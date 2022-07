Daniela Darcourt recuerda con tristeza su paso por El Artista del Año: ¿Volvería a participar?

Daniela Darcourt recuerda con tristeza su paso por El Artista del Año | VIDEO: Youtube / Preguntas que arden. Créditos a Christopher Gianotti.

En el 2018, Daniela Darcourt se convirtió en la flamante ganadora de El Artista del Año, programa concurso conducido y producido por Gisela Valcárcel, tras vencer a Shantall Oneto y a Jonathan Rojas en la gran final. Sin embargo, la salsera no recuerda su triunfo con una sonrisa en el rostro, pues en aquel entonces se encontraba atravesando un fuerte cuadro de depresión.

En una reciente entrevista con Christopher Gianotti, la artista nacional aseguró que no siente gran felicidad cada vez que ve el trofeo que ganó en la segunda temporada del programa. Esto porque recordaba cómo se sentía en aquella época, totalmente presionada por intentar sobresalir en el show de la ‘Señito’ y en la industria musical.

“Veo el trofeo y le pido perdón a esa Daniela porque era una chica que no debió haber estado atravesando esa situación y esa presión. Si vas a los archivos del programa, es probable que me veas la mayor cantidad del tiempo tirada en el suelo durmiendo. Yo terminaba un miércoles a las 4 de la mañana y mis ensayos eran a las 10. Era una Daniela que sufrió muchísimo”, comentó.

Cuando el actor le preguntó si había llegado a disfrutar su paso por el programa, Daniela Darcourt respondió que “sí” y que “no”. “Era mucha presión, yo tenía 22 para 23 años. ¿Qué hace hoy una chica de 23? No tiene tanta presión, tanta responsabilidad. Como empecé a trabajar tan pronto, siento que siempre me voy a sentir de 8 años, siempre querré ir a una cama saltarina, ese deseo de jugar”, sostuvo.

Daniela Darcourt ganó El Artista del Año en el 2018. (Foto: GV Producciones)

¿VOLVERÍA A PARTICIPAR EN EL SHOW DE GISELA VALCÁRCEL?

Aunque no se refirió de manera directa sobre el programa de GV Producciones, Daniela Darcourt indicó que sí formaría parte de un reality de talento, siempre y cuando el premio final consista en una ayuda social y no simplemente en una estatuilla.

“Sí participaría en un reality si el premio final es para ayudar a alguien. No lo haría para demostrar que soy más que alguien. El ganar o perder para mí, desde hace mucho tiempo, se volvió bastante irrelevante. Cuando eres feliz y tienes lo que quieres, no necesitas que nada te llene”, manifestó.

“Un premio, dependiendo cual sea que ganes, es un pedazo de vidrio o lata. Te da satisfacción en ese momento, pero no te llena. Lo puedes poner en el currículum, pero hoy por hoy lo que me da la sensación de llenura es el cariño de la gente. Sin mis fans no hago nada, me han sabido entender y esperar”, añadió.

INTENTÓ QUITARSE LA VIDA TRES VECES

En dicha entrevista, Daniela Darcourt también se refirió el cuadro de depresión que padeció cuando tenía 22 años, que la impulsó a intentar suicidarse hasta en tres oportunidades. Sin embargo, su pasión por el arte la salvaron.

“No estaba feliz conmigo misma, tanto cuerpo como cabello, todo. Sentía que ya… Lo he dicho, me intenté suicidar y no una, sino tres veces, en momentos distintos. No me avergüenzo ni me da pena decirlo, tampoco lo digo con el afán de que me digan ‘pobrecita, qué bien que salga adelante’. Ahora soy feliz, salí de ese proceso por voluntad propia”, confesó.

Sin embargo, la salsera logró superar este difícil momento gracias a la ayuda psicológica que recibió y a su pasión por la música. “Un día me miré al espejo, lloré mucho y dije ‘Daniela, hasta hoy’. Y fue hasta ese día. Me llené de música. La música tiene una magia tan extraña que nadie puede explicar que hizo enamoré de mi profesión, me volví a enamorar de mí. Hoy por hoy, estoy feliz”.

Daniela Darcourt intentó quitarse la vida tres veces producto de la depresión | VIDEO: Youtube / Preguntas que arden. Créditos a Christopher Gianotti.

