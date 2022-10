Magaly Medina encaró a ‘Robotín’ y le reclamó su paso por ‘El Gran Show’

(Magaly Tv La Firme).

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, la periodista presentó a Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’ y Karelys Molina, ‘Robotina’, para explicar sobre cuál es la situación de su actual relación. La popular ‘Urraca’ también aprovechó su visita para encararlo por haber estado en el programa de Gisela Valcárcel.

¿Retomaron la relación? Como se recuerda, Karelys se presentó para apoyar a Alan durante su participación en ‘El Gran Show’, desde entonces se iniciaron los rumores de que habían retomado su relación luego que se diera por finalizada al darse a conocer en el programa de Magaly Medina sobre la presunta infidelidad que cometió ‘Robotín’ con una joven que se hace llamar ‘la falsa Robotina’.

Según mencionó la artista venezolana, ambos solo mantienen una relación de trabajo por lo que van a seguir estando juntos en eventos que tienen programados. Asimismo, indicó que Alan ya no vive en el departamento que ambos alquilaban.

Por su parte, el artista peruano dijo que está haciendo méritos para recuperar el amor de Karelys y reafirmó que no le fue infiel con su imitadora pese a que en las grabaciones que mostró ‘Magaly Tv La Firme’ se le ve semidesnudo junto a la peruana en un cuarto del sauna donde ambos estuvieron para hacer una publicidad.

Magaly Medina encara a ‘Robotín’

Momentos antes de hablar de la relación que Alan Castillo sostiene en la actualidad con Karelys Molina, la conductora del programa de espectáculos de ATV recordó que el popular ‘Robotín’ estuvo como invitado en el programa de Gisela Valcárcel y que incluso le envió una indirecta al decir que “hay una prensa malintencionada” que tergiversan los hechos, en alusión a su presunta infidelidad.

El artista, como respuesta, trató de llenar de elogios a la ‘Urraca’ al decirle que la quiere mucho. Rápidamente, Magaly Medina no dudó en soltarle un puyazo: “Después que fuiste a abrazar a Gisela ahora vienes aquí”, generando las carcajadas de Karelys Molina y el equipo de producción.

“No seas sobón. Después de que fuiste allá a decir que hay una prensa malintencionada (...) Te extrañamos papito lindo, te perdono”, expresó entre risas la periodista de espectáculos.

Sobre la presunta infidelidad

Cabe recordar que, una mujer de nombre Jessenia Velásquez se presentó en el programa de ‘Magaly Tv La Firme y delató a Alan Castillo de haberle sido infiel a Karelys Molina con ella. La autodenominada ‘Robotina peruana’ mostró fotos y videos como pruebas de que ambos estuvieron juntos en un hotel.

La mencionada joven señaló que ‘Robotín’ le habló por chat señalándole que había terminado su relación con Karelys Molina tras una foto que ella subió con Fabio Agostini y que por eso accedió a tener intimidad con él. “Él me dijo que estaba soltero y, por eso, comencé a grabar. Él supuestamente había terminado con Karelys”, indicó.

“Luego del encuentro me dice: Ya regresé con la ‘Robotina’, puedes borrar las fotos, por favor. Le dije: ok, voy a borrar las fotos, y de ahí me bloqueó”, agregó.

