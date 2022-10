Gisela Valcárcel aclara a Giuliana Rengifo: “Yo no soy mercadería que me prueban y me dejan”

Gisela Valcárcel cuestionó a Giuliana Rengifo tras minimizar beso con notario. | El Gran Show

Gisela Valcárcel sorprendió a Giuliana Rengifo con un peculiar comentario luego que la cantante explicara que está soltera. Como se recuerda, la artista fue captada besando a un notario pucallpino Paul Pineda. Sin embargo, ella siempre aseguró que solo son amigos, postura que hasta la fecha sostiene.

En la edición de este sábado 22 de octubre, Giuliana Rengifo dejó en claro que estaba disfrutando de su soltería, al lado de sus hijas, su madre y los negocios que maneja.

“Estoy soltera, sin compromiso, feliz. Ando con mis negocios (...) Yo tengo 3 hijas, para mi ellas son mi mayor distracción, son mi motor y motivo con mi madre que la amo”, indicó la cantante.

Esta afirmación de inmediato prendió las alarmas de Tilsa Lozano, quien le preguntó que pasó con su notario pucallpino. A lo que la cantante indicó que siempre dijo que nunca tuvo una relación con aquella persona, que solo fue un beso.

“Yo siempre dije que éramos amigos, somos amigos hasta el día de hoy, en el momento fue un gusto, pasó un beso, pero nada más, eso no te hace más ni menos”, señaló Rengifo.

Gisela Valcárcel de muestra contrariada con Giuliana Rengifopor decir que beso con notario no significó nada. América TV

Esta declaración causó sorpresa en la rubia y no dudó en cuestionar a Giuliana Rengifo. “Ahora yo les digo algo, a mi me das un beso y para mi es compromiso y ya me caso, yo me caso. Sí, sí, sí, cuidado con cualquiera, el que se acerca a mi. Ah, no, tú crees que yo soy mercadería que se prueban y me dejan, no. (...) Sí me parece que el hecho de que alguien lo bese a uno debe significar algo, ¿o ya no significa nada?”, preguntó.

“¿En qué tiempo estás Gisela?”, respondió la cantante notoriamente incómoda. “Un beso no significa nada, puede ser en el cachete”, acotó Giuliana. Gisela se mostró contrariada con las declaraciones de la participante y aclaró que a ella no le gustaría darle un ósculo a alguien que después no se va a comunicar con ella al día siguiente.

“Yo para juguetes mejor me compro mi Barbie”, sentenció la rubia, quien no tuvo el respaldo del jurado, pues la propia Michelle Alexander indicó que ese beso solo había sido una alegría.

Giuliana decidió cambiar el tema y envió un saludo a sus paisanos norteños. Después de ello, presentó su baile, el cual tuvo varias observaciones de parte de los miembros calificadores. Al final del programa, se comunicó que la interpreta había caído en sentencia junto al Dr. Capillo, mientras que los mejores pasos lo obtuvieron Melissa Paredes y Santiago Suárez.

Samahara Lobatón fue la eliminada de la noche. Aunque tuvo como respaldo a su madre Melissa Klug y su hermana Melissa Lobatón, la influencer no pudo contra Facundo González. El argentino fue salvado por el voto del público.

Giuliana Rengifo y el Dr. Capillo quedan en sentencia en El Gran Show. América TV

