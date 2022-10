Ethel Pozo respaldó a Janet Barboza por no saludar a Melissa Paredes con un beso: “Yo tampoco puedo”

Ethel Pozo no dudó en apoyar la actitud de Janet Barboza en ‘El Gran Show’. La hija de Gisela Valcárcel indicó que encuentra coherente que su compañera no haya saludado con un beso y abrazo a la exconductora de ‘América Hoy’. Asimismo, resaltó que ella hubiera hecho lo mismo.

Lejos de poner paños fríos, Ethel Pozo resaltó que está de acuerdo con Janet Barboza, pues Melissa Paredes ha hecho y dicho tantas cosas, que no sería sincero saludarla con alguna muestra de cariño.

“Viendo el video, la siento sincera a la señora (Janet Barboza), porque si la besa, iban a decir qué hipócrita, si le da el puño, qué distante. Cómo le va a dar beso y abrazo a una persona con la que no se está de acuerdo”, indicó Ethel Pozo.

Por su parte, Janet Barboza señaló que ella aceptó la invitación de ‘El Gran Show’ para calificar a todos los participantes, no solo a Melissa Paredes. El hecho que la actriz haya indicado que era solo para lograr su sentencia, sí le dolió.

“Ella ha dicho que usted y yo le hemos dado la espalda, que no hemos sido amigas. Ha dicho tantas cosas”, respondió Ethel Pozo, mostrando su total respaldo a Janet Barboza.

Ethel Pozo prefiere ir al mercado que saludar a Melissa Paredes.

Consultada por su sentir, al ser señalada por Melissa Paredes como su posible sentenciadora, Janet Barboza resaltó que siempre ha actuado de una forma justa. Es por ello que asistió al programa de Gisela Valcárcel muy orgullosa de su objetividad.

“Nosotros actuamos con el corazón, entonces cuando no tienes que darle explicaciones a nadie, vas con la frente en alto, vas tranquila. (...) Eso a mi me dolió, tengo que reconocerlo públicamente, que alguien diga que voy a ir a un lugar para hacerle daño a otra persona, eso sí me duele. Yo intento ser justa”, aclaró en ‘América Hoy’.

En otro momento, la popular ‘rulitos’ contó que nunca se presentó la oportunidad de hablar con Melissa Paredes después que culminó ‘El Gran Show’. De lo contrario, ella no habría tenido ningún problema.

“Cuando el programa terminó, no volví a ver a Melissa Paredes, misma Mi bella genio, desapareció. Ella se fue primero, no la vi. Si se hubiera prestado para conversar, claro”, dijo.

Ethel Pozo tampoco le hubiera dado un beso a Melissa Paredes

Edson Dávila aprovechó para preguntar a Ethel Pozo si quiere a Melissa Paredes en el programa, a lo que ella indicó que no, y prefiere que la manden a ver el precio del pavo o del pollo.

“(Edson) Parece que no vieras ‘América Hoy’, tengo un año diciendo que a mi me gusta ver sincera, que no puedo darle un beso y un abrazo a una persona con la que, públicamente, han habido malos entendidos, no puedo, cómo se te ocurre”, concluyó.

