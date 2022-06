Ganadora de La Voz Perú, Marcela Navarro, cancela su presentación en concierto de Guillermo Dávila por malos tratos

Marcela Navarro cancela su presentación en concierto de Guillermo Dávila. (Foto: Facebook)

Marcela Navarro, quien ganó la última temporada de La Voz Perú, hace unas semanas fue anunciada como la invitada especial del concierto de Guillermo Dávila. Cabe precisar que el cantante venezolano fue el coach de la artista peruana en el programa de canto de Latina.

Debido a que ellos han establecido un vínculo artístico tras su paso por este reality, la organización del show decidió invitarla para que sea parte del evento que se llevará a cabo este 25 de junio en el Círculo Militar de Jesús María.

Sin embargo, en un extenso mensaje, Marcela Navarro dio a conocer que ya no iba a participar en el concierto de Guillermo Dávila, esto debido a que un encargado de la producción le faltó el respeto cuando ella le consultó como sería su presentación.

La cantante utilizó su cuenta de Facebook para contar lo sucedido. Ella desde un primer momento dejó en claro que tuvo que postergar varios compromisos para poder estar en este show; sin embargo, no le gustó el trato que recibió un día antes del evento.

“ ¿Acaso tengo un contrato contigo?¿Acaso te he pagado?¿Qué reclamas? ¿Cuál es tu problema? ”, fueron algunas de las frases que le dijo una persona involucrada en la organización.

Asimismo, ella empezó a explicar que pese a que había sido anunciada en el concierto, en ningún momento se pusieron en contacto con ella para decirle qué día iba a ir a ensayar o qué canción iba a cantar. “ Nunca se me dijo qué canción iba a cantar, o cuánto tiempo, si al inicio o al final del concierto, etc ”, contó.

Al no recibir ninguna llamada por parte de la producción, Marcela Navarro se preocupó, por lo que decidió llamar para saber qué estaba pasando. Lo que nunca imaginó es que recibiría una respuesta negativa, obligándola a desistir en participar en este evento.

“Me parecía una falta de respeto que nadie haya coordinado nada conmigo porque falta apenas un día para tal evento, y hace semanas la agente de prensa me había convocado a un par de entrevistas y me pidió anunciar que yo iba a estar como invitada”, agregó.

En ese sentido, Marcela Navarro explicó que no iba a permitir que nadie la ‘humille’ por ser una artista que recién se encuentra surgiendo. Además, le dijo a sus fans que ella ya no estaría presente en el concierto y que ese es el motivo real.

Marcela Navarro molesta con organizadores del concierto de Guillermo Dávila.

NO RECIBE EL APOYO SUFICIENTE

Marcela Navarro aprovechó su extenso mensaje para narrar la mala experiencia que viene viviendo desde que terminó el programa La Voz Perú. Según sus propias palabras, desde que el programa salió del aire, todas las personas que se acercaron a ella para apoyarla, se fueron alejando poco a poco.

“Como participante de un programa, tomé mis decisiones pensando en el futuro, en el vínculo, en la amistad y el apoyo que podría recibir de otros artistas. Es lógico, hay que ser estratega para seguir creciendo. Tristemente, el artista emergente no siempre consigue el apoyo que busca. Cuando los concursos se terminan, los contactos, los amigos y la gente que solía elogiar nuestro trabajo, se olvida de nosotros ”, señaló.

