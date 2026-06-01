Roberto Sánchez corta entrevista en vivo con Milagros Leiva luego de confrontarla: “¡Uy, se corrió, se corrió!”

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, interrumpió este domingo una entrevista televisiva con la periodista Milagros Leiva uego de confrontarla por, según sus palabras, adoptar una “postura política” durante el enlace.
El diálogo se desarrolló en el programa Sin Rodeos, donde Leiva increpó al aspirante presidencial sobre declaraciones que había brindado minutos antes el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla.
“Yo respeto su opinión, evidentemente no la comparto. Yo pediría al ojo objetivo de ver la entrevista y que todo el Perú vea esa entrevista para saber exactamente el contexto de esa opinión. Yo creo que cada quien sabrá sacar su propia opinión al respecto sin hacer juicios de valor”, señaló Sánchez, que acababa de participar en el debate con Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
“Usted pues no puede pontificar y tomar una postura sesgada en un periodismo independiente. Yo dejo nuevamente que el ojo público y crítico verifique, vea los alcances de esa opinión sin necesidad de llegar a los adjetivos que usted dice”, siguió.
PUBLICIDAD
Leiva consultó luego sobre la posible inclusión de Antauro Humala, con el que está aliado en estas elecciones, en un eventual gobierno de Juntos por el Perú.
“Antauro Humala no forma parte del equipo político, no forma parte del equipo técnico y por sus propias palabras (...) no quiere ni va a formar parte del gobierno de Juntos por el Perú. Nosotros respetamos las opiniones de todos los que respaldan Juntos por el Perú, porque vienen de aquí, de allá. Nosotros no discriminamos, nosotros no criminalizamos, no vetamos”, replicó.
“Compartimos ideas y rechazamos algunas otras ideas. Nosotros no queremos fusilar a nadie. Nosotros no queremos expropiarle nada a nadie. Nosotros creemos que las fronteras están cerradas ya con acuerdos y se respeta el comercio transfronterizo y además la buena relación entre la vecindad. Nosotros no queremos declarar la guerra a nadie”, agregó.
Sánchez reiteró que respeta la opinión de Leiva, aunque no la comparte. “Me someto al ojo crítico de la población. Y voy a continuar dando otras entrevistas”, señaló antes de terminar la conexión en directo, lo que generó una reacción de la periodista.
PUBLICIDAD
“¡Uy, se corrió, se corrió! El sombrero se corrió muerto de miedo. Él dice que no comparte mi opinión. No es mi opinión”, se limitó a decir.
Humala salió de prisión en 2022 tras cumplir una condena de 19 años de cárcel por el Andahuaylazo, una sublevación militar que dirigió contra el entonces gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la que tomó una comisaría de la ciudad andina de Andahuaylas, con el resultado de cuatro policías muertos en acciones que él achaca al Estado.
Tras salir de prisión fundó su partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), partido cuya inscripción fue rechazada por los organismos electorales.
Ante ese escenario, el jefe etnocacerista acordó una alianza con Sánchez para que sus integrantes formasen parte de la listas electorales al Parlamento del partido Juntos por el Perú, pero ninguno de ellos salió elegido en la votación celebrada los pasados días 12 y 13 de abril.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo este lunes 1 de junio
La ciudad de la amistad suele ser árida y cálida debido a su posición en la costa norte del país, cerca del desierto costero y el océano Pacífico
Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana
Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año
Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana
Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima
Los tres acuerdos que frenaron el paro de transportistas: subsidio por kilómetro, rescate financiero y plazo límite al Ejecutivo
El levantamiento de la medida fue posible luego de que autoridades y empresarios suscribieron un acta de entendimiento que detalla medidas económicas, subsidios y compromiso de continuar con mesas de diálogo sectoriales
Valery Revello sorprende a sus seguidores al regalar una lujosa camioneta a su hija de siete años y compartir mensaje de superación
La modelo e influencer sorprendió en redes sociales al obsequiarle un vehículo glamoroso a Vitto, su hija mayor, y aprovechar la ocasión para inspirar a sus fans hablando de perseverancia y amor maternal
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD