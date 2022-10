Magaly Medina molesta con Ebelin Ortiz por seguir hablando de ‘Magnolia Merino’: “Quiere protagonismo”

Magaly Medina molesta con Ebelin Ortiz por seguir hablando de ‘Magnolia Merino’. (ATV)

Magaly Medina no dejó de opinar sobre la reciente entrevista de Ebelin Ortiz, quien estuvo en el canal de YouTube de Carlos Orozco y habló sobre la miniserie ‘Magnolia Merino’, la cual fue producida por Michelle Alexander y contaba la vida de una exitosa periodista de espectáculos con características muy similares a las de la popular ‘Urraca’.

La actriz nacional volvió a dejar en claro que la teleserie emitida por Latina Televisión se comenzó a grabar meses antes que la presentadora entrara a la cárcel y que ella no tuvo nada que ver con la decisión de los directivos de estrenarla cuando estaba en prisión. Recordemos que, el primer capítulo se emitió cuando la figura de ATV se encontraba recluida, tras perder el juicio contra Paolo Guerrero por el delito de difamación.

Al escuchar sus palabras, Magaly Medina no dudó en responderle señalando que lo que está haciendo Ebelin Ortiz recordando la producción nacional es enmendar sus errores, pues para la pelirroja, ‘Magnolia Merino’ se creó con el fin de ridiculizar su historia de vida y tuvo como protagonista a una de sus detractoras.

“Hay algunas alucinadas que salen ahora a tratar de justificar el papelón que alguna vez hicieron en televisión y ese es el caso de Ebelin Ortiz, una actriz que hace mucho tiempo no hablamos de ella. De pronto, en una entrevista sale a hablar de un tema bastante delicado (...) Bien graciosa es, querer negar algo que es evidente. Esa serie empieza justamente con los momentos en que a mí me mandan a prisión”, dijo la periodista.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ mostró las similitudes de la miniserie con escenas que alguna vez se vieron de ella en televisión para demostrar que ‘Magnolia Merino’ se creó para hacer una parodia acerca de su carrera y terminó indicando que Ebelin Ortiz solo quiere sonar en la farándula. “Esta es solo una aclaración para la actricita que ahora quiere un poquito de protagonismo”.

Magaly Medina reitera que la teleserie 'Magnolia Merino' se hizo con el fin de ridiculizar su vida. (Captura)

¿Qué dijo Ebelin Ortiz?

Ebelin Ortiz en conversación con Carlos Orozco aseguró que la planificación de ‘Magnolia Merino’ comenzó meses antes de que Magaly Medina y Paolo Guerrero empezaran su juicio. “Todos saben que las producciones no se planifican de un día para otros. Cuando Michelle Alexander me llama, ni siquiera ella estaba en juicio y nosotros ya teníamos fecha de salida. No es que ‘ay lo pusieron y pobrecita yo, estoy en la cárcel’.

En ese momento, el periodista cuestionó el por qué la miniserie no retraso su fecha de estreno. Sin embargo, la actual regidora de Lima señaló que todo fue decisión de Latina Televisión. “La responsabilidad no fue mía ni de Michelle Alexander, en este caso sería del jefe de programación de Frecuencia Latina de esa época. El problema no soy yo ni Michelle, sino Latina”.

Asimismo, señaló que está feliz de haber sido convocada para ser la protagonista. “Yo estoy orgullosa de todas las cosas que hice. La caracterización fue súper, el personaje fue súper y yo recontra me divertí”, sentenció la artista.

