Conoce a los primeros participantes que llegaron a la final de ‘La Voz Senior’

Los hermanos Vera y Javier Carranza fueron los primeros escogidos para pasar a la gran final. (Captura)

Cada vez falta menos para conocer al ganador de la segunda temporada de ‘La Voz Senior’. Como se recuerda, fue Mito Plaza del equipo del Dúo Pimpinela se consagró como el ganador de la primera versión dirigía a a personas de la tercera edad llevándose el titulo a la mejor voz. Ahora, se podrá conocer a su sucesor o sucesora este miércoles 19 de octubre a partir de las 20:30 horas.

Los entrenadores Raúl Romero, Daniela Darcourt, Eva Ayllón y René Farrait han tenido el arduo trabajo de escoger a los competidores que lucharan por la ansiada copa. Por ello, este lunes 17 se llevó a cabo la primera parte de la semifinal del programa donde los integrantes del equipo de la cantante criolla deleitaron al público una vez más para conseguir un cupo en la gran final.

La primera en salir en escena fue Haydeé Ledesma, quien decidió entonar el tema ‘Me bebí tu recuerdo’ ocasionando que los miembros del jurado se pongan de pie y elogiaran su trabajo. “Canta este tipo de canción no es fácil. Ella ha tenido un progreso bien notable desde que empezó el programa. Hizo una gran canción, la ha interpretado con el corazón y la ha cantado sin fallar ni una nota. La felicito”, dijo el ex de Menudo.

Javier Carranza fue el segundo en presentarse ante el público y cantó ‘América América’ de Nino Bravo. Su performance logró que los asistentes en el set así como los entrenadores lo aplaudieran por varios minutos. Finalmente, el trío conformado por Los hermanos Vera ( fueron los encargados de culminar con la primera ronda de eliminación y deleitaron con ‘Juanita’ .

Los tres semifinalistas subieron al escenario para escuchar el veredicto de Eva Ayllón. Cabe mencionar que, en esta temporada se eligieron a dos voces por equipo para pasar a la final, en comparación a las anteriores ediciones. Finalmente, fueron Los hermanos Vera y Javier Carranza los escogidos por la artista nacional.

La Voz Senior: Los finalistas del equipo de Eva Ayllón. (Latina TV)

Equipo René Farrait

En la segunda parte de la etapa de conciertos en vivo, los tres participantes del ‘team’ de René Farrait. deslumbraron con cada una de sus interpretaciones. Ana María Rossi fue la que comenzó con la ronda de eliminación y decidió cantar ‘La flor de la canela’ recibiendo el reconocimiento de su entrenador. “Es increíble. me da un gozo verla y satisfacción tan grande. Tiene una voz privilegiada. Me sorprendió tanto. La felicito y me siento orgulloso”.

Por otro lado, Tito Bravo y Luis Reynaga continuaron entonando sus temas ‘Viento de otoño’ y ‘Llora corazón’, respectivamente. Tras varios minutos de suspenso, se conoció que Ana María Rossi y Luis Reynaga fueron los elegidos para representar al equipo del ex Menudo y llevarse los votos del público.

La Voz Senior: Los finalistas del equipo de René Farrait. (Latina TV)

Equipo Daniela Darcourt y Raúl Romero

La semifinal estará dividida en dos fechas, por lo que los competidores de los equipos de Raúl Romero y Daniela Darcourt se enfrentarán en la última gala previo a la final este martes 18 de octubre.

¿Cómo votar por tu competidor favorito?

Para poder ser parte de la gran final de La Voz Senior y votar por su artista favorito solo tendrás que seguir estos simples pasos:

- Descarga la app de Latina TV en tu teléfono celular.

- Ir a la sección de destacados donde te figura el logo de La Voz Perú.

- Haz clic en la imagen y te llevará automáticamente al link de votación.

- Finalmente, elige la foto del concursante favorito para darle tu voto.

¿Qué programa reemplazará a La Voz Senior?

Latina ya había anunciado que se entrenaría diferentes formatos de La Voz Perú este 2022. Tras el fin de La Voz Senior se estrenará la quinta temporada de ‘La Voz Kids’. Este programa llegará a las pantallas nacionales este jueves 20 de octubre desde las 20:30 horas.

‘La Voz Kids’ volverá a la TV peruana en octubre | Latina TV

