Michelle Alexander y su peculiar reacción al reencontrarse con Melissa Paredes en ‘El Gran Show’

La reacción de Michelle Alexander al ver a Melissa Paredes en 'El Gran Show'. (América TV)

Melissa Paredes se reencontró este sábado 1 de octubre en ‘El Gran Show’ con la productora Michelle Alexander. Como se recuerda, la mujer de televisión fue la primera persona que le dio una oportunidad en la actuación a la modelo.

Al ser presentada por Gisela Valcárcel, la expresión de Michelle Alexander plasmó una notoria incomodidad. Sin embargo, al ser consultada por este reencuentro, la respuesta fue otra.

“Me dio gusto verte, Melissa. Tengo sensaciones y sentimientos cruzados al verte. Más allá de eso me dio gusto verte, soy fiel creyente que las personar tienen que seguir, tienen que luchar. Siempre hay una nueva oportunidad y hay que tomarlas”, fueron las palabras de Michelle Alexander.

En esta presentación, la conductora se refirió al ampay que protagonizó Melissa con Anthony Aranda, cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba. La exconductora de TV señaló que hoy en día toma todo lo vivido como un aprendizaje. Además, hizo un mea culpa, pues indicó que debió manejar la situación de otra forma.

“Me arrepiento de no haber manejado bien las cosas, me equivoqué, sí. Debí callar, pero también sentí que cuando callaba era peor, pero sí me arrepiento de no haber manejado bien las cosas”, indicó la actriz, resaltando al coreógrafo como una persona maravillosa que la apoyo en los momentos más duros de su vida.

En medio de lágrimas, explicó que fueron momentos muy difíciles, donde se deprimió tanto que no quiso alimentarse, siendo su actual pareja quien la ayudó a salir adelante.

“No había conocido el dolor, es la primera vez que lo conozco realmente, no podía ni comer, pero ahí estaba mi madre, estaba mi novio, literalmente abriéndome la boca para que coma. Hay muchas cosas que nadie ve, bajé mucho de peso y luego subí mucho”, detalló Melissa Paredes, quien indicó que supo salir adelante gracias a sus seres queridos, terapias psicológicas y su red de ayuda.

Melissa Paredes no tiene miedo de volver a empezar

La bailarina señaló que considera su regreso a ‘El Gran Show’ como un nuevo inició. Como se recuerda, la joven desapareció de la televisión después de protagonizar ampay con Anthony Aranda.

“Me paré aquí con mucho respeto porque respeto tu escenario, porque es grandioso volver a tu pista, porque es grandioso volver a empezar, y te lo digo con todo el corazón, hoy yo vuelvo a empezar. Si tengo que sacarme la mugre, lo voy a hacer; si tengo que volver a pasar mil castings, como lo he hecho antes, lo voy a volver a hacer”, inició Melissa Paredes.

Después de contestar las preguntas de Gisela Valcárcel, Melissa Paredes brindó su primer baile, el cual terminó siendo uno de los mejores de la noche. La modelo y actor Sebastián Suárez fueron resaltados en la primera entrega, mientras que Robotín y Dalia Durán quedaron en sentencia.

Primer baile de Melissa Paredes en El Gran Show. La modelos regresó a la pista de baile este 1 de octubre. (América TV)

