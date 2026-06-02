Corte de agua para este miércoles 03 de junio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este miércoles 03 de junio restringirá de forma temporal el suministro de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, San Miguel y Puente Piedra, una medida que alcanzará a viviendas y locales comerciales con horarios distintos, según el cronograma operativo difundido por la empresa.
La empresa atribuyó la suspensión a un programa de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y reforzar la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. De acuerdo con la información oficial, las labores se ejecutarán por etapas para ordenar la reposición del abastecimiento y reducir el impacto en los usuarios.
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Sedapal indicó que la restricción se prolongará por varias horas en las zonas incluidas en el aviso, debido a revisiones técnicas y maniobras en componentes de la red, trabajos que exigen detener el flujo de agua para operar bajo condiciones de seguridad.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Juan de Lurigancho
- A. H. Integ. Solid. y Prog. Sect Los Portales
- Agru El Progreso
- Agru Cristo Mueve Montañas
Hora: 8 a. m. - 10 p. m.
- A. H. Bayóvar Ampliación Parcela A Sector Cerro Vista Alegre
Hora: 11 a. m.- 10 p. m.
San Miguel
- Urb. Pando 2da etapa
Cuadrante:
Av. La Marina, av. Universitaria, jr. Ayacucho, av. Brígida Silva de Ochoa y todas las calles de este cuadrante
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Puente Piedra
- Cercado
- A.H. Camino Real
- A.H. Los Jardines de Puente Piedra
- A.H. 9 de Junio 1ro y 2do sector
- A.H. Nueva Canadá
- A.H. El Progreso
- A.H. San Martín de Porres
- A.H. La Victoria
- A.H. Virgen de Chapi parcela 1
- Asoc. Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
- Asoc. Propietarios Villa Los Olivos
- Asoc. Viv. Los Ficus de Puente Piedra
- Asoc. Viv. Resid. San Lorenzo
- Asoc. Villa Los Rosales
- Asoc. Villa María
- C.P. El Carmen Cercado
- P.J. Señor de los Milagros sector San Luis
- P.J. Santa Lidia
- P.V. Virgen de Chapi
- Urb. El Palermo
- Urb. Prog. Viv. Rivera del Norte 1ra y 2da etapa
- Urb. Augusto Bedoya
- Urb. Puente Piedra
- Urb. Santo Domingo.
Hora: 12 m - 8 p. m.
Consejos para ahorrar el agua
- Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los platos.
- Repara de inmediato cualquier fuga en grifos, tuberías o inodoros para evitar el desperdicio constante de agua.
- Toma duchas cortas y evita llenar la bañera cuando no sea necesario.
- Utiliza una lavadora con carga completa para reducir el consumo de agua por lavado.
- Reutiliza el agua empleada para lavar frutas y verduras para regar plantas o limpiar superficies.
- Riega jardines y áreas verdes temprano por la mañana o al atardecer para minimizar la evaporación.
- Instala dispositivos ahorradores de agua en grifos, duchas e inodoros.
- Evita usar mangueras para limpiar veredas o vehículos; utiliza una escoba o un balde.
- No arrojes aceites, pinturas ni productos químicos al desagüe, ya que contaminan las fuentes de agua.
- Promueve hábitos de ahorro de agua entre familiares, amigos y vecinos para generar un impacto colectivo.
- Valora el agua como un recurso limitado y úsala de manera responsable en todas tus actividades diarias.
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