Rodrigo González a Giuliana Rengifo por carta notarial a Magaly Medina: “Estás quedando mal parada”

Rodrigo González no dejó de comentar la carta notarial que le envió Giuliana Rengifo a Magaly Medina. El último 17 de octubre se dio a conocer que la cumbiambera le solicitó a la ‘Urraca’ que se rectifique de la información difundida en su programa con respecto a su ampay con el notario Paul Pineda y por los calificativos que tiene contra su persona, siendo estos últimos “run runa”, “snack” y “roba maridos”, pese a que estos siempre fueron lanzados a modo de indirecta.

“Usted expresa calificativos y frases referidos a mi persona, a mi entorno privado, carentes de toda objetividad (...) Las expresiones vertidas en su programa, referidas en líneas como: ‘pelandusca’, ‘bataclana’, ‘tamal mal envuelto’, ' roba maridos’, ‘run run’, entre otros epítetos denigrantes, no inciden bajo ninguna circunstancia en la esfera pública de mi actividad y carecen de interés público”, se lee en la carta notarial.

Tras ello, Magaly Medina aseguró que nunca se ha dirigido a la cantante u a otra mujer directamente, por lo que no es su problema si se sienten aludidas. Ahora, Rodrigo González aprovechó para enviarle un consejo a Giuliana Rengifo señalando que la demanda que quiere interponerle a la periodista no prosperaría.

“Está perdiendo su tiempo… Te digo la verdad, no va a prosperar, esto por donde lo mires. En ningún momento, Magaly ha dicho que Rengifo es tal por cuál, ella dijo con todas sus pelanduscas de turno y la verdad que si tú te vas a valer por lo que percibes y de lo que sentiste, estás quedando mal parada, no sé que abogado te habrá dicho que va a prosperar, pero te miente”, dijo el popular ‘Peluchín’ en su programa.

Asimismo, indicó que no habría manera de probar que la presentadora se dirigió a la artista nacional. “En ningún momento puedes afirmar algo que no existe, que no hay manera de darle la vuelta a la situación. No hay una imagen de Magaly diciendo Giuliana eso que ella asegura”, agregó.

Por su lado, Gigi Mitre estuvo de acuerdo con las palabras de su compañero y dejó entrever que Gisela Valcárcel aprovecharía la situación para generar rating en su próxima gala, ya que Giuliana Rengifo es una de sus competidoras y no ha dudado en hablar de sus temas personales en la pista de baile.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la carta notarial de Giuliana Rengifo?

La conductora de ATV respondió en su espacio televisivo de la noche del 17 de octubre e indicó que ella jamás mencionó. “Siempre digo al que le caiga el guante, que se lo chante y si alguien por ahí agarró el guante, ya no es mi problema... Pero si no me siento aludida, conmigo no es. Si no soy una ‘run runa’ no me sentiré aludida, uno se siente aludido porque realmente uno tiene esa condición”.

Su abogado Iván Paredes le recomendó a la popular ‘Urraca’ que no le responda a cantante de cumbia porque le hará perder tiempo y congestionar el proceso legal del Poder Judicial. “Ella dice en la carta que tú has comentado que ella (Giuliana) es una pelandusca, lo cual es totalmente falso. Para empezar a nadie le has dicho ‘Tú eres pelandusca’. No has mencionado a ninguna persona en específico”.

