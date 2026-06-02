Perú Deportes

Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026

El periodista Enrique La Rosa confirmó la noticia y detalló los movimientos que habrán en La Florida para la segunda parte de la temporada

Guardar
Google icon
El 'Pirata' seguirá su carrera en La Florida luego de defender la camiseta de FC Cajamarca. Créditos: Fútbol Champán / Youtube.

Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal durante el Torneo Clausura 2026. El delantero argentino se desvinculó de FC Cajamarca tras seis meses y firmó con el club ‘celeste’, convirtiéndose en el primer refuerzo solicitado por Zé Ricardo para la segunda mitad del año.

El periodista deportivo Enrique La Rosa confirmó la noticia en su programa de YouTube, Fútbol Champán: “Me voy a ir de chismoso. Barcos ya es oficialmente jugador de Cristal. Lo van a presentar en uno de estos días”.

Barcos arribó a Lima en los últimos días junto a su familia y realizó declaraciones al ser consultado sobre su futuro. “Estoy de vacaciones”, respondió, en un intento de restar atención a los rumores sobre su llegada a La Florida. Su presencia en la capital también estuvo relacionada con la firma de documentos.

Con este movimiento, Barcos volverá a jugar en Lima tras su paso por Alianza Lima, donde se convirtió en referente y máximo goleador extranjero del club. Sporting Cristal será el tercer equipo peruano en su carrera y podría ser el destino donde cierre su etapa como futbolista.

PUBLICIDAD

Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026.
Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026. Créditos: DyJ Sports.

Los movimientos de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

Enrique La Rosa detalló los movimientos previstos por Sporting Cristal para el Torneo Clausura y los playoffs de la Copa Sudamericana. La directiva, integrada por Julio César Uribe y Gustavo Zevallos, busca conformar un plantel competitivo para afrontar la segunda parte de la temporada.

Según La Rosa, la intención es incorporar varios extremos, así como un mediocampista central o un defensor central. “Le hicieron treinta goles y está trayendo a Barcos, un extremo probablemente colombiano, otro que sería Arancibia. Ahí están dos cupos de extranjeros. También buscan un seis o un central. Es decir, tres delanteros para un equipo al que le marcaron treinta goles”, afirmó.

Entre los posibles refuerzos figuran Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, quien podría dejar FC Cajamarca debido a problemas económicos y se encuentra en conversaciones con la dirigencia de Sporting Cristal. De concretarse, sería la tercera vez que ‘Lava’ juegue en un club grande de Perú, tras su paso por Universitario de Deportes y Alianza Lima.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal quiere juntar a Pablo Lavandeira con Hernán Barcos para luchar por el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal quiere juntar a Pablo Lavandeira con Hernán Barcos para luchar por el Torneo Clausura 2026.

Otros nombres que suenan para reforzar la plantilla son Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano de Universidad Central de Venezuela, y Francisco Arancibia, extremo chileno de Deportivo Garcilaso. En la zona de volantes, el club evalúa la incorporación de Claudio Torrejón, quien también milita en el equipo cusqueño.

En las últimas horas, cobró fuerza la posible llegada de José Rivera, conocido como ‘Tunche’. El jugador no desea continuar en Universitario y busca una salida, aunque el actual tricampeón peruano prefiere no transferirlo a un rival directo.

Por el lado de las salidas, se especula que el técnico Zé Ricardo podría dejar su cargo antes de finalizar la temporada. “El DT también está en veremos. Zé Ricardo puede que no continúe como entrenador de Cristal”, señaló La Rosa.

El delantero está definiendo su salida de Ate tras amenazas e insultos por polémica. (Al Ángulo)

"

Temas Relacionados

Hernán BarcosSporting CristalFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal empezó la revolución: los fichajes y salidas para luchar por el Torneo Clausura 2026

Desde el club ‘rimense’ quieren ejecutar un plan para salir de la zona baja de la Liga 1 y apuntan a renovar el plantel, con movidas incluyendo en la directiva

Sporting Cristal empezó la revolución: los fichajes y salidas para luchar por el Torneo Clausura 2026

Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026

Seis selecciones sudamericanas participarán en la Copa del Mundo y ajustan los últimos detalles para su presentación en el torneo. Revisa la agenda deportiva

Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026

Maëva Orlé definió su futuro: fue presentada por Batavo Mackenzie de Brasil tras salida de Alianza Lima

Se conoció el nuevo club de la opuesta francesa, emigró a la liga brasileña luego de su exitoso paso por las ‘blanquiazules’, donde se coronó tricampeona de la Liga Peruana de Vóley

Maëva Orlé definió su futuro: fue presentada por Batavo Mackenzie de Brasil tras salida de Alianza Lima

“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín

La central nacional regresó a Santa Anita tras quedar en el tercer lugar con la ‘U’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”

La ‘Foquita’ expresó su admiración por el delantero de Universitario, destacando su estilo de juego. Además, no ocultó su deseo de verlo vestido con la camiseta ‘blanquiazul’

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Delia Espinoza pide al JNE que se le permita votar en segunda vuelta tras declararse inaplicable su inhabilitación

Delia Espinoza pide al JNE que se le permita votar en segunda vuelta tras declararse inaplicable su inhabilitación

José Jerí renuncia a Somos Perú luego de anunciar que votará por Fuerza Popular en las Elecciones 2026

Roberto Sánchez corta entrevista en vivo con Milagros Leiva luego de confrontarla: “¡Uy, se corrió, se corrió!”

Cancillería termina las funciones de embajadores en 17 países: “el nuevo gobierno decidirá” los próximos nombramientos

Roberto Sánchez niega presencia de Antauro Humala en eventual Gobierno, pese a que le ofreció ministerio

ENTRETENIMIENTO

Francisca Aronsson inició grabaciones de la ambiciosa serie ‘Los Principiantes’: “Estoy contenta de seguir trabajando en Perú”

Francisca Aronsson inició grabaciones de la ambiciosa serie ‘Los Principiantes’: “Estoy contenta de seguir trabajando en Perú”

Samahara Lobatón pide ayuda desesperada a Melissa Klug y Youna para abandonar La Granja VIP: “¿Qué hago acá con esta gente tan mala?”

Suheyn Cipriani vuelve a Perú tras su participación en el MGI All Stars: ¿cuándo llega la reina de belleza?

Final de ‘La Granja VIP’: ¿Cuándo es y cuántos participantes lucharán por el premio?

Vania Bludau aclara por qué no se considera parte del círculo cercano de Alejandra Baigorria: “Cada una tiene sus cosas”

DEPORTES

Sporting Cristal empezó la revolución: los fichajes y salidas para luchar por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal empezó la revolución: los fichajes y salidas para luchar por el Torneo Clausura 2026

Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026

Maëva Orlé definió su futuro: fue presentada por Batavo Mackenzie de Brasil tras salida de Alianza Lima

“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”