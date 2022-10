‘Al Fondo Hay Sitio’: Úrsula Boza sufrió quemaduras cuando grabó la muerte de Claudia Llanos

Úrsula Boza sufrió quemaduras cuando grabó la muerte de Claudia Llanos | América TV / América Hoy

Úrsula Boza, quien dio vida a Claudia Llanos en ‘Al Fondo Hay Sitio’, se presentó en el set de ‘América Hoy’ para hablar sobre la ‘Mujer de negro’, la nueva villana de la teleserie. Durante la conversación, la actriz reveló que sufrió un accidente cuando grabó la escena final de su personaje, que murió a manos de Francesca Maldini en la séptima temporada.

En dicho episodio, la matriarca de los Maldini, interpretado por Yvonne Frayssinet, disparó contra la ‘Mirada de tiburón’ hasta en dos ocasiones, provocándole la muerte. Pero nadie sabía, hasta ahora, que las balas falsas que utilizaron para dicha escena sí llegaron a afectar físicamente a Úrsula Boza.

“De verdad me dolió. Salpicó la chispa de la bala de salva, me quemé todo el cuello. Eran dos disparos en una sola toma. Recibí el primer disparo, me quemé acá (en el cuello), el dolor fue real y actuado. Ya cuando fue el segundo, pensé ‘viene uno más, aguanta’”, comentó en el magazine.

Úrsula Boza habló sobre la muerte de Claudia Llanos en 'Al Fondo Hay Sitio'. (América TV)

Asimismo, señaló que el dolor continuó a lo largo de la toma, incluso cuando ya estaba tendida en el piso. “La caída la repetí como 10 veces. Terminé con moretones en las rodillas y en los brazos. Es parte de la actuación, pero ahí está el resultado”, sostuvo.

Por otro lado, sobre su posible regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’, Úrsula Boza no descartó volver a dar vida a la odiada ‘Mirada de tiburón’. “Yo morí, pero todo puede pasar. (...) Desde que le disparé a Peter, Adolfo Chuiman, el público me odió, tuve que estar encerrada todo ese verano. De verdad que sí”, comentó.

¿Qué pasó tras la muerte de Claudia Llanos?

La villana más recordada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Claudia Llanos, hizo trizas la vida de los Maldini a lo largo de siete temporadas por una venganza personal. Todo llegó a su fin cuando Francesca Maldini cobró venganza en el Morro Solar. “Mariano era el hombre de mi vida y tú lo mataste. También le disparaste a Peter. Lo siento, no permitiré que hagas más daño”, dijo antes de dispararle dos veces, causándole la muerte.

La familia Maldini pensó que la paz había llegado a su hogar, pero en la octava temporada se descubrió que Carmen Torres (Teddy Gúzman), la madre de Claudia, se enteró que ‘Madame’ fue la culpable de la muerte de su hija. Por eso, hizo de todo para hacer sufrir a su familia. Su último golpe contra Francesca fue matar a Isabela Picasso. “Ojo por ojo, hija por hija”, señaló antes de asesinar a la recordada ‘Oh my’.

Isabela Picasso falleció en la última temporada de 'Al Fondo Hay Sitio'. (América TV)

SEGUIR LEYENDO