Samahara Lobatón pide ayuda desesperada a Melissa Klug y Youna para abandonar La Granja VIP: “¿Qué hago acá con esta gente tan mala?”

Samahara Lobatón suplica salir de La Granja VIP. Panamericana TV

La presión en el programa de convivencia La Granja VIP Perú ha alcanzado un punto crítico para Samahara Lobatón, quien fue captada en un momento de alta vulnerabilidad emocional durante la tarde del 1 de junio. La creadora de contenido, hija de Melissa Klug, fue vista almorzando sola mientras el Team Reales compartía la mesa de manera distendida, reflejando el aislamiento que vive la figura de redes dentro del reality.

La reciente eliminación de Pati Lorena impactó significativamente en el estado anímico de Samahara Lobatón. La salida de su compañera dejó al Team Víboras reducido a solo dos integrantes, Samahara y Shirley Arica, situación que acentuó el sentimiento de soledad y desgaste de la influencer. La participante manifestó de forma reiterada su deseo de abandonar la competencia, solicitando de manera directa a la producción su retiro del programa a pesar de que restan apenas dos semanas para la final.

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Samahara Lobatón no ocultó sus lágrimas ni su frustración. “¿Qué hago acá con esta gente tan mala, doble cara? Les prometo que voy a ser mejor persona, pero sáquenme de acá. Ya no sé si esto realmente vale la pena. Mi hijo cumple 8 meses y han pasado tres meses desde que entré acá. Quiero irme. Esto es horrible”, expresó mientras almorzaba apartada del resto de los concursantes.

Samahara Lobatón rompe en llanto en 'La Granja VIP' tras la eliminación de Pati Lorena, acrecentando la tensión en el reality.

Tensión y frustración

La tensión dentro de La Granja VIP Perú ha sido un factor constante, pero la situación de Samahara Lobatón se agravó tras la reducción de su equipo y la falta de apoyo emocional. La influencer reveló cuánto extraña a su familia y lo difícil que le resulta sobrellevar la distancia de su entorno cercano. “Quiero mi vida de nuevo, quiero ver a mis hijos, saber cómo está Youna”, afirmó, aludiendo a su pareja y a la dinámica familiar que dejó fuera del reality.

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El aislamiento se hizo más notorio cuando Shirley Arica, la única integrante restante del Team Víboras, prefirió quedarse en la habitación durante el almuerzo, dejando a Samahara a cargo de prepararse la comida sola. Esta situación reforzó el sentimiento de soledad y agotamiento que vive la participante. La joven se mostró muy autocrítica y cuestionó su decisión de ingresar al programa. “Me odio por haberme puesto acá. Extraño a Pati, a Pablo y a Renato. Quiero a mis hermanas. ¿Cómo mier me puse acá?, ¿por qué c?”, manifestó al borde del llanto.

Samahara Lobatón no puede contener las lágrimas y rompe en un llanto desconsolado. La influencer expresa su profundo deseo de ver a sus hijos y saber cómo se encuentra su pareja, Youna, en un momento de total vulnerabilidad. Video: TikTok @farandula.lorcha

La súplica de Samahara Lobatón no solo estuvo dirigida a la producción, sino especialmente a su madre, Melissa Klug, a quien pidió que la saque del reality. La influencer solicitó abiertamente ayuda para abandonar el programa, argumentando que el ambiente se ha vuelto insostenible y que su bienestar emocional se encuentra en riesgo. Las imágenes muestran a Samahara visiblemente afectada, atravesando una crisis que ha conmovido a los seguidores del formato y a la audiencia en general.

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La dinámica de La Granja VIP Perú se ha caracterizado por la formación de alianzas y la confrontación entre los equipos, lo que ha intensificado la tensión y el desgaste entre los participantes. La situación de Samahara Lobatón refleja el impacto que puede generar el aislamiento social y la presión psicológica en este tipo de formatos televisivos.

Samahara Lobatón pide salir de La Granja VIP. Captura: La Granja Vip.

Mientras avanza la competencia y se acerca la final de La Granja VIP Perú, la permanencia de Samahara Lobatón en el reality sigue siendo incierta. La influencer ha dejado claro que su prioridad es reencontrarse con su familia y recuperar su vida cotidiana, lejos del ambiente que califica como “horrible”. Las próximas semanas serán decisivas para el desenlace de su participación y para el futuro del equipo Víboras en la competencia.