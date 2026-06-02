Alejandra Baigorria revela cuánto ganó por suscripciones de Instagram el día de su boda: “Me cobraron 40% de comisión”

La empresaria contó que no toda la ganancia fue para ella, sino que la aplicación le redujo en gran parte los ingresos | YouTube

Alejandra Baigorria detalló en televisión que las ganancias que obtuvo por las suscripciones de Instagram durante su boda con Said Palao fueron reducidas por una comisión del 40% aplicada por la plataforma. La empresaria reveló que, aunque más de cinco mil personas pagaron la suscripción exclusiva para acceder al contenido de su matrimonio, el monto recibido fue considerablemente menor al esperado.

La aparición de Baigorria en el programa «Sin +Que decir» generó comentarios en redes sociales y medios especializados. Según explicó la empresaria, la suscripción costó 20 soles por usuario y permitió el acceso a imágenes y videos inéditos de su boda celebrada en 2025. El cálculo inicial sugería que la suma superaría los 100 mil soles, pero la cifra real fue corregida por la propia Baigorria.

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“Es verdad, la gente cree que fue un montón de plata, pero el Instagram me voló el 40%”, expresó Alejandra Baigorria durante la entrevista. La empresaria remarcó que la plataforma de Meta cobra una comisión significativa a los creadores de contenido por el uso de suscripción, restando una parte importante de los ingresos generados.

Alejandra Baigorria revela en una entrevista sus ganancias por suscripciones de Instagram el día de su boda, destacando que le cobraron un 40% de comisión.

La conductora del espacio televisivo cuestionó la decisión de monetizar el evento privado, pero Baigorria defendió su elección y explicó que todas las plataformas aplican comisiones por el servicio. “Claro, ¿tú qué crees que Instagram es gratis? Me voló el cuarenta por ciento”, puntualizó la empresaria, mientras revisaba su teléfono para confirmar las cifras.

Al final, Baigorria precisó que recibió aproximadamente 60 mil soles tras la deducción de la comisión. “La gente dijo había cinco mil suscriptores por veinte soles, son 100 mil. Dijo: ‘Ah, se metió cien mil’. Pero no, el Instagram me voló el 40%. (Sacaste 60 luquitas) Sí”, añadió durante la conversación televisiva.

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Alejandra Baigorria, a la izquierda, revela la cantidad que ganó por las suscripciones de Instagram el día de su boda con Said Palao, quienes aparecen a la derecha saliendo de la iglesia.

Las declaraciones de Alejandra Baigorria volvieron a poner en debate el funcionamiento de los modelos de suscripción en redes sociales y la proporción de ingresos que retienen las plataformas tecnológicas

El lejano primer aniversario de Alejandra y Said

El 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao cumplieron su primer año de matrimonio en circunstancias poco convencionales. La pareja celebró su aniversario separados por compromisos profesionales y deportivos, lo que contrastó con la ceremonia mediática que protagonizaron en 2025.

Durante esa fecha, Baigorria se encontraba en China por asuntos laborales relacionados con su marca de ropa, mientras que Palao permaneció en Perú para participar en el Ironman 70.3 de Lima.

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El deportista utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de su entorno y dedicó un saludo a su esposa: “Y en especial a mi esposa y a mi hijita. Que estuvieron ahí haciéndome barra y siguiéndome toda la carrera desde China, dándome fuerzas que no sabía que me quedaban. Hoy además cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final, viendo cada parte de mi recorrido. Esa fuerza también me llevó a cruzar la meta”.

Said Palao posa orgulloso con tres amigos, luciendo cascos y atuendos deportivos, después de cruzar la meta del desafiante Ironman 70.3 en Lima, Perú. (Instagram Said Palao)

En contraste, Baigorria optó por no publicar mensajes alusivos a la fecha en sus cuentas. Sus publicaciones se centraron en actividades empresariales, imágenes de su viaje y reuniones familiares en China, priorizando su rol como empresaria y dejando en segundo plano la celebración personal.

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La distancia y los compromisos profesionales marcaron el primer aniversario de la pareja, reflejando una dinámica diferente respecto a la exposición mediática de su boda el año anterior.