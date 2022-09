Giuliana Rengifo y los escándalos mediáticos que ha tenido en toda su carrera artística

Los escándalos mediáticos de Giuliana Rengifo. ATV|Magaly TV: La Firme.

Giuliana Rengifo se encuentra metida en un escándalo mediático debido a que fue captada besando al notario Paul Pineda, quien aún estaría casado con la fiscal Katherine Tapia, según el programa de Magaly Medina.

Pero este no sería el primer escándalo en la vida artística de la cantante de cumbia, ya que antes ya habría tenido polémicas diferencias con diferentes personajes de la farándula peruana.

Como se recuerda, ella ingresó al grupo ‘Agua Bella’, en reemplazo de Maricarmen Marín, estuvo algunos años cantando los temas de cumbia de moda; sin embargo, se enamoró de una marino Biondi y se casó con él.

Esto la obligó a abandonar la agrupación femenina y dedicarse a su familia por cinco años, no obstante al terminar su matrimonio retomó su carrera musical y en ese entonces regresó a la noticia con rumores de que mantenía una supuesta relación con el exalcalde San Miguel, Salvador Heresi.

Salvador Heresi

Curiosamente, Giuliana Rengifo acudió al programa de Magaly Medina para relanzar su carrera como cantante solista y ahí comentó que solo tenía una amistad con el político peruano. “Si hemos salido una vez, no solos, sino con amigos, de vez en cuando me llamaba, al principio le decía señor alcalde, luego le dije Heresi”, contó en ese entonces al popular ‘Urraca’ en su set de televisión.

Luego, salió Salvador Heresi y negó de forma categórica que tuviera algún romance con la artista. “Lo único que tengo con Giuliana es una buena amistad, hace bastante tiempo que no tengo la oportunidad de verla y siempre le deseo lo mejor, es una chica espectacular. No estoy en un momento de mi vida para pensar en iniciar en una relación sentimental”, expresó para un informe de Magaly Medina.

Giuliana Rengifo y loss escándalos en su carrera artística. (Facebook)

Romance con César Aguilar

Con quien si tuvo una relación fue con César Aguilar, exrepresentante y expareja de la cantante, Marisol, esto no le cayó muy bien a ‘La Faraona de la cumbia’ y le puso la cruz a la piurana porque algunos rumores señalan que Aguilar mantuvo una relación paralela con ambas.

“Fue un tema de pantalones, la señora se puso celosa, no es que yo me pelee con ella, ella habló cosas negativas de mí y eso no me gusto. No soy su amiga y tengo una mala experiencia en el tema personal”, declaró Rengifo.

Marisol Ramírez Vásquez, ‘Marisol’ siempre mantuvo roces con la piurana y no desaprovecho por todo lo que está pasando con Giuliana para pronunciarse en sus redes sociales. “Como es la vida, gracias Dios mío, el karma existe, la araña solita se enreda en su telaraña”, fue el mensaje que publicó en la historia de su Instagram.

Salidas con Alfredo Zambrano

En el 2015, un diario local deslizó la noticia de un romance que mantuvo Giuliana Rengifo y el notario Alfredo Zambrano y esto reboto en todos los medios. En ese entonces ella tomó la decisión de negarlo todo y decir que no lo conocía.

Como se sabe en entonces Zambrano había sido novio de la periodista Magaly Medina, pero se tomaron un break por un año, tiempo que el notario tomó para salir con otras mujeres, entre ellas la intérprete de ‘Corazón’.

“No he estado con el notario, por parte de mi trabajo me contratan para cantar y lo he visto alguna vez, además tenemos amigos en común”, contó para el desaparecido programa ‘Hola a Todos’.

En noviembre del 2021 y cuando estaba por lanzar un nuevo tema musical y algunos emprendimientos, Giuliana confesó para el programa de ‘Amor y Fuego’ un secreto a voces, que sí había salido por el lapso de casi dos meses con Alfredo Zambrano.

Esto desató la molestia de Magaly Medina, ya que todos piensan que el abogado le fue infiel con la piurana. En aquella oportunidad, la periodista decidió responder, indicando que su esposo tenía todo el derecho que comer algún “snack” si deseaba, pues en aquel tiempo estaba soltero.

Magaly Medina y Giuliana Rengifo siguen enfrentadas desde que la cumbiambera confirmó que tuvo un corto romance con Alfredo Zambrano. (Foto: Composición Infobae)

Luego inicio una relación con el abogado Fernando Calderón, con quien tuvo una hija, cinco años estuvieron juntos y con planes de casarse, lamentablemente, Giuliana no se casó y terminaron su romance.

En esa época tuvo un incidente luego de una presentación en Cajamarca, de acuerdo a la policía de ese lugar, la cantante se habría autolesionado, pero ella se encargó de negarlo y decir que fue un accidente. “Gracias por la preocupación a todos mis amigos, familia y fans, estoy bien, tuve una descompensación por el clima, pero ya estoy estable. Los quiero mucho”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Luego, en una entrevista a un medio local explicó que se debió a una descompensación que sufrió debido al clima de esa zona del Perú. “Cuando he venido del hotel, mi pareja salió y yo me quede y he querido tomar agua y el vaso se me resbaló y me hice daño con el vaso de casualidad”, indicó.

Supuesto acoso de parte de Tomás Ángulo

Después, acusó al psicólogo Tomás Ángulo de acosador sexual, luego de que tomara terapia psicológica e indicar que el doctor se quiso propasar con ella. “Yo tomé terapia con él y el señor creo que se quiso propasar con lo que él llama terapia”, dijo a los medios de comunicación.

Sin embargo, esto disgusto totalmente al doctor Ángulo, quien salió de inmediato y declaró a las cámaras de Magaly Medina que demandará por difamación a la señora Rengifo si no te retractaba de dicha acusación.

Esto obligó que la cantante piurana enviara un comunicado a los medios de comunicación indicando que en ningún momento había sufrido de acoso sexual por parte del especialista en psicología.

“Nunca tuve la intención de afectar la honra y reputación del psicólogo Ángulo Mendoza, quien en ningún momento exteriorizó acto o insinuación alguna que implique abuso de la confianza depositada en él, como persona y profesional, por lo que descarto tajantemente haber sido víctima de acoso alguno de su parte”, puntualizó.

El terapeuta explicó las razones por las cuales no demandó a Giuliana Rengifo. (Foto: Instagram)

Ampay con notario Paul Pineda

La noche del 19 de septiembre, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundió unas imágenes donde se puede ver a la cantante de cumbia Giuliana Rengifo besando al notario Paul Pineda, quien está casado con la fiscal Katherine Tapia, con quien tiene tres hijos varones y un matrimonio de 25 años.

Luego de ello, la cantante se ha encargado de decir que solo tiene una relación de amigos con el notario pucallpino, mientas que la esposa Katherine Tapia declaró para el programa de Medina totalmente lo contrario. En julio de este año ella indica que aún estaba casada con Pineda y se enteró, mediante las cámaras de vigilancia de su casa, que la cantante se encontraba en su casa y esto la enojo totalmente.

Inclusive, la fiscal habría sido quien le pidió a la producción de Magaly Medina captarlos infraganti saliendo de un hotel. Así lo dio a conocer la popular ‘Urraca’ mediante varios mensajes de Whastapp que mantuvo la letrada con su equipo de investigación.

“Señor fulano confió en su discreción, me vi en la desesperación de escribirle, pues esa mujer es una sinvergüenza, mis hijos mayores no me perdonarían haberme comunicado con ustedes... estoy segura de que él tiene una relación con esa interesada que la trajo hasta mi casa” dice el mensaje que la esposa del notario envió a la producción de Medina.

Giuliana Rengifo es captada besando a notario, Paul Pineda. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO