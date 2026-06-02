Cancillería termina las funciones de embajadores en 17 países: “el nuevo gobierno decidirá quién será embajador en estos países”

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, afirmó que los funcionarios se mantendrán en sus respectivas sedes diplomáticas hasta julio de este año

En solo dos días, el gobierno del presidente José María Balcázar ha publicado una serie de resoluciones supremas que dan por terminadas las funciones de representantes diplomaticos en un total de 17 países y dos organizaciones internacionales, como Estados Unidos, España, Francia, Brasil, entre otros.

Según los 8 documentos legales, publicados en el Diario Oficial El Peruano entre el 1 y 2 de junio, los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Perú en estos 17 países verán canceladas sus credenciales oficiales, al igual que sus Plenos Poderes, por lo que deberán regresar al Perú en una fecha aún no determinada.

En algunos casos, funcionarios tenían la representación del Perú en más de un país, como es el caso de Claudia Giuliana Betalleluz Otiura, que era la embajadora en Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Barbados, además de la Comunidad del Caribe (CARICOM); Javier Manuel Paulinich Velarde, que cumplía las funciones de embajador en India, Bangladesh, Maldivas, Nepal y Sri Lanka ; y Luis Carlos Antonio Iberico Núñez, ahora ex embajador de España, Andorra, y la Organización Mundial de Turismo (ONU Turismo).

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En general, los países que tendrán cambios de los embajadores peruanos son: Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Barbados, Nueva Zelanda, Brasil, Suriname, Costa Rica, Francia, India, Bangladesh, Maldivas, Nepal, Sri Lanka, Estados Unidos, España, Andorra.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, afirmó que los funcionarios se mantendrán en sus respectivas sedes diplomáticas hasta julio de este año. (Foto: Cancillería)

La respuesta del ministro de Relaciones Exteriores

El canciller de Perú, Carlos Pareja, defendió la finalización simultánea de funciones de embajadores políticos en estos países y sostuvo que la decisión adoptada no implica nuevos nombramientos antes del cambio de gobierno, sino que en realidad son el inicio formal de un retorno que deberá completarse en julio de este año debido a que son cargos que usualmente terminan funciones al final del periodo presidencial.

El ministro precisó al medio RPP que los actuales representantes “ya saben que tienen que regresar antes del 30 de julio” porque concluyen los 5 años del régimen. Añadió que el retorno no es inmediato: “Se producen en el mes de julio. Ellos regresan, no regresan ahora, regresan durante el mes de julio”, dijo al mismo medio.

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Ejecutivo no designará reemplazos antes del 28 de julio

Al ser consultado sobre si el gobierno estaba promoviendo cambios en embajadas estratégicas en la recta final de su gestión, Pareja descartó esa interpretación. “No va a haber nuevos embajadores, no. Ellos, el proceso de término de funciones se inicia con esta resolución que ha salido publicada en El Peruano”, dijo al medio RPP.

El canciller explicó al mismo medio que esa etapa previa incluye gestiones administrativas y protocolares: despedidas de autoridades, preparación del equipaje y emisión de pasajes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, afirmó que los funcionarios se mantendrán en sus respectivas sedes diplomáticas hasta julio de este año

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Pareja, sostuvo que la fecha efectiva de regreso no aparece en la resolución que cesa funciones, porque ese punto se define por resolución ministerial.

El argumento central del ministro fue que existe una diferencia entre embajadores de carrera y embajadores políticos, base de toda su defensa. Sobre estos últimos, afirmó que “culminan sus funciones al término del gobierno”.

Según Pareja, la salida de los embajadores políticos debe leerse del mismo modo que el fin de otros nombramientos de confianza al cierre de una administración.

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El canciller también intentó despejar la objeción temporal. Cuando se le planteó que el próximo gobierno podría decidir si ratificarlos o no, respondió que, si la nueva administración quisiera mantenerlos, tendrá que volver a nombrarlos.