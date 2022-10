John Kelvin se defiende: “Magaly Medina está coludida con Dalia Durán para manchar mi imagen”

John Kelvin arremete contra Magaly Medina y Dalia Durán. Panamericana TV/ 'Dilo Fuerte'.

John Kelvin arremete contra Magaly Medina y Dalia Durán. El cantante comentó que la madre de sus hijos y la conductora de televisión están coludidas para hacer show en televisión y manchar su imagen.

Esto lo dijo a través de un audio que su abogado, Ricardo Franco de la Cuba, difundió en el programa ‘Dilo Fuerte’ en Panamericana Televisión. Horas antes de que Jonathan Sarmiento Llanto saliera de prisión el pasado martes 25 de octubre, el letrado habló por teléfono con su defendido y conversaron sobre la actitud que la cubana está tomando frente a la noticia de la libertad del intérprete.

“(Dalia Durán) miente, miente porque está coludida con Magaly Medida y las dos trabajan en televisión y solamente hablan las cosas que quieren que la gente escuche, justamente para pelear”, se le escucha decir a Kelvin.

Por otro lado, el exintegrante del ‘Grupo 5′ aseguró que mientras estuvo en prisión, Dalia ganó dinero a costa de su imagen, saliendo en canales de televisión narrando lo que había ocurrido y manchando su honor. Además, aclaró que no es un drogadicto.

“Yo nunca me he drogado, esa vez sí estuve drogado, solo esa vez, pero yo no soy drogadicto. Ella ha dañado mi imagen todo este tiempo, está ganando plata conmigo”, indicó.

Asimismo, John Kelvin agregó que se tomará el tiempo para pedir a las personas que aclaren lo que han dicho de él, de lo contrario, tomaría acciones legales para que se rectifiquen.

“Para esto tiene que haber una manera de cómo aclarar, porque ellas hablan sin fundamento, solamente hablan por tema de farándula, porque quieren llevarlo por otro lado”, expresó.

John Kelvin se encuentra libre. (Instagram)

Dalia Durán estaría siendo amenazada tras liberación de John Kelvin

Dalia Durán vive con miedo luego de la liberación de John Kelvin del penal de Lurigancho. Como se recuerda, el cumbiambero fue puesto en prisión por haber maltratado físicamente a su esposa. El artista estuvo encerrado durante 15 meses hasta que su abogado consiguió revertir la condena de 21 años que había dictado el Poder Judicial en su contra.

Karla Tarazona fue quien reveló en su programa ‘D’ Mañana’ que la cubana se encuentra recibiendo amenazas de muerte. De acuerdo a la conductora de televisión, ella mantiene comunicación con personas bastante allegadas a la esposa del cantante, quienes le han señalado que la animadora de eventos está preocupada por el bienestar de sus pequeños.

“Debo cometer una infidencia. Yo tengo personas muy allegadas a Dalia (…). Está siendo constantemente amenazada y extorsionada. Sobre todo, ella, lo que tiene miedo ahora, en estos momentos, es que se atente contra la integridad de sus menores hijos”, señaló la conductora.

Asimismo, Karla Tarazona destacó que Dalia Durán se encuentra poniendo de su parte para salir a trabajar, pues de momento ella es el único sustento de sus pequeños.

“Ella tiene miedo de que les pase algo a sus pequeños porque está siendo constantemente amenazada y extorsionada, y (le dicen que) si es que ella no da lo que ellos le piden, los que van a pagar los platos rotos, por decirlo así, son sus pequeños. Ella está muy atemorizada por esa situación”, añadió Karla Tarazona.

Dalia Durán estaría siendo amenazada tras liberación de John Kelvin, según Karla Tarazona. | Panamericana Tv.

Dalia Durán habló sobre salida de John Kelvin de la cárcel

Dalia Durán no pudo ocultar su enojo al saber que John Kelvin salió de la cárcel por decisión del Poder Judicial, pues las autoridades señalaron que no habían los suficientes medios probatorios para demostrar que el artista abusó sexualmente de la madre de sus hijos.

“Tanta humillación, no desde ahora sino desde todo el proceso. Estoy muy dolida, muy indignada, avergonzada con las leyes del país, pero solo Dios sabe que es lo que pasará”, expresó Dalia Durán.

