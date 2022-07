Alan Castillo le dirá adiós a Robotín para buscar una oportunidad en la actuación: “La pintura daña mi salud” | ENTREVISTA

Robotín comenta que piensa dejar el personaje por un tema de salud. (Foto: Instagram)

Alan Castillo ha logrado, gracias a su personaje Robotín, ganarse el cariño del público, ha podido mantener a su familia y concretar algunos sueños. Sin embargo, también es un aliado que hace peligrar su salud, y es consciente de ello. No es la primera vez que se traza abandonar a Robotín, sin embargo, la propia necesidad lo obliga a recurrir nuevamente a él, finalmente, se ha convertido en su gran compañero.

Esta vez, ha decidido ponerse una fecha, un plazo no mayor a dos años, pues la pintura que usa para convertirse en robot es altamente tóxica, y tampoco cuenta con los recursos necesarios para adquirir un material de mejor calidad. Después de dar este paso, tiene pensado cumplir uno de sus más grandes anhelos, incursionar en la actuación o a los stand up comedy , participar una película peruana también le encantaría, asegura. Sin duda, todo un soñador que poco a poco trabaja para lograr sus objetivos.

Infobae conversó con el artista de 38 años y nos contó un poco más sobre Robotín, la relación que tiene con su enamorada venezolana y el permanente contacto que tiene con sus hijas.

Alan Castillo ¿De qué trata el número artístico que presentas en el Circo de Las Estrellas: Peruanidad?

Mi número es con el personaje de Robotín acompañado de Robotina (Karelys Molina), hacemos un sketch de comedia y varios bailes de Tik Tok que están de moda. Además hacemos dinámicas con el público porque jugamos con ellos.

¿Quienes más los acompañan en la carpa por Fiestas Patrias ?

Tenemos orquesta en vivo y en toda la función canta la actriz cómica e intérprete, Marcela Luna. También está la Chola Cachuca que presenta su número de humor y está acompañado de bailarines de danzas típicas. También hay acróbatas, malabaristas y payasos.

¿Cuáles son tus metas con respecto al circo?

Mi meta para el próximo año es hacer mi propio circo de Robotín y Robotina, así sea pequeño, pero comenzar algo nuestro.

¿Quién te puso el apelativo de Robotín?

Me lo puso la propia gente cuando hacía de estatua humana, me copie de las estatuas europeas. Armé un personaje coqueto, bromista que gusto mucho a la gente y luego me invitaron a programas de televisión y poco a poco me hice conocido.

¿Estudiaste teatro?

Sí, estudié teatro en Trujillo, en el 2006. Luego vine a Lima y llevé talleres de teatro, pero me gustaría estudiar para ser stand up comedy. Porque Robotín ya lo haré solo un par de años, nada más.

¿Crees que Robotín ha cumplido su ciclo?

No, pero es una decisión que debo tomar. De aquí a unos dos años quisiera dejarlo por un tema de salud, por lo tóxico del maquillaje, la purpurina que uso contiene plomo y a la larga me puede hacer daño. Unos añitos más y buscaré nuevas formas de trabajar pero siempre relacionado a la comedia .

¿Padeces de alguna dolencia?

Tengo diabetes, me cuido un poco mi alimentación. Pero tengo miedo que la pintura que uso me afecte los pulmones. Tengo 16 años pintándome la piel.

¿Si ya no serías Robotín, a qué tipo trabajos te dedicarías?

Me gustaría actuar y grabar miniseries o participar en una película. Pero siempre en el rubro de la comedia, no me veo en otra cosa.

ROBOTÍN Y SU PAREJA SUPERARON SUS PROBLEMAS TÓXICOS

¿Qué tal es trabajar con tu pareja?

Ya tenemos varios meses trabajando juntos, no solo en el circo sino también en los shows privados con mi elenco Robotín del Perú, hacemos para eventos, se puede decir que ya estamos acostumbrados.

Robotín anunció el fin de su relación con Robotina

¿No se saturan por estar todo el tiempo juntos?

Nos damos nuestros espacios, en nuestros tiempos libres grabamos videos para Tik Tok, porque de ahí nos llaman diferentes marcas.

El video que grabaron de la canción ‘Te Felicito’ en Tik Tok lo compartió Shakira en sus redes sociales, ¿cómo lo tomaron?

Feliz porque Karelys (Robotina) se emocionó mucho, ya que Shakira comentó el video y lo compartió en su cuenta de Instagram.

Shakira compartió Tik Tok de Robotín y Robotina. Foto: Captura de Tik Tok.

¿Cómo manejan su relación cuándo hay peleas?

Como toda pareja tenemos diferencias, pero no podemos estar tanto tiempo peleados. Lo tratamos de conversar y además somos bromistas y tomamos las cosas con buen sentido del humor.

¿Quién es más celoso, tú o ella?

Yo creo que los dos, ella se copió algunas cositas de mí, ella no era tan celosa. Yo era un poquito tóxico, pero ya superamos todo eso, cada uno confía uno del otro.

¿En qué cambio?

Confiamos más, nos damos nuestro propio espacio. Además, ya tenemos un año y seis meses de convivencia y si Dios quiere que venga el robotito. Me gustaría un hombrecito, pero es lo que Dios mande.

Robotín y Robotina en el Circo de Las Estrellas: Peruanidad. Foto: Difusión.

¿Entonces tienen planes de tener un hijo dentro de poco?

Esa es mi idea, pero ella quiere estudiar Ciencias de la Comunicación y por ahora el bebé va tener que esperar.

¿Y hay planes de matrimonio?

Yo prefiero viajar y gastar el dinero en conocer nuevos lugares.

¿Pero ella?

Si le gustaría casarse de blanco, yo le digo ¿para qué? si ella es plateada (risas).

¿Tu novia tiene muchos pretendientes?

Más la molestan en Instagram, con intenciones de enamorarla y a veces me lo muestra y respondo por ella. En mi propia cuenta de Facebook también me comentan de forma muy malcriada, yo soy impulsivo y contesto.

¿Y ella qué te dice?

A veces me lo dice y otras no porque sabe que yo voy a responder y me voy a meter en pleitos. Me consulta y me enseña.

MANTIENE CONTACTO CON SUS PEQUEÑAS

¿Cómo es la situación con tus niñas, las puedes ver?

Sí, claro, hace poco las lleve al circo, las veo casi a diario. Les llevo su regalito y siempre las llamo. Ellas tienen 11 años, 8 años y 4 años.

¿Las quieres como tus hijas?

Para mi nada ha cambiado, todas son mis hijas. También les doy dinero diario para su gastos o lo que necesiten ellas.

¿Dónde podemos comprar los boletos del Circo de las Estrellas?

Tenemos funciones hasta el 22 de agosto. De lunes a viernes, hay dos funciones y los fines de semanas, tres. Los boletos están a la venta en Teleticket o en la boletería del Circo, en el Mallplaza Bellavista, Callao.

Robotín presenta El Circo de las Estrellas: Peruanidad en el Mallplaza Bellavista. Foto: Difusión.

