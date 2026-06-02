Francisca Aronsson inició grabaciones de la ambiciosa serie ‘Los Principiantes’: “Estoy contenta de seguir trabajando en Perú”

La industria audiovisual peruana suma una nueva apuesta de alto perfil con el inicio de grabaciones de ‘Los Principiantes’, proyecto que será presentado tanto como largometraje para salas de cine como en formato de serie para plataformas de streaming. La noticia fue confirmada durante una conferencia de prensa ofrecida por La Soga Producciones, una de las productoras más importantes del país, que detalló el alcance internacional de la propuesta.
Bajo la dirección de Daniel Vega y con la visión creativa de Eduardo Carrillo como showrunner y guionista, ‘Los Principiantes’ narra el ascenso y la caída de un grupo de estudiantes de Derecho que, tras dejarse seducir por el poder y el dinero fácil, terminan envueltos en complejas dinámicas universitarias y políticas. La serie busca explorar temas de ambición, lealtad y las consecuencias de las decisiones en la vida de los jóvenes. La producción aspira a posicionarse como un referente en la ficción peruana, con potencial para futuras temporadas y una proyección más allá de las fronteras nacionales.
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Una de las principales atracciones del elenco es el regreso de Francisca Aronsson a La Soga Producciones. La joven actriz, consolidada como una de las figuras peruanas con mayor proyección internacional, vuelve a la casa productora donde interpretó a Margarita, personaje que la conectó con miles de espectadores y que marcó una etapa clave en su carrera. Ahora, varios años después, Aronsson asume un nuevo reto actoral, con la promesa de un personaje central dentro de la trama.
"Estoy súper feliz de ser parte de ‘Los Principiantes’. Es una producción muy ambiciosa en términos de trama, de elenco y de todo el trabajo que hay detrás. También estoy contenta de seguir trabajando en Perú, porque es el país que me abrió las puertas y donde he podido crecer profesionalmente. Mi personaje es muy tierno y pícaro a la vez”, afirmó Francisca Aronsson, quien expresó su satisfacción por el inicio de este proyecto.
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Elenco nacional e internacional
La estructura de ‘Los Principiantes’ fue concebida con una clara vocación internacional, tanto en su narrativa como en su equipo artístico. El elenco reúne a destacadas figuras del ámbito nacional e internacional, incluyendo a Mario Cortijo, Franco Pennano, Karime Scander, Salvador del Solar, Giovanni Ciccia y Gianella Neyra, quien también participa como productora. A ellos se suman intérpretes de renombre en la región, como Ana María Orozco, Christian Tappan, Flavio Medina, Oscar Torres y Osmar Núñez.
La participación de Gianella Neyra como actriz y productora refuerza el carácter ambicioso del proyecto, que combina el talento local con experiencia internacional. La producción apuesta por una historia inspirada en hechos reales, lo que añade un componente de actualidad y relevancia social al guion.
Los detalles sobre el personaje interpretado por Francisca Aronsson permanecen en reserva, aunque la producción adelantó que tendrá un papel clave en una historia marcada por la ambición, los conflictos de poder y las decisiones que definen el destino de sus protagonistas. Esta expectativa ha generado comentarios positivos en la industria y entre los seguidores de la actriz.
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El rodaje de ‘Los Principiantes’ inició 1 de junio de 2026, con escenarios que reflejan la diversidad y complejidad del entorno universitario y político peruano. El objetivo de La Soga Producciones es consolidar una narrativa capaz de conectar con nuevas generaciones de espectadores, tanto a nivel nacional como internacional.
La presencia de Francisca Aronsson en este proyecto reafirma su posición como una de las actrices jóvenes más versátiles del circuito latinoamericano. Su trayectoria, marcada por la participación en producciones de alcance regional, la posiciona como un referente para el público juvenil y una figura clave en la internacionalización del audiovisual peruano.
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