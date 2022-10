Rodrigo González llamó a Ethel Pozo en vivo y ella al reconocer su voz le cortó la comunicación. | Amor y Fuego.

Tras hablar sobre la última gala de ‘El Gran Show’, la producción de ‘Amor y Fuego’ decidió llamar a Ethel Pozo para que responda algunas dudas que tenían sobre el reality de baile. El encargado de realizar esta entrevista iba a ser el mismísimo Rodrigo González, quien en más de una ocasión ha criticado duramente a la conductora de ‘América Hoy’.

Pese a que era muy probable que la hija de Gisela Valcárcel no responda el teléfono, ellos decidieron intentarlo sin imaginar que ella terminaría respondiendo, para segundos después, cortar la comunicación al escuchar la voz del popular ‘Peluchín’.

“¿Hola, Ethel? ¿Me vas a cortar? Soy Rodrigo y estamos en directo en Amor y Fuego”, fueron las palabras de Rodrigo González luego de escuchar la voz de Ethel Pozo. Acto seguido, ella cortaría la llamada para no volver a responder más.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ recordó todas las veces que Ethel Pozo salió a hablar sobre él y señaló que no tenía ningún problema con las críticas que recibía por parte de Rodrigo González, pues sabía perfectamente que venía cumpliendo con su labor al dirigir un programa de espectáculos.

“Aló, dijo, qué pasó fariselita, ¿estás arrugando? ¿Por qué cortaste? ¿Tienes algún tema que no te gustaría hablar? ¿Nos odias? Porque tú siempre has dicho que ‘yo no me tomo en serio lo de Rodrigo, es un gran profesional, es un capo’, ya pues, contéstame. No seas farisela”, indicó.

El equipo de ‘Amor y Fuego’ siguió insistiendo con la llamada para que Ethel Pozo responda, pero esto finalmente nunca más sucedió, es más, ella les enviaba mensaje indicándoles que no se encontraba disponible en ese momento por lo que no podía responder la llamada.

Finalmente ‘Peluchín’ se resignó y señaló que ellos no pararían hasta que en un futuro la engreída de Gisela Valcárcel les conteste y así puedan tener una conversación y hablar sobre los polémicos temas de la farándula, aunque la conductora de ‘América Hoy’ evita hacerlo en su programa.

Rodrigo González arremete una vez más contra Ethel Pozo. (Foto: Captura de Willax y América TV)

Ethel Pozo enfrentó a Leysi Suárez

Ethel Pozo no toleró que Leysi Suárez tuviera unos desafortunados comentarios sobre el aspecto físico que actualmente tiene Giuliana Rengifo pese a que se realizó la manga gástrica hace algunos años.

“Te has burlado de si sube o no, yo no soy amiga de Giuliana Rengifo, no debemos dirigirnos hacia una mujer así. Ahí debe de quedar que te rectifiques y no justifiques, no puede ir agrediendo a la gente con su peso”, dijo la conductora de ‘América Hoy‘.

