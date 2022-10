Magaly Medina tras carta notarial de Giuliana Rengifo: “Si no eres ‘run runa’ no debes sentirte aludida”

Magaly Medina le responde a Giuliana Rengifo sobre la carta notarial que le envió. ATV /Magaly TV: La Firme.

Luego de que Giuliana Rengifo le envió una carta notarial a Magaly Medina pidiendo que se rectifique de la información que ha difundido en su programa ‘Magaly TV: La Firme’ al señalarla con calificativos como ‘run runa’, ‘sanck’ y ‘roba maridos’.

La conductora de ATV, respondió en su espacio televisivo de la noche del 17 de octubre e indicó que ella jamás mencionó nombres y que si Giuliana se siente aludida con los calificativos que mencionó es porque tendrá esa condición.

“Siempre digo al que le caiga el guante, que se lo chante y si alguien por ahí agarró el guante, ya no es mi problema... Pero si no me siento aludida, conmigo no es. Si no soy una ‘run runa’ no me sentiré aludida, uno se siente aludido porque realmente uno tiene esa condición”, puntualizó Medina.

Su abogado Iván Paredes le recomendó a la popular ‘Urraca’ que no le responda a cantante de cumbia porque le hará perder tiempo y congestionar el proceso legal del Poder Judicial.

“Ella dice en la carta que tú has comentado que ella (Giuliana) es una pelandusca, lo cual es totalmente falso. Para empezar a nadie le has dicho ‘Tú eres pelendusca’. No has mencionado a ninguna persona en específico”, explicó el letrado.

Luego, Magaly Medina aconsejó que las personas que no quieren recibir críticas que se retiren de la farándula peruana, porque de acuerdo a su criterio, ser mediático implica no solo recibir elogios, sino también recibir críticas.

“Si eres mediático o tienes de cierta manera notoriedad, implica que no todo es bonito, la gente no va a elogiar siempre, también habrá críticos. El que no quiera hacer eso, váyanse de la farándula”, aclaró la pelirroja.

Magaly Medina responde a Giuliana Rengifo.

Detalles de la carta notarial de Giuliana Rengifo a Magay Medina

Giuliana Rengifo se cansó de las indirectas de Magaly Medina y ya no está dispuesta a seguir soportando sus fuertes apelativos. Esto se dio luego de la polémica que originó su ampay con el notario Paul Pineda y la supuesta infidelidad a su esposa.

Según se lee en el documento difundido en el programa ‘Amor y Fuego’ la carta notarial fue enviada el 13 de octubre solicitando una rectificación por parte de la presentadora de espectáculos acerca de la información sobre las imágenes besando al abogado.

“Usted expresa calificativos y frases referidos a mi persona, a mi entorno privado, carentes de toda objetividad”, se lee en las primeras líneas.

En otro párrafo, la cantante piurana hace referencia a los calificativos que ha recibido por parte de Magaly Medina en las últimas semanas señalando que le hacen daño a su imagen y reputación, y que no es la verdad.

“Las imputaciones inexactas que se formularon en su programa contra mi persona ... han lesionado mi imagen pública y reputación al calificarme usted con adjetivos despectivos agraviantes como ‘pelandusca’ que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Español significa ‘prostituta’ (...) Las expresiones vertidas en su programa, referidas en líneas como: ‘pelandusca’, ‘bataclana’, ‘tamal mal envuelto’, ' roba maridos’, ‘run run’, entre otros epítetos denigrantes, no inciden bajo ninguna circunstancia en la esfera pública de mi actividad y carecen de interés público”, agregaron.

Giuliana Rengifo le pide a Magaly Medina rectificarse por información difundida en su programa. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO