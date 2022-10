‘La Voz Senior’: Los momentos más emotivos que dejaron los participantes en los conciertos de la semana

Los momentos más emotivos de 'La Voz Senior'. Latina.

Las historias de los concursantes de la segunda temporada de ‘La Voz Senior’ siguen conmoviendo a su público y mientras más avanza el concurso se conoce un poco más de cada uno de los hombres y mujeres de la tercera edad que se atrevieron a darle una nueva oportunidad al sueño de ser cantante.

El mayor de todos los participantes de ‘La Voz Senior’ se llama Otoniel Darío, tiene 96 años y esta semana se ganó el corazón tanto del jurado, conductores y público televidente del formato de canto en Latina Televisión.

Y es que Don Otoniel enterneció a Daniela Darcourt, Eva Ayllón, René Farrait y Raúl Romero, quienes se quedaron sorprendidos de la vitalidad, chispa y espontaneidad con la que cuenta el concursante que viene desde La Punta.

Los conductores y pareja sentimental Gianella Neyra y Cristian Rivero se quedaron encantados con la locuacidad que posee el concursante que con mucha caballerosidad elogiaba la belleza de la actriz. “Me siento encantado de estar contigo, por si acaso Cristian he dicho que es casi tan bella como mi esposa”, fue una de las frases que dijo.

Debido a unas heridas que tiene en los pies por una intervención quirúrgica, Don Otoniel cantó sentado en una silla. Él interpretó el tango ‘Nostalgia’, pero su estado no impidió que cautivara a todo el público presente con su melodiosa voz.

Otoniel Darío cantó en los conciertos de 'La Voz Senior'.

Luego de que terminó de cantar, Gianella se acercó y fue la primera en felicitarlo. Los entrenadores se pusieron de pie apara aplaudir el perfomance del caballero. “No se olvidó la letra y nos ha emocionado a todos”, mencionó la actriz.

Por su lado, Cristian también se aproximó y para hacer sentir en mayor confianza al participante, la pareja primero se inclinó de rodillas, pero luego se sentó en el suelo. Uno de cada lado del concursante.

René Farrait mencionó que fue un placer escucharlo, se acercó para abrazarlo y felicitarlo. En es precios momento Don Otoniel le dijo que tenía un gran calidad de persona.

Cristian Rivero y Gianella Neyra acompañaron a Otoniel Darío en 'La Voz Senior'.

Además, contó cómo conoció a su esposa, quien falleció a los 85 años y le dio siete hijos. Continuó hablando de cómo había conocido a Cristian hace unos años en el matrimonio de un familiar. Y por más que le pedían que era momento de escuchar a los entrenadores, Don Otoniel seguía contando sus historias y hasta pidió un aplauso al público para Raúl Romero.

“Eres una persona que lleva su edad con una alegría, jovialidad. Has cantado un tango realmente difícil, para mí ha sido un momento mágico, no te has olvidado de la letra, has estado al ritmo, artísticamente impecable, te felicito”, puntualizó el cantante de rock.

Finalmente, su entrenadora Daniela comentó que le gustaría que los hombres de ahora hablaran como Don Otoniel. “Fuera de su talento y su historia en la música. Aplaudo darnos esta dosis de amor para nosotros, en especial para los jóvenes, de cultivar ese amor bonito, placentero, duradero que trasciende de una red social, y que la vida es más bonita cuando hay amor”, detalló.

Al momento de elegir quien pasa a la siguiente etapa del concurso, la cantante salsera escogió a Don Otoniel Dario y Don Rernán Eduardo.

Cristian Rivero publicó la experiencia en su Instagram

Tanto conmovió la participación de Otoniel a Cristian Rivero, que se animó a compartir algunas fotos en su cuenta de Instagram de lo que vivió el martes 11 de octubre en el programa de ‘La Voz Senior’.

“Maestría en bondad y generosidad.. Qué increíble versión de ‘La Voz Senior’”, fue lo que escribió el animador en su post.

Cristian Rivero. (Instagram)

Eva Ayllón recuerda a su madre fallecida con interpretación de concursante

La entrenadora Eva Ayllón se conmovió con la canción ‘Está dormida’ que cantó e interpretó el concursante Raúl Abril. La cantante de música criolla confesó que el tema la llevó a sus recuerdos cuando le dieron la noticia de la muerte de su madre.

“Esta canción me ha hecho llegar a una 19 de mayo de hace unos dos años, cuando recibí la noticia de la muerte de mi madre, la vi con su mortaja, dormidita. Gracias por traérmela de nuevo a mi mente, a pesar de todo, gracias”, detalló la artista nacional para luego recibir el abrazo caluroso de sus compañeros.

'La Voz Senior': Eva Ayllón se conmueve con interpretación de concursante. Latina TV.

Debido al extraordinario talento y voz que demostró esa noche, Don Raúl pasó a la siguiente fase del concurso. Pero antes de ello, su coach Raúl Romero tuvo grandes palabras de elogio hacia su trabajo.

Don Raúl Abril cantó en 'La Voz Senior'. Latina.

“Para mí su actuación fue perfecta. Es su tipo de canción, le pones una fuerza, tu voz, actuación impecable. Ha sido uno de esos momentos mágicos, disfruto y me siento un privilegiado. Me he sentido super conectado, sé que eres un líder, pero cuando cantas así las canciones fuertes yo he sentido mucha sensibilidad”, explicó.

René se quiebra por la historia de amor de concursante y su esposo

René Farrait se conmueve con historia de amor de participante en 'La Voz Senior'. Latina TV.

El exintegrante de ‘Menudo’ soltó a llorar luego de escuchar como la participante Yolanda Carbajal le dedicó tiernas palabras a su esposo, quien se encontraba en el público. Además de que él también le dedicó un discurso lleno de amor.

René Farrait confesó que le emocionada mucho escuchar una historia de amor tan sincera, además puntualizó que es muy difícil encontrar un amor así tan puro y honesto.

“Es tan difícil poder encontrar amores así tan puro, tan bonito, más aún cuando llevan tantos años juntos, es sumamente difícil encontrar gente así y amores así. Me emociona y me llena el corazón”, manifestó.

René Farrait se conmueve con la historia de amor de participante de 'La Voz Senior'.

Esto luego de que Doña Yolanada cantó ‘El día que me quieras’ y por supuesto se la dedicó a su esposo Juan quien tiene 20 años más que ella y padece de Alzheimer. “Estoy complaciendo al amor de mis amores”, dijo la concursante.

Doña Yolanda contó que fue su compañero de vida quien la animó a enviar su casting. Detalló que todos los dias le canta una canción a su esposo. Cristian le pidió unas palabras a este hombre afortunado y él tuvo palabras de agradecimiento hacia Dios por haberle enviado una mujer buena, cariñosa y hermosa.

“Amor te quiero mucho, no sabes cuanto, te extraño cuando estoy solo porque no siento tus manos que me acarician la cara. Gracias señor por darme esta mujer como esposa linda y preciosa”, dijo la pareja.

Estas palabras emocionaron a Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Raúl Romero pero sobre todo al cantante boricua. Romero le consultó a la concursante si discutía con su esposo y ella le comentó que no, solo al inicio. “Es que tiene que haber mucha conversación, son dos mundos que se juntan para formar uno nuevo”, le aconsejó.

Daniela destacó que el amor entre Yolanda Carbajal y su esposo Juan, señaló que es un ejemplo para todos los jóvenes que ya no quieren tener un amor puro.

“Comparto lo que dice Rene, es difícil más para los artistas. Nuestra vida sentimental se vuelve una especie de casting para saber quien nos conviene realmente. Te agradezco Yolita por darnos este mensaje tan bonito y esta historia de amor tan hermosa que espero que a muchos jóvenes les sirva y sigan admirando a ese hombre y mujer que tienen al lado”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO

‘La Voz Senior’: Concursante rinde homenaje a su madre fallecida con su participación en programa de canto