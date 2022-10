‘El Gran Show’: Yolanda Medina se enfrentará a Giuliana Rengifo en un versus de canto y baile

‘El Gran Show’: Yolanda Medina se enfrentará a Giuliana Rengifo en duelo de canto y baile. (Instagram)

En la última edición de ‘El Gran Show’, Yolanda Medina sorprendió al aparecer en la pista de baile como una de las tan mencionadas retadoras. La líder de Alma Bella fue presentada por Gisela Valcárcel el pasado sábado 22 de octubre como una de las artistas que pondría en aprietos a los concursantes al escoger a uno de ellos para realizar un versus.

Si bien, en plena emisión no se supo con quién se enfrentaría, en las últimas horas se dio a conocer que eligió a Giuliana Rengifo, quien tuvo un duelo con Leysi Suárez en la tercera gala. Aunque siempre se le ha visto dispuesta a afrontar cada reto, esta vez la cumbiambera expresó su molestia con el versus contra la fundadora de Agua Bella.

Según explicó la cantante, está disgustada porque tendrá que esforzarse el doble, pues está en sentencia y ahora deberá enfocarse también en ganarle a Yolanda Medina. “Me molesta que Yolanda me haya retado porque estoy en sentencia y me da más chamba, hubiese elegido a Gabriela Herrera. Pero bueno, a darle con todo”.

Asimismo, Giuliana Rengifo señaló que está esforzándose mucho para que no la eliminen de ‘El Gran Show’ y dejó en claro no teme hacer un versus con la cumbiambera. “Estoy ensayando el doble, me estoy esforzando mucho, siempre dicen que la sentencia saca lo mejor de uno y así será. Y llego con mis dos hijas mayores, así que estoy muy motivada (...) No le tengo miedo a Yolanda, ella y yo tenemos formas de cantar distintas y ambas daremos lo mejor, ya se verá qué pasa. Ella es la pionera, tiene mucha experiencia, pero no se le tiene miedo, se le tiene respeto”.

Cabe mencionar que, la última vez que Yolanda Medina estuvo en el reality de Gisela Valcárcel fue cuando se llevaba a cabo ‘Reinas del Show’ en octubre del 2021 y fue eliminada a puertas de la gran final. En ese entonces, la artista no aguantó las lágrimas e indicó que era un nuevo comienzo para ella. “Me voy tan contenta, estas lágrimas no son de derrota sino de alegría. Siento que esta no es mi derrota, sino el inicio de una nueva Yolanda”.

Dalia Durán también se presentará en El Gran Show

Dalia Durán estará este 29 de octubre en la quinta gala de ‘El Gran Show’ para hablar de la excarcelación de John Kelvin. Como se sabe, el cantante fue puesto en libertad luego que el Poder Judicial revocara su sentencia de 21 años de prisión por los delitos de violación y agresión en agravio de la madre de sus hijos.

Si bien, la cubana ya ha expresado su inconformidad con la decisión de la justicia peruana, esta vez lo hará frente a la popular ‘Señito’ y su público. “Dalia Durán vuelve para contarlo todo”, se puede leer en la promoción del espacio sabatino que se emitirá a partir de las 21:00 horas este 29 de octubre a través de la señal de América Televisión.

Recordemos que, la rubia estuvo como competidora hasta la tercera gala donde no pudo ganarle en votos al Dr. Capillo y fue eliminada. Sin embargo, todo parece indicar que Gisela Valcárcel quiere darle una segunda oportunidad y se presentará en su próxima edición.

