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Migraciones inicia entrega de pasaportes sin citas y ciudadanos hacen colas de madrugada para obtener uno

El superintendente de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, afirmó que el sistema de citas virtuales fue eliminado para hacer el proceso más ágil

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Migraciones inicia entrega de pasaportes sin citas y ciudadanos hacen colas de madrugada para obtener uno. (Foto: Migración)
Migraciones inicia entrega de pasaportes sin citas y ciudadanos hacen colas de madrugada para obtener uno. (Foto: Migración)

La eliminación del sistema de citas virtuales para tramitar el pasaporte en las sedes de Migraciones fue realizado, según el superintendente de la institución, Juan Alvarado Gómez, para que el proceso sea más ágil para los ciudadanos. Sin embargo, en el segundo día de implementación de la atención por orden de llegada, decenas de ciudadanos formaron largas colas incluso de madrugada para garantizar su atención presencial.

Este martes, en la sede principal de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Breña, el primer ciudadano en la fila resumió el motivo de su llegada a las 3:30 a.m. “llegué a este lugar, para posicionarme como primero para salir rápido. Ayer no lo pude realizar, porque llegué como a las 7:00 a.m. y la cola estaba volteando, y mejor dije ‘Vengo al día siguiente lo más temprano que pueda’, y así ser el primero y salir rápido”, afirmó en conversación con RPP.

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Según el medio radial, al menos 70 personas ya esperaban fuera del local al promediar las 3:30 a.m., a pesar de que la atención en la sede de Migraciones en Breña empieza a partir de las 8:00 a.m..

El testimonio del ciudadano también consideró que la falta de cupos en el sistema previo fue otro factor que empujó a los usuarios a aprovechar la nueva modalidad. “Sí lo intenté y nunca encontraba (cita), se me hacía difícil encontrar. Ya como dos meses y nada que ver”, señaló el mismo ciudadano en declaraciones.

Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones
Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones | Andina

El medio radial también advirtió que, mientras los ciudadanos esperaban su turno, personas no identificadas se acercaron para ofrecer un lugar reservado en la fila. “Al momento de nosotros llegar a este punto, se nos habían acercado algunas personas ofreciéndonos fila, un lugar en esta fila, que ya estaba separado”.

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¿Cómo será la atención en Migraciones desde hoy?

Para obtener el pasaporte electrónico, se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, además del comprobante de pago de S/ 120,90, según Migraciones. El pago puede hacerse en el Banco de la Nación, en la plataforma Págalo.pe o de forma presencial en agencias de Migraciones, donde se admite la billetera digital Yape o los POS instalados en los locales.

La modalidad presencial funcionará por medio de un ticket. Los ciudadanos deberán tomar uno y permanecer en la sede hasta que el pasaporte esté listo, con la opción de retirarse temporalmente durante el proceso de impresión.

El procedimiento se aplicará en todas las oficinas, incluyendo módulos en centros comerciales y espacios MAC, bajo el principio de preferencia legal para adultos mayores, gestantes y personas que acuden acompañados de menores.

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¿Qué pasará con quienes sí tengan programada una cita desde la página web de Migraciones? Ya que los ciudadanos no estarán obligados a generar una, aquellos que sí lo hicieron serán atendidos de forma prioritaria, conforme al turno previamente reservado.

¿A qué países se puede entrar con pasaporte peruano?

Los ciudadanos peruanos tienen la posibilidad de explorar destinos internacionales con mayor facilidad, fomentando el turismo y las relaciones internacionales gracias a los acuerdos bilaterales y políticas unilaterales. Estos son los países a los que los peruanos pueden ingresar solo con pasaporte:

  • América Latina y el Caribe: México, Guyana, Surinam, Aruba, Bonaire, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saba, San Eustaquio y Trinidad y Tobago. Desde el 2024, se sumó El Salvador a esta lista.
  • Europa: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.
  • Asia: Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malasia, Mongolia, Nepal, Catar, Singapur y Tailandia.
  • África: Bostwana, Marruecos y Sudáfrica.

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