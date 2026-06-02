José Jerí renuncia a Somos Perú luego de anunciar que votará por Fuerza Popular en las Elecciones 2026

José Jerí se despide del Ejecutivo tras ser censurado por el Congreso.| Presidencia

El congresista y ex presidente del Perú, José Jerí, anunció su renuncia irrevocable al partido Somos Perú, del que fue militante por 13 años. En un comunicado difundido por medio de sus redes sociales, el parlamentario expresó su decisión, pero no ofreció explicación alguna sobre los motivos que lo llevaron a alejarse de la agrupación que lo llevó al Congreso.

“Quiero dirigirme a los militantes, amigos y a la opinión pública que he presentado mi renuncia irrevocable al Partido Democrático Somos Perú, organización política en la que milité durante trece años y donde inicié mi formación y trayectoria politica”, se indica en el comunicado.

“Esta ha sido una decisión profundamente reflexionada y, sin duda, una de las más difíciles de mi vida. Somos Perú fue mucho más que un partido; fue mi segundo hogar, el espacio donde conocí a personas extraordinarias, construí amistades sinceras y compartí sueños, luchas y objetivos comunes”.

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José Jerí confirmó que votará por Keiko Fujirmori y Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio. (Video: Jose Jerí)

“Hoy cierro una etapa importante de mi vida con respeto, gratitud y cariño por la gran familia somista. Como ciudadano, seguiré trabajando con la misma convicción, compromiso y vocación de servicio por el Perú que todos anhelamos construir”, finaliza el pronunciamiento.

José Jerí anuncia su apoyo a Fuerza Popular

Coincidentemente, la renuncia de José Jerí a Somos Perú se produce días luego de que el congresista anunciara públicamente su intención de votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral.

Durante una entrevista en Panamericana, Jerí afirmó que “voy a votar por Fuerza Popular. Roberto (Sánchez) es mi colega, es una persona que le tengo aprecio, pero una cosa es la amistad y otra cosa es la política”. Estas declaraciones se producen varios días luego de que se le consultara sobre su apoyo en la segunda vuelta electoral y a su posible acercamiento a Fuerza Popular como parte del grupo político.

En aquel entonces, a inicios del mes de mayo, indicó a la prensa que “en este momento yo tengo una afiliación política y pertenezco a una bancada (Somos Perú)”, dejando en claro que no consideraba “cortés, políticamente hablando, bajo mi formación” opinar sobre invitaciones eventuales.

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Roberto Sánchez - Keiko Fujimori

Con respecto a Roberto Sánchez, su colega en el Congreso, Jerí afirmó en Panamericana que “a nivel político yo no puedo comulgar con sus ideas y eso también lo hemos demostrado en diferentes episodios en el Congreso de la República. Y más aún, más desconfianza me genera la propuesta de Juntos por el Perú cuando tiene ese entorno siniestro”.

¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

El proceso electoral en Perú atraviesa su etapa más definitoria: la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el próximo domingo 7 de junio de 2026 en todo el país, sin excepción, según el cronograma oficial ya establecido por las autoridades competentes.

Esta fase se activa cuando ningún candidato alcanza más del 50% de los votos válidos, lo que conduce a una nueva contienda entre los dos aspirantes con mayor respaldo popular durante la llamada primera vuelta.

El escenario político de este año ha mantenido en vilo a millones de ciudadanos peruanos, expectantes al conteo oficial y los anuncios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Finalmente, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) serán los protagonistas de esta última contienda.

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