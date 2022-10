Erick Elera y María Grazia Gamarra contaron detalles de su comentado beso en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Erick Elera y Maria Grazia Gamarra hablaron sobre su comentado beso en 'Al Fondo Hay Sitio' | América TV / En Boca de Todos

Uno de los capítulos más esperados por los seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ por fin llegó. Y es que, el romántico beso entre Joel Gonzalez y Macarena Montalbán estremecieron los corazones de todos los seguidores de la teleserie que esperan que los personajes terminen por enamorarse y comiencen su propia historia de amor.

Por ello, las cámaras de “En Boca de Todos” fueron a buscar a los actores, Erick Elera y María Grazia Gamarra, mientras estaban en plena grabación para que cuentan más detalles de la escena donde aparecen besándose en un parque luego de haberlo pactado para que “confirmen” que no sienten nada el uno por el otro.

Para Erick Elera, dicha escena fue “muy bonita, simpática entre romántica, cómica y al estilo de ‘Al fondo hay sitio’”. María Grazia Gamarra no se quedó callada y señaló que la pasó muy bien grabando con su compañero y reveló que no hubo un ensayo previo al beso.

“La verdad que no hubo ensayo de eso, creo que esas escenas de besos siempre... bueno, no sé, en mi caso yo nunca las he ensayado previo, pero más o menos sabíamos cómo tenía que ser”, acotó la también cantante al magazine de América TV.

En otro momento, la exintegrante de ‘América Kids’ dejó entrever que un vínculo amoroso entre ambos personajes todavía no se verá en pantalla. “He leído un poco y vienen cosas chéveres también para ambos, por nuestro lado. Es bacán también porque no podemos darle a la gente tan pronto”.

“Joel en realidad se niega a estar con una chica como Macarena, en teoría que no le gustan las pitucas, pero yo creo que ya le va gustando, y según lo que hemos venido grabando, que ya van a ver en estos días, se pone mucho más interesante, hay cosas muy simpáticas (...) Yo creo que van a guardar un poquito la historia para no estar beso a beso en todos los capítulos”, agregó Erick Elera.

Erick Elera y María Grazia Gamarra contaron detalles de su beso en Al Fondo Hay Sitio. (Captura)

¿Cómo ingresó María Grazia Gamarra a Al Fondo Hay Sitio?

María Grazia Gamarra regresó a la TV peruana a lo grande después de haberse alejado de la actuación por un tiempo. En una entrevista con Verónica Linares, la actriz peruana habló sobre lo difícil que fue para ella conseguir el papel de Macarena Montalbán.

“Le escribí a la persona que hace el casting, que no conozco y que no me conoce. Dije ‘¿qué pierdo? Le mando un WhatsApp. Si no me contesta, ya pues no me contesta’. Le puse ‘hola, qué tal. Te escribe María Grazia Gamarra, me encantaría que me hagas un casting’. Me respondió ‘Bacán, cuando hagamos casting te aviso’. Yo era consciente que había tanta gente, hay millones de chicas lindas y talentosas”, expresó.

“Llegué a Pachamac, vi mi celular y leí que era en Santa Beatriz. Faltaban dos minutos. Le escribí (al chico del casting), le dije ‘me vas a matar, pero estoy en Pachacamac’. Le mandé mi ubicación. Dije ‘ya fue’. Me respondieron ‘no te preocupes, cualquier cosa te aviso’. Pucha, así es la vida, con pena”, agregó.

Cuando ya creía que todo estaba perdido, la producción de la teleserie se comunicó con ella para hacerle otro casting, resaltando en todo momento que se iba a realizar en el estudio de Santa Beatriz para que no cometiera el mismo error del pasado. Cuando llegó al lugar pactado, se encontró con Erick Elera. Hicimos el casting y fue tan bacán, que en ese momento empezaron a chonguear de ‘ya está, queda’. Yo quería que me vieran. Si me llamaban, bacán, pero yo quería que me vean. Nunca había chambeado con ellos. Ahí me dicen ‘María Grazia, quedaste’”.

María Grazia Gamarra y el complicado proceso de casting para ingresar a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Captura Youtube)

