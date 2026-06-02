Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026.

Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal durante el Torneo Clausura 2026. El delantero argentino se desvinculó de FC Cajamarca tras seis meses y firmó con el club ‘celeste’, convirtiéndose en el primer refuerzo solicitado por Zé Ricardo para la segunda mitad del año.
El periodista deportivo Enrique La Rosa confirmó la noticia en su programa de YouTube, Fútbol Champán: “Me voy a ir de chismoso. Barcos ya es oficialmente jugador de Cristal. Lo van a presentar en uno de estos días”.
Barcos arribó a Lima en los últimos días junto a su familia y realizó declaraciones al ser consultado sobre su futuro. “Estoy de vacaciones”, respondió, en un intento de restar atención a los rumores sobre su llegada a La Florida. Su presencia en la capital también estuvo relacionada con la firma de documentos.
Con este movimiento, Barcos volverá a jugar en Lima tras su paso por Alianza Lima, donde se convirtió en referente y máximo goleador extranjero del club. Sporting Cristal será el tercer equipo peruano en su carrera y podría ser el destino donde cierre su etapa como futbolista.
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Los movimientos de Sporting Cristal para el Torneo Clausura
Enrique La Rosa detalló los movimientos previstos por Sporting Cristal para el Torneo Clausura y los playoffs de la Copa Sudamericana. La directiva, integrada por Julio César Uribe y Gustavo Zevallos, busca conformar un plantel competitivo para afrontar la segunda parte de la temporada.
Según La Rosa, la intención es incorporar varios extremos, así como un mediocampista central o un defensor central. “Le hicieron treinta goles y está trayendo a Barcos, un extremo probablemente colombiano, otro que sería Arancibia. Ahí están dos cupos de extranjeros. También buscan un seis o un central. Es decir, tres delanteros para un equipo al que le marcaron treinta goles”, afirmó.
Entre los posibles refuerzos figuran Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, quien podría dejar FC Cajamarca debido a problemas económicos y se encuentra en conversaciones con la dirigencia de Sporting Cristal. De concretarse, sería la tercera vez que ‘Lava’ juegue en un club grande de Perú, tras su paso por Universitario de Deportes y Alianza Lima.
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Otros nombres que suenan para reforzar la plantilla son Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano de Universidad Central de Venezuela, y Francisco Arancibia, extremo chileno de Deportivo Garcilaso. En la zona de volantes, el club evalúa la incorporación de Claudio Torrejón, quien también milita en el equipo cusqueño.
En las últimas horas, cobró fuerza la posible llegada de José Rivera, conocido como ‘Tunche’. El jugador no desea continuar en Universitario y busca una salida, aunque el actual tricampeón peruano prefiere no transferirlo a un rival directo.
Por el lado de las salidas, se especula que el técnico Zé Ricardo podría dejar su cargo antes de finalizar la temporada. “El DT también está en veremos. Zé Ricardo puede que no continúe como entrenador de Cristal”, señaló La Rosa.
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