uruguay disputará la fase de grupos en el Grupo H, junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.
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Argentina buscará defender el título en el Grupo J, compartido con Argelia, Austria y Jordania. Por último, Colombia competirá en el Grupo K ante Portugal, RD Congo y Uzbekistán.
Los dos primeros equipos de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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