Christian Cueva a Sport Boys: ¿por qué todavía no es anunciado como nuevo fichaje para el Torneo Clausura 2026?

Christian Cueva fichará por Sport Boys para el Torneo Clausura 2026.

El inicio del mercado de fichajes del Torneo Clausura ha situado a Christian Cueva en el centro de la atención. El mediocampista, actualmente pieza clave en Juan Pablo II, busca su desvinculación para unirse a un club campeón de la Liga 1 peruana.

El popuular ‘Aladino’, ha sido vinculado recientemente con varios equipos del fútbol nacional, siendo Sport Boys uno de los principales interesados. La noticia tomó fuerza gracias a las información del periodista Carlos Hernández, quien aseguró que el jugador ya alcanzó un acuerdo verbal con la ‘Misilera’ y solo resta resolver su salida contractual de Juan Pablo II.

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Según el comunicador, el plan es que el volante firme un contrato por los seis meses restantes de la temporada con Sport Boys, siempre y cuando logre quedar libre. “Christian Cueva le dio su palabra a Boys. Primero está resolviendo su salida de Juan Pablo II. Si queda libre, el contrato con los rosados será inicialmente por seis meses. También existe la posibilidad de que salga a préstamo”, precisó el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Información sobre Christian Cueva con Sport Boys.

El periodista añadió que, si la desvinculación definitiva no se concreta, la alternativa sería gestionar un préstamo para que el volante pueda disputar el Torneo Clausura con el equipo chalaco. En paralelo, se sabe que el técnico Carlos Desio ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de contar con el mundialista en su plantel, lo que refuerza el interés de Sport Boys en cerrar la operación.

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El DT argentino admitió charla con el volante de Juan Pablo II y no descarta sumarlo para el Torneo Clausura 2026. (Video: América TV / Desvelados)

¿Arley Rodríguez fichará por Sport Boys tras abrupta salida de FC Cajamarca?

Sport Boys busca reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura de la Liga 1, bajo la conducción de Carlos Desio. La directiva rosada está enfocada en potenciar el equipo con incorporaciones estratégicas y una de las prioridades es el delantero colombiano Arley Rodríguez, quien recientemente protagonizó una salida polémica de FC Cajamarca.

Según información revelada por el periodista Marcelo Merizalde, la dirigencia ya tiene en carpeta a Rodríguez como posible refuerzo. El club planea avanzar con reuniones formales en los próximos días para definir la operación, aunque todo dependerá de la capacidad financiera de la institución.

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“Sport Boys apunta a Arley Rodríguez como refuerzo para el Torneo Clausura. Todo supeditado, tal como con el resto de jugadores que interesan, a la realidad económica del club”, publicó Merizalde en su cuenta de ‘X’.

La apuesta por Rodríguez se suma a la estrategia de Sport Boys para sorprender en la segunda mitad del campeonato, con el objetivo de fortalecer el ataque y mejorar el rendimiento de un equipo que busca ser protagonista en la competencia local. El desenlace de las negociaciones dependerá, en última instancia, de la viabilidad económica para cerrar su incorporación y la de otros futbolistas en la mira del club.

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Las acusaciones de Arley Rodríguez evidencian prácticas que trascienden su caso e invitan a examinar cómo las exigencias económicas y el clima institucional afectan la estabilidad laboral en el fútbol profesional peruano (FC Cajamarca)

Rumores en Sport Boys para el Torneo Clausura 2026

En el armado de su plantel para el Torneo Clausura, Sport Boys mantiene como objetivo la conformación de un equipo altamente competitivo. La dirigencia rosada, que ya tiene en la mira incorporaciones como Arley Rodríguez, también apunta a futbolistas de experiencia y recorrido para potenciar todas las líneas.

Entre los nombres que figuran en la lista de prioridades se encuentran Christian Cueva, Horacio Calcaterra, Pablo Erustes y José Rivera. La intención del club es sumar jugadores de jerarquía, capaces de aportar liderazgo y calidad en el campo, con el propósito de pelear en los primeros puestos de la Liga 1.

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