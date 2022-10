Rocío Limo revela detalles de la ‘Mujer de Negro’, su impactante personaje en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Rocío Limo se confesó con Infobae sobre su personaje en 'Al Fondo Hay Sitio'. (Instagram / Captura)

El nombre de Rocío Limo Vélez ha sonado con fuerza desde que se descubrió que le da vida a la ‘Mujer de negro’, villana de ‘Al Fondo Hay Sitio’ que le disparó a Rafaela Picasso. En los últimos días, la teleserie nacional ha sido portada de diferentes medios de comunicación por sus dramáticos momentos como la muerte de la hija de Francesca Maldini, la captura y descubrimiento de la asesina, el reencuentro entre Pepe Gonzales con su gran amor, y más.

La joven actriz, directora de teatro y dramaturga peruana que interpreta a ‘María Elena Lavado’, tiene 33 años y estudió teatro en la Escola Superior d’Art Dramàtic de Barcelona, en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático del Perú y ha tomado cursos relacionados a su gran pasión en otros países. Actualmente, se encarga de dirigir la Compañía Tejido Abierto Teatro.

Infobae conversó con la artista nacional para conocer más detalles sobre el rol que tendrá en la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, así como su proceso de convocatoria y la importancia que tiene ser la antagonista de la historia.

¿Cómo fue tu proceso de convocatoria?

Me convocaron hace dos semanas. Hace muchos años estuve haciendo cosas en televisión, pero me fui de viaje y desde que regresé me dediqué al teatro. Sin embargo, me llamaron y yo feliz porque estaba con todas las ganas de volver a actuar y no esperaba todo este revuelo.

A comienzos de año tuve un casting en general, pero fue recién que me llamaron para decirme que había este personaje (Mujer de negro) y si me interesaba interpretar a esta mujer que está un poco desquiciada. Yo acepté. No fue un casting específico para la ‘Mujer de negro’.

¿Estabas familiarizada con la teleserie?

Sí, claro. Lo he visto varias veces y, de hecho, hace muchos años antes de viajar participé (en Al Fondo Hay Sitio) con un personaje pequeñito, por el 2014.

En redes sociales has recibido felicitaciones, comentarios positivos, elogios....

Estoy bastante contenta y sorprendida. Que valoren tu trabajo siempre es emocionante, gratificante. Un montón de comentarios súper bonitos y metiéndole mucho espíritu de trabajo al actor, que es lo que me entusiasma. Mi familia también está contenta y se ríen.

¿Qué va a pasar con la ‘Mujer de negro’ en los próximos capítulos?

Yo estoy igual en la intriga. Creo que ahora los guionistas deben estar armando la trama para continuar con esta villana. Todavía no tengo nada seguro, pero están abiertas las posibilidades. Me gustaría seguir porque es una súper pantalla para lucir mi trabajo. Lo que creo es que la ‘Mujer de negro’ no se va a quedar muy quieta.

Rocío Limo Vélez interpreta a la villana de Al Fondo Hay Sitio. (Captura)

¿Qué esperas de este personaje?

Yo espero que salga de prisión y que siga haciendo sus fechorías. Me gustaría contar qué le pasó o por qué se volvió tan loca. Yo lo tomo como todo un reto con ganas de asumirlo, de entrar a la serie que ya tiene un público que espera algo de la villana. Lo tomo con mucho entusiasmo.

¿Cómo fueron las grabaciones?

Fue muy divertido. Ivonne Frayssinet es maravillosa y una gran actriz. Fue muy fácil lo que se grabó, también que fue relativamente rápido y hubo bastante juego, conexión. La escena de la persecución fue muy divertido porque tenía que correr, ser atrapada por Félix Panduro (Carlos Ramón), todo salió bien.

¿Has actuado de villana en otras producciones?

Como esta villana creo que no, es la primera vez pero sí he hecho personajes antagónicos en novelas como ‘Conversando con la luna’ y en esas series donde cada capítulo en un caso nuevo.

Fue difícil grabar la escena del disparo a Rafaela Picasso, siendo una persona que está en contra de las armas...

Todo era totalmente seguro en los ensayos, pero igual me costaba poder apretar el gatillo. Había una persona que me explicaba cómo agarrarla, que todo era seguro, pero igual me daba nervios. Sin embargo, una vez que ya entras al personaje, se hace divertido y eso es lo bonito de la actuación, lograr cosas que no necesariamente explotarías.

