Migraciones inicia entrega de pasaportes sin citas y ciudadanos hacen colas de madrugada para obtener uno

La eliminación del sistema de citas virtuales para tramitar el pasaporte en las sedes de Migraciones fue realizado, según el superintendente de la institución, Juan Alvarado Gómez, para que el proceso sea más ágil para los ciudadanos. Sin embargo, en el segundo día de implementación de la atención por orden de llegada, decenas de ciudadanos formaron largas colas incluso de madrugada para garantizar su atención presencial.
Este martes, en la sede principal de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Breña, el primer ciudadano en la fila resumió el motivo de su llegada a las 3:30 a.m. “llegué a este lugar, para posicionarme como primero para salir rápido. Ayer no lo pude realizar, porque llegué como a las 7:00 a.m. y la cola estaba volteando, y mejor dije ‘Vengo al día siguiente lo más temprano que pueda’, y así ser el primero y salir rápido”, afirmó en conversación con RPP.
PUBLICIDAD
Según el medio radial, al menos 70 personas ya esperaban fuera del local al promediar las 3:30 a.m., a pesar de que la atención en la sede de Migraciones en Breña empieza a partir de las 8:00 a.m..
El testimonio del ciudadano también consideró que la falta de cupos en el sistema previo fue otro factor que empujó a los usuarios a aprovechar la nueva modalidad. “Sí lo intenté y nunca encontraba (cita), se me hacía difícil encontrar. Ya como dos meses y nada que ver”, señaló el mismo ciudadano en declaraciones.
El medio radial también advirtió que, mientras los ciudadanos esperaban su turno, personas no identificadas se acercaron para ofrecer un lugar reservado en la fila. “Al momento de nosotros llegar a este punto, se nos habían acercado algunas personas ofreciéndonos fila, un lugar en esta fila, que ya estaba separado”.
PUBLICIDAD
¿Cómo será la atención en Migraciones desde hoy?
Para obtener el pasaporte electrónico, se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, además del comprobante de pago de S/ 120,90, según Migraciones. El pago puede hacerse en el Banco de la Nación, en la plataforma Págalo.pe o de forma presencial en agencias de Migraciones, donde se admite la billetera digital Yape o los POS instalados en los locales.
La modalidad presencial funcionará por medio de un ticket. Los ciudadanos deberán tomar uno y permanecer en la sede hasta que el pasaporte esté listo, con la opción de retirarse temporalmente durante el proceso de impresión.
PUBLICIDAD
El procedimiento se aplicará en todas las oficinas, incluyendo módulos en centros comerciales y espacios MAC, bajo el principio de preferencia legal para adultos mayores, gestantes y personas que acuden acompañados de menores.
¿Qué pasará con quienes sí tengan programada una cita desde la página web de Migraciones? Ya que los ciudadanos no estarán obligados a generar una, aquellos que sí lo hicieron serán atendidos de forma prioritaria, conforme al turno previamente reservado.
¿A qué países se puede entrar con pasaporte peruano?
Los ciudadanos peruanos tienen la posibilidad de explorar destinos internacionales con mayor facilidad, fomentando el turismo y las relaciones internacionales gracias a los acuerdos bilaterales y políticas unilaterales. Estos son los países a los que los peruanos pueden ingresar solo con pasaporte:
PUBLICIDAD
- América Latina y el Caribe: México, Guyana, Surinam, Aruba, Bonaire, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saba, San Eustaquio y Trinidad y Tobago. Desde el 2024, se sumó El Salvador a esta lista.
- Europa: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.
- Asia: Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malasia, Mongolia, Nepal, Catar, Singapur y Tailandia.
- África: Bostwana, Marruecos y Sudáfrica.
Más Noticias
Elecciones 2026, segunda vuelta: así votará cada región en los comicios del 7 de junio
La distribución del padrón electoral revela marcadas diferencias entre las regiones del país, con Lima concentrando casi un tercio de los ciudadanos habilitados para sufragar y varias circunscripciones que superan el millón de votantes en la definición presidencial de este 7 de junio
Más de 37 mil empresas se constituyeron sin costo registral en Sunarp, pero exoneración cuenta con nueva fecha límite
El Gobierno recientemente prorrogó por tres años la exoneració del pago de tasas registrales para empresas que se constituyen en el país
Pablo Guede sorprendió con multa a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Alianza Lima: “Los niñitos se peleaban en lugar de jugar”
El entrenador argentino confesó que reprendió a ambos futbolistas tras un partido del Torneo Apertura por caer en la provocación del rival y que les costó un castigo económico
Polémica en Mister Global Perú 2026: destituyen a Airton Vargas y a la directora Denmar Arrieche en medio de denuncias públicas
La organización Reyes y Reinas del Perú apartó a Airton Vargas y a Denmar Arrieche, quien luego denunció públicamente presunta violencia, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del certamen nacional
Asesinan a balazos a hombre frente a un colegio tras secuestrarlo en Carabayllo
La víctima fue hallada sin vida y con varios disparos en Villa Esperanza, donde testigos reportaron que dos atacantes lo abandonaron en la vía pública tras llevarlo en un vehículo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD