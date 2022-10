El tenso momento entre Melissa Paredes y Janet Barboza en ‘El Gran Show’

Melissa Paredes encara a Janet Barboza por invitarla a 'América Hoy': "No la siento sincera". | El Gran Show.

En la última edición del programa ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel, se vivió un momento tenso cuando la popular ‘Señito’ presentó como jurado VIP a Janet Barboza. Las cámaras del reality de baile captaron el gesto de incomodidad de su excompañera de conducción, Melissa Paredes.

Ha pasado un año aproximadamente desde que Melissa Paredes protagonizó una polémica al ser ampayada con Anthony Aranda cuando aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba. Tras el escándalo, se hizo inmediata su salida del programa ‘América Hoy’, debido a que “no encajaba con el perfil” para el público televidente.

La popular ‘Rulitos’, entonces compañera de conducción de Melissa en el programa de las mañanas, fue una de las personas que más criticó a la actriz por su presunta infidelidad. Es por ello que el encuentro entre ambas el último sábado 29 causó asombro en los demás participantes y televidentes del programa.

Como era de esperarse, ambas figuras del espectáculo no se dieron un abrazo y solo se saludaron con un choque de puños frente a las cámaras de América Televisión.

Además, al ver a Janet Barboza sobre la pista de baile, Melissa Paredes hizo notar su incomodidad con un curioso gesto que quedó grabado registrado por el director de cámaras.

Melissa Paredes responde a Janet Barboza.

Hubo un momento en que la conductora de ‘América Hoy’ explicó por qué no quiso saludar a su excompañera con un abrazo como lo hizo con los demás participantes del programa. “No porque sería un beso de Judas ahorita. Porque no sería un beso real. Tampoco sería un abrazo honesto ahorita”, acotó.

La fuerte crítica de Janet Barboza a Melissa Paredes

Ambas figuras del espectáculo estuvieron por mucho tiempo sin dirigirse la palabra luego que la popular ‘Rulitos’ la criticara por exponer a su hija con Rodrigo Cuba. Incluso la acusó de dañar íntegramente a la menor.

Barboza, en aquella vez, se refirió al vídeo y audio que Melissa Paredes presentó ante las autoridades para denunciar a su exesposo Rodrigo Cuba. “Es un contenido de alto voltaje y tan fuerte que le hace Melissa al ‘Gato’ Cuba. Ese audio ahora ya lo pueden escuchar en todas las redes sociales y definitivamente se ha convertido en viral y escarapela el cuerpo de quienes somos mamás. Es triste escuchar a una mamá que prácticamente negocia con la integridad de su hija”, dijo.

En otro momento de la polémica, Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, tuvo una acalorada discusión en vivo con Janet Barboza en un enlace en el programa ‘América Hoy’. La señora la enfrentó por las críticas constantes contra la actriz. El tenso momento se dio por una fotografía de la hija de la actriz con el popular ‘Activador’.

“Así como tú siempre sacas tus conclusiones y discúlpame, pero siempre soy directa, y estoy cansada que siempre ataques a mi hija y a otras personas no. Le puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no, que tú digas que se le trata bien, a mí no me engañas”, señaló la mamá de Melissa.

“Mi hija estaba en ese carro con ella, bajó a comprar la medicina porque la bebé no quería que Anthony se mueva. Acuérdate que Anthony solo tiene brevete de moto, bajo qué contexto lo ven ustedes, yo soy madre de 4 hijas mujeres, tengo nietas, nosotras siempre cuidamos”, agregó la señora dejando sorprendida a la popular ‘Rulitos’.

