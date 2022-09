‘La Voz Senior’: Raúl Romero se quebró al recordar la muerte de su hermano con participación de concursante

Raúl Romero se quiebra por participante que perdió a su esposa el día de las batallas de 'La Voz Senior'. Latina TV

Raúl Romero no pudo aguantar botar las lágrimas al recordar la muerte de su hermano luego de enterarse de que el concursante Chicho Pineda había perdido a su esposa; sin embargo, continuó cantando en las batallas de ‘La Voz Senior’.

Las historias conmovedoras de la segunda temporada del programa de Latina TV no termina, esta vez el participante Chicho Pineda, de 73 años antes de cantar, comentó a los presentes que en horas de la mañana había perdido a su esposa.

“En la mañana acabo de perder a mi esposa, esto va dedicado a ella y me inspira poder hacer lo que voy a hacer. La esposa más hermosa y madre de los hijos preciosos que me dio. Anthony y Karinita espérenme, apenas termine estamos con mamá”, fueron las palabras de Don Chicho.

Esto conmovió tanto a los entrenadores como al público en el set, ya que nadie lo sabía, inclusive ni la producción de tan triste noticia. Don Chicho comenzó a cantar ‘En la palma de mi mano’ sin quebrarse en ningún momento, bailó y entregó todo en su performance en el escenario.

René Farrait, Daniela Darcourt, Raúl Romero y Eva Ayllón miraban muy conmovidos y con mucha admiración al concursante hasta que terminó y se pusieron de pie para aplaudir su presentación.

Christian Rivero le dio las condolencias a nombre del equipo de ‘La Voz Senior’, ya que no tenían conocimiento de lo que había sucedido. Y don Chicho le dedicó unas palabras a su fallecida compañera de vida.

“Quizás he cometido errores, le pido perdón a ella, pero sabe que fue de buena intención, aunque después quise rectificarlo, uno paga las consecuencias, por eso es que ahora me he quedado solo con mis hijos. Mi vieja ya no me acompaña. Pero, estoy feliz porque me siento muy halagado, ustedes me hacen sentir muy importante”, expresó.

'La Voz Senior': Don Chicho Pineda perdió a su esposa el mismo día de su participación en las batallas.

Raúl recuerda la partida de su hermano

Fue en ese momento que Raúl Romero contó que luego de una presentación en Huancayo, le anunciaron la muerte de su hermano Óscar, aunque esto lo afectó mucho, decidió realizar de todas maneras un concierto benéfico en Lima que ya tenía programado.

“Cuando llegue a mi casa de viaje, la presidente de la asociación me fue a buscar y me dio las condolencias. Se puso a llorar y ella pensaba como tratar de convencer para hacer el concierto y yo estaba devastado. Fui y toque con mis amigos de “Los No sé Quién” y ellos me miraban a cada rato, hice el concierto creo yo impecable. Cuando terminó el concierto me derrumbe”, contó el coach.

Agregó que luego de vivir esa experiencia siempre se preguntó si había tomado la mejor decisión, pero luego de conocer lo que hizo don Chicho, siente que hizo lo correcto.

“Siempre me pregunté si ese día no había sido excesivamente profesional, y si mi homenaje a mi hermano no pasaba por dejarlo todo. Me reconforta tener acá a Chicho, me tranquiliza y que da la convicción que hice bien y luego que hice el benéfico (concierto), sucedieron las cosas positivas que esperaba y lo irreversible no fue deshonrado. Me has inspirado mucho Chicho”, dijo bastante conmovido.

'La Voz Senior': Raúl Romero recuerda a su hermano fallecido Óscar Romero.

Luego de ello, el concursante fue a darle un fuerte abrazo a Raúl Romero y cada entrenador hizo lo mismo con don Chicho.

René Farrait también se conmovió con la situación y contó que le pasó lo mismo durante su carrera de cantante, enterró a su abuelita el mismo día de un concierto. “Ella fue la que me crio porque mi mamá trabajaba afuera, puedo identificarme con Usted y puedo saber lo que está pasando. Lo siento mucho. Es muy difícil lo que hizo hoy”, expresó.

Finalmente, el exintegrante de ‘Menudo’ escogió a don Chicho Pineda como vencedor de la batalla. “Esta noche, mi triunfo es muy significativa para mi vida, esta batalla es para ella y he sentido la presencia de ella y en otras oportunidades se me quebraba la voz pero esta vez no, me siento muy contento por eso”, manifestó don Chicho.

Por su lado, la maestra Eva Ayllón ‘robó’ al otro participante Luis Enrique Gutiérrez y lo llevó a integrar su equipo y así continué en la competencia.

SEGUIR LEYENDO