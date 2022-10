Tula Rodríguez causó gran incomodidad a André Silva con preguntas sobre su boda. | América Tv.

André Silva se enlazó mediante videollamada al programa ‘En Boca de Todos’, donde iba a dar detalles acerca de su carrera como actor y el éxito que ha tenido su personaje en la telenovela ‘Luz de Luna’; sin embargo, Tula Rodríguez le hizo preguntas sobre su vida privada, causándole gran incomodidad al actor.

Todo empezó cuando la conductora de televisión recordó que hace un tiempo el actor le pidió la mano a su pareja, pero los planes de matrimonio no se habían vistos reflejados hasta el día de hoy pese a que la actividad comercial y las reuniones sociales ya se encuentran permitidas.

André Silva aclaró que con su pareja se encuentran trabajando juntos para llevar a cabo este sueño que tienen juntos. “Hola, bueno sí, hace bastante tiempo ya le he pedido la mano y estamos cada día avanzando más hacia ese objetivo”, dijo.

La respuesta del actor no fue suficiente para Tula Rodríguez, quien no dudó en consultarle sobre una fecha exacta para celebrar la unión de ambos. “Todavía no tenemos fecha, Tulita”, respondió el actor, a lo que la conductora insistió: “¿Este año es o ya el próximo?”.

La pregunta que volvió a realizar la exbailarina causó malestar en André Silva, provocando que demuestre que no estaba de acuerdo con las consultas que le estaban haciendo, pues consideraba que intentaban vulnerar su vida sentimental.

“Este... no te voy a dar detalles, Tulita, porque no me gusta hablar mucho de ese tema, pero lo único que te puedo decir es que sí se va a hacer realidad este paso importante en mi vida y estoy muy feliz y contento por eso”, añadió.

Aunque el actor indicó que no quería ahondar mucho en tema de su vida familiar, la conductora de ‘En Boca de Todos’ siguió con sus preguntas incomodas. “¿Cuántos años tienen juntos, André?”. “Sí, varios años, bastantes años, ya tenemos una hija, así que ya somos una familia bastante formada”, respondió.

Al notar que André Silva no tenía muchas ganas de responder, Maju Mantilla intentó poner paños fríos a la situación indicando que si le hacían este tipo de preguntas era porque su suegra Michelle Alexander había hecho público el vestido de novia de su pareja.

“Una linda familia sí, y te preguntamos, yo sé que está cerca la fecha, está bien que no lo quieras compartir, es algo tuyo, pero te preguntamos porque Michelle Alexander publicó ayer esa noticia, esa historia donde se le ve feliz con un vestido de novia, entonces como que esperando también ese momento”, comentó.

En ese momento Tula Rodríguez no dudó en lanzarle un reclamo al actor. “Ay, André, por qué eres así, te pregunto cuánto tiempo tienes y me dices ‘ah, ya varios años’, 7 años, 8 años, no sé, o sea, en la ficción lo tienes claro, pero en la vida real, André, por favor, ¿cuántos años tienes, 7, 8?”, precisó. Cerca de 7″, respondió finalmente.

