Magaly Tv La Firme: Robotina intentó defender a Robotín pero terminó aceptando que le fue infiel

Magaly Medina se enfrentó en vivo con Robotina Peruana y la mandó a callar: “Ciérrenle el micro”. | Magaly Tv: La firme.

Luego de la presunta infidelidad del cómico ‘Robotín’ con una joven que imita en redes sociales a la ‘Robotina’, la joven venezolana Karelys Molina se presentó en el programa de ‘Magaly Tv La Firme’ para dar detalles de su actual situación. Durante la transmisión, Jessenia Velásquez, la ‘Robotina peruana’, también fue enlazada en vivo.

Al inicio de la entrevista, ‘Robotina’ puso en duda la infidelidad de ‘Robotín’ pese a las pruebas que presentó Jessenia Velásquez, donde se pudo evidenciar que el artista tuvo un encuentro con la joven de 23 años en un sauna del distrito de Carabayllo.

La original ‘Robotina’ reveló que su ahora expareja le negó que había cometido una infidelidad con la joven estudiante, y que solo se trataba de una reunión netamente laboral que había optado como una supuesta “venganza” por un vídeo pasado que ella protagonizó con Fabio Agostini.

Ante la actitud de Karelys Molina, la conductora del programa de espectáculos le pidió a su invitada que abra los ojos y que no defienda lo indefendible: “Acá has venido un poco dispuesta a defenderlo”.

Momentos después, Jessenia aseguró que la infidelidad sí se consumió aquel día y que ella pensaba que la relación de la popular pareja había terminado, según la versión que le dio el cómico Alan Castillo.

“No estaba enterada que había hablado de eso... ¿Él dijo que terminó conmigo? yo sabía que se encontraron. (¿Eso no lo sabías?) no”, comentó, notablemente decepcionada, la artista venezolana.

En otro momento, Magaly Medina no dudó en llamarle la atención a Jessenia Velásquez, quien en todo momento intentó ofender a la artista y burlarse de ella por haber tenido un encuentro íntimo con su expareja. La conductora de televisión no dudó en mencionarle que “el papel de víctima no te queda para nada”.

“A mí no me gustan las chicas de moral fácil, a mí no me gustan las runrunas, no me gustan aquellas mujeres que sabiendo que un hombre tiene enamorada, no les importa”, le increpó la popular ‘Urraca’.

Al ver que la joven estudiante no dejaba de burlarse de Karelys, la periodista volvió a recriminarle: “La próxima vez que veas a un hombre que tiene enamorada, no te vayas tan fácil a un ‘telo’ con él”.

Momentos antes de finalizar la nota, la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ le dijo a la ‘Robotina’ que priorice su amor propio y se haga respetar.

“Ya todo está en tus manos. Te tienes que hacer respetar porque eres una chica de 25 años, guapa, talentosa y no tienes que soportar este tipo de humillaciones públicas”, mencionó Medina.

“Espero que recapacites y te valores tanto, que si él no te supo valorar, de ti depende de que te valores”, puntualizó.

¿Qué dijo ‘Robotín’?

Al ser consultado por la acusación de infidelidad, Alan Castillo negó los hechos y señaló que sí asistió al mencionado sauna con Jessenia Velásquez, pero para hacer un trabajo de publicidad.

“Eso es absolutamente falso. Si yo hablo todo se va a tergiversar. Yo fui a ese hotel con ella para hacer publicidad y no a otra cosa... Pueden ir a preguntar al mismo sauna y Karelys (‘Robotina’) sabe que yo he ido a grabar Tiktoks... El problema es que la chica está hablando esas cosas y ahí está el problema”, señaló en su declaración.

SIGUE LEYENDO