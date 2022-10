‘Al Fondo Hay Sitio’: María Grazia Gamarra hizo curiosa referencia a ‘Mi amor, el wachimán’

María Grazia Gamarra hizo curiosa referencia de ‘Mi amor, el wachimán’ en 'Al Fondo Hay Sitio' | América TV

María Grazia Gamarra ha formado parte de las dos teleseries más exitosas de la TV peruana, ‘Al Fondo Hay Sitio’ y ‘Mi amor, el wachimán’. Sin embargo, fue en esta última producción que se ganó el corazón de los televidentes al interpretar a Catalina, la muchacha que se enamoró perdidamente del wachimán Salvador Gutiérrez, interpretado por Christian Domínguez.

Ahora que la actriz nacional da vida a Macarena Montalbán, los guionistas de ‘Al Fondo Hay Sitio’ quisieron hacer un sutil guiño a su anterior personaje. En el episodio 80 de la novena temporada, la hermana de Diego Montalbán conversa con Rafaela (Bárbara Cayo) sobre el impacto de bala que recibió por parte de la ‘Mujer de negro’ en su boda con Pepe Gonzales.

Rafaela, a quien se creía muerta hasta hace poco, le comenta que no está lista para continuar con el matrimonio después de vivir un hecho tan terrible. Macarena asegura que la entiende a la perfección, aunque “nunca me han disparado y nunca he estado de novia”. “Por supuesto que te entiendo, acá estoy para lo que necesites”, le dijo.

En otro momento, Macarena le pregunta si el disparo no afectó sus recuerdos, a lo que Rafaela contesta extrañada que no porque “la memoria no tiene nada que ver con el balazo”. “Ah, lo que pasa es que yo escuché que cuando te disparan, pierdes la memoria. Se han visto algunos casos, pero bueno ya pasó. Qué bueno que estés bien”, contestó el personaje de María Grazia Gamarra.

Macarena Montalbán y Rafaela Picasso en el reciente episodio de 'Al Fondo Hay Sitio'. (América TV)

La conexión con ‘Mi amor, el wachimán’

En el episodio final de la primera temporada, Catalina y Salvador (Christian Domínguez) estaban a punto de casarse. Sin embargo, ‘Duque’ (André Silva) interrumpió su llegada a la iglesia para cobrar venganza. En lugar de disparar al popular ‘wachimán’, la bala impactó en el vientre de la novia. Catalina terminó herida en el piso y con el vestido lleno de sangre.

Ya en la segunda temporada de ‘Mi amor, el wachimán’, se descubrió que Catalina sobrevivió al disparo, pero perdió la memoria y no recuerda nada sobre quién es, mucho menos sobre su romance con Salvador. Sus padres aprovecharon su extraña amnesia para que olvide que alguna vez amó a un ‘wachimán’.

La serie producida por Michelle Alexander finalizó en octubre de 2014 y hasta la fecha los usuarios se preguntan cómo pudo ser posible que Catalina (María Grazia Gamarra) haya perdido la memoria si la bala impactó en su estómago. En los episodios subidos a Youtube, algunos fans indican que se debió a la pérdida de sangre.

Catalina (María Grazia Gamarra) sufrió un disparo el día de su boda. (América TV)

¿Cómo ver la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ONLINE?

Los fans de ‘Al Fondo Hay Sitio’ pueden disfrutar de los los episodios de la novela temporada a través de América TV en los distintos operadores de cable.

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

- DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

- Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 704 (HD)

- Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

- Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

También pueden ver la novela temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ a través de la plataforma de América TV GO, la cual puedes descargar en Play Store o App Store, no tiene costo alguno. Se necesito un previo registro. Algunos extractos de la teleserie están subidos en su canal de Youtube.

