Roberto Sánchez corta entrevista en vivo con Milagros Leiva luego de confrontarla: “¡Uy, se corrió, se corrió!”

Roberto Sánchez interrumpió una entrevista en vivo con Milagros Leiva tras acusarla de tener una “postura política” durante el programa Sin Rodeos

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, interrumpió este domingo una entrevista televisiva con la periodista Milagros Leiva uego de confrontarla por, según sus palabras, adoptar una “postura política” durante el enlace.

El diálogo se desarrolló en el programa Sin Rodeos, donde Leiva increpó al aspirante presidencial sobre declaraciones que había brindado minutos antes el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

“Yo respeto su opinión, evidentemente no la comparto. Yo pediría al ojo objetivo de ver la entrevista y que todo el Perú vea esa entrevista para saber exactamente el contexto de esa opinión. Yo creo que cada quien sabrá sacar su propia opinión al respecto sin hacer juicios de valor”, señaló Sánchez, que acababa de participar en el debate con Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“Usted pues no puede pontificar y tomar una postura sesgada en un periodismo independiente. Yo dejo nuevamente que el ojo público y crítico verifique, vea los alcances de esa opinión sin necesidad de llegar a los adjetivos que usted dice”, siguió.

PUBLICIDAD

El candidato de Juntos por el Perú rechazó cualquier vinculación formal de Antauro Humala con su eventual gobierno y negó que integre su equipo político o técnico

Leiva consultó luego sobre la posible inclusión de Antauro Humala, con el que está aliado en estas elecciones, en un eventual gobierno de Juntos por el Perú.

“Antauro Humala no forma parte del equipo político, no forma parte del equipo técnico y por sus propias palabras (...) no quiere ni va a formar parte del gobierno de Juntos por el Perú. Nosotros respetamos las opiniones de todos los que respaldan Juntos por el Perú, porque vienen de aquí, de allá. Nosotros no discriminamos, nosotros no criminalizamos, no vetamos”, replicó.

“Compartimos ideas y rechazamos algunas otras ideas. Nosotros no queremos fusilar a nadie. Nosotros no queremos expropiarle nada a nadie. Nosotros creemos que las fronteras están cerradas ya con acuerdos y se respeta el comercio transfronterizo y además la buena relación entre la vecindad. Nosotros no queremos declarar la guerra a nadie”, agregó.

Sánchez reiteró que respeta la opinión de Leiva, aunque no la comparte. “Me someto al ojo crítico de la población. Y voy a continuar dando otras entrevistas”, señaló antes de terminar la conexión en directo, lo que generó una reacción de la periodista.

PUBLICIDAD

“¡Uy, se corrió, se corrió! El sombrero se corrió muerto de miedo. Él dice que no comparte mi opinión. No es mi opinión”, se limitó a decir.

Sánchez afirmó que respeta opiniones distintas y defendió la pluralidad de apoyos, pero reiteró que no comparte la visión de Leiva sobre su candidatura

Humala salió de prisión en 2022 tras cumplir una condena de 19 años de cárcel por el Andahuaylazo, una sublevación militar que dirigió contra el entonces gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la que tomó una comisaría de la ciudad andina de Andahuaylas, con el resultado de cuatro policías muertos en acciones que él achaca al Estado.

Tras salir de prisión fundó su partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), partido cuya inscripción fue rechazada por los organismos electorales.

Ante ese escenario, el jefe etnocacerista acordó una alianza con Sánchez para que sus integrantes formasen parte de la listas electorales al Parlamento del partido Juntos por el Perú, pero ninguno de ellos salió elegido en la votación celebrada los pasados días 12 y 13 de abril.

PUBLICIDAD