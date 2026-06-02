Corte de luz en Lima este 3 de junio: Pluz anuncia suspensión del servicio en cinco distritos

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Pluz realizará este miércoles 3 de junio una nueva jornada de cortes de luz en diversos distritos de Lima Metropolitana, como parte de las labores de mantenimiento preventivo y fortalecimiento de la infraestructura de distribución eléctrica.

De acuerdo con el cronograma difundido por la compañía, las interrupciones temporales del servicio buscan optimizar el funcionamiento de las redes, reducir el riesgo de averías y garantizar una distribución más segura y eficiente de la energía. Los trabajos afectarán sectores de Independencia, Puente Piedra, San Martín de Porres y Pueblo Libre.

Zonas y horarios de los cortes del 3 de junio

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Independencia — 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Independencia registrará los cortes más extensos de la jornada, con una suspensión del servicio que se prolongará por 11 horas.

Las interrupciones alcanzarán sectores de las urbanizaciones El Ermitaño y Las Violetas. Entre las vías afectadas figuran las avenidas Las Gladiolas, Los Pinos, Las Violetas y Túpac Amaru, además de calles como Amapolas, Los Claveles, Los Nogales y Los Robles.

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Asimismo, el corte comprenderá áreas cercanas a la Plaza Cívica ubicada frente al municipio distrital.

Puente Piedra — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En Puente Piedra, la suspensión del servicio eléctrico afectará sectores del asentamiento humano Santa Rosa y de la agrupación familiar Villa Norte.

Los trabajos alcanzarán calles como Buen Pastor y La Paz, además de diversos pasajes residenciales como El Porvenir, Las Flores y Las Orquídeas. El corte tendrá una duración aproximada de ocho horas.

San Martín de Porres — 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

En este distrito, el suministro eléctrico será interrumpido durante nueve horas en sectores de la asociación de vivienda Los Nísperos y la asociación Los Eucaliptos.

La medida afectará diversas manzanas residenciales comprendidas dentro del cronograma oficial de mantenimiento.

Pueblo Libre — 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

En Pueblo Libre, el corte alcanzará importantes vías como la avenida General Clemente y la avenida José Leguía Meléndez, además de jirones y calles residenciales como Vizcardo y Guzmán, Juan Valer Sandoval, Cueva, Miguel de Arriaga, Alberto Marlet y Alfredo Cadenas.

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La suspensión del servicio se extenderá durante siete horas.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

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Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de los trabajos programados de mantenimiento y modernización de las redes eléctricas.

Según la empresa, estas acciones permiten prevenir fallas inesperadas, mejorar la continuidad del servicio y reforzar la seguridad de la infraestructura eléctrica en las zonas intervenidas.

La compañía recordó además que los cortes programados son comunicados con anticipación para que los usuarios puedan tomar las medidas necesarias y minimizar inconvenientes.

Recomendaciones durante el corte de energía

Ante una interrupción temporal del suministro eléctrico, Pluz recomienda:

Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar daños por sobretensiones cuando se restablezca la energía.

Utilizar linternas o luces de emergencia en lugar de velas para reducir riesgos de incendio.

Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar los alimentos durante más tiempo.

Prever sistemas de respaldo en viviendas donde existan personas que dependan de equipos médicos eléctricos.

Contar con un kit básico de emergencia , que incluya agua potable, radio portátil, baterías y alimentos no perecibles.

Reportar incidencias o resolver consultas a través del Fonocliente de Pluz al 517-1717 o mediante los canales oficiales de atención.

La empresa precisó que cualquier modificación en los horarios o zonas afectadas será comunicada oportunamente a través de sus plataformas oficiales.