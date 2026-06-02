Corte de agua para este miércoles 03 de junio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El corte afectará a tres distritos de Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este miércoles 03 de junio restringirá de forma temporal el suministro de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, San Miguel y Puente Piedra, una medida que alcanzará a viviendas y locales comerciales con horarios distintos, según el cronograma operativo difundido por la empresa.

La empresa atribuyó la suspensión a un programa de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y reforzar la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. De acuerdo con la información oficial, las labores se ejecutarán por etapas para ordenar la reposición del abastecimiento y reducir el impacto en los usuarios.

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Sedapal indicó que la restricción se prolongará por varias horas en las zonas incluidas en el aviso, debido a revisiones técnicas y maniobras en componentes de la red, trabajos que exigen detener el flujo de agua para operar bajo condiciones de seguridad.

Los trabajos se desarrollarán en fases para organizar el restablecimiento del servicio y limitar las molestias a los usuarios - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sect Los Portales

Agru El Progreso

Agru Cristo Mueve Montañas

Hora: 8 a. m. - 10 p. m.

A. H. Bayóvar Ampliación Parcela A Sector Cerro Vista Alegre

Hora: 11 a. m.- 10 p. m.

San Miguel

Urb. Pando 2da etapa

Cuadrante:

Av. La Marina, av. Universitaria, jr. Ayacucho, av. Brígida Silva de Ochoa y todas las calles de este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Puente Piedra

Cercado

A.H. Camino Real

A.H. Los Jardines de Puente Piedra

A.H. 9 de Junio 1ro y 2do sector

A.H. Nueva Canadá

A.H. El Progreso

A.H. San Martín de Porres

A.H. La Victoria

A.H. Virgen de Chapi parcela 1

Asoc. Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra

Asoc. Propietarios Villa Los Olivos

Asoc. Viv. Los Ficus de Puente Piedra

Asoc. Viv. Resid. San Lorenzo

Asoc. Villa Los Rosales

Asoc. Villa María

C.P. El Carmen Cercado

P.J. Señor de los Milagros sector San Luis

P.J. Santa Lidia

P.V. Virgen de Chapi

Urb. El Palermo

Urb. Prog. Viv. Rivera del Norte 1ra y 2da etapa

Urb. Augusto Bedoya

Urb. Puente Piedra

Urb. Santo Domingo.

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal anunció la programación de un corte de agua para este miércoles 03 de junio - Créditos: Magnific.

Consejos para ahorrar el agua

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los platos.

Repara de inmediato cualquier fuga en grifos, tuberías o inodoros para evitar el desperdicio constante de agua.

Toma duchas cortas y evita llenar la bañera cuando no sea necesario.

Utiliza una lavadora con carga completa para reducir el consumo de agua por lavado.

Reutiliza el agua empleada para lavar frutas y verduras para regar plantas o limpiar superficies.

Riega jardines y áreas verdes temprano por la mañana o al atardecer para minimizar la evaporación.

Instala dispositivos ahorradores de agua en grifos, duchas e inodoros.

Evita usar mangueras para limpiar veredas o vehículos; utiliza una escoba o un balde.

No arrojes aceites, pinturas ni productos químicos al desagüe, ya que contaminan las fuentes de agua.

Promueve hábitos de ahorro de agua entre familiares, amigos y vecinos para generar un impacto colectivo.

Valora el agua como un recurso limitado y úsala de manera responsable en todas tus actividades diarias.