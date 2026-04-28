Perú

“Abrí mi Yape y me robaron S/2.000”: así operan los falsos repartidores en Jesús María

Una compra por WhatsApp terminó en una emboscada: delincuentes coordinaron el ataque y realizaron cuatro transferencias de S/500 tras arrebatar el celular en plena vía pública

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Todo parecía normal en una calle de Jesús María hasta que, sin saberlo, la víctima ya estaba siendo parte de un plan delictivo cuidadosamente ejecutado. // Video: Latina Noticias

La inseguridad ciudadana en Lima sigue evolucionando con métodos cada vez más sofisticados. Esta vez, un nuevo caso registrado en Jesús María revela una peligrosa modalidad de robo que combina engaño, coordinación y el uso de herramientas digitales como Yape, exponiendo a las víctimas en cuestión de segundos. Lo que parecía una compra cotidiana terminó en una pérdida económica significativa.

El hecho ocurrió en la cuadra diez de la avenida Brasil, donde una mujer esperaba la entrega de productos de limpieza que había solicitado por WhatsApp. Todo parecía normal hasta que, sin saberlo, ya estaba siendo parte de un plan delictivo cuidadosamente ejecutado. Los delincuentes no solo buscaban el celular, sino aprovechar que Yape estuviera abierto para realizar transferencias inmediatas.

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Nueva modalidad de robo en Lima: delincuentes se hacen pasar por delivery para vaciar cuentas en segundos

motorizado - delivery
La avenida Pablo Carriquiry suma al menos tres asaltos en menos de un mes bajo el mismo modus operandi.

Según el testimonio de la víctima, el supuesto repartidor la contactó para confirmar la entrega. “Entonces, le di la dirección del edificio y me llamaron. A la hora me llamaron y me dijeron que ya estaban esperándome abajo”, relató. Sin embargo, detrás de esa llamada no había un trabajador, sino un delincuente que ya tenía todo preparado.

El sujeto le consultó por el método de pago. “Me había preguntado cómo iba a ser efectuar el pago. Yo le dije con Yape. Ah, ya, me dijo”, contó. Minutos después, al verlo desde lejos, la mujer decidió abrir la aplicación para concretar la transferencia. “Yo abrí mi Yape para cancelarlo, porque supuestamente el señor me iba a entregar el producto”, explicó.

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Ese fue el momento clave. Mientras la víctima mantenía su celular desbloqueado y con la app abierta, el falso delivery dio la señal. En segundos, un cómplice a bordo de una motocicleta apareció a gran velocidad y le arrebató el dispositivo. Toda la escena fue captada por cámaras de seguridad de la zona.

El impacto no terminó ahí. Con el celular en su poder, los delincuentes realizaron transferencias inmediatas. “Ya me habían robado y habían hecho cuatro ‘clines’ de quinientos. Me robaron dos mil soles”, denunció la afectada, evidenciando la rapidez con la que operan estos grupos.

Un caso similar se registró en Surco, en el jirón Teniente Ferrer. Las imágenes muestran a un motociclista siguiendo a un vehículo, observando que el conductor tenía un celular de alta gama en la mano. Tras dar vueltas para no levantar sospechas, el delincuente estacionó, dejó la moto encendida y, caminando con aparente normalidad, arrebató el equipo antes de huir.

Ambos episodios evidencian un patrón: los delincuentes estudian a sus víctimas, esperan el momento exacto y actúan cuando detectan distracción o vulnerabilidad, especialmente cuando los usuarios manipulan aplicaciones de billeteras digitales en la vía pública. La combinación de tecnología y delincuencia ha dado paso a una modalidad que preocupa por su efectividad y rapidez.

Otra modalidad en Lima: falsos delivery en motocicleta usan uniforme para acercarse y robar celulares en segundos

La mayoría de robos al paso en los distritos de lujo de Lima son ejecutados por sujetos a bordo de motos lineales que presuntamente son usadas para trabajar como deliverys
La mayoría de robos al paso en los distritos de lujo de Lima son ejecutados por sujetos a bordo de motos lineales que presuntamente son usadas para trabajar como deliverys | Foto cortesía: El Comercio

Una segunda modalidad delictiva viene generando preocupación en distritos residenciales de Lima, especialmente en San Isidro, donde delincuentes se hacen pasar por repartidores de aplicaciones para cometer robos al paso. Según reportes periodísticos, estos sujetos utilizan motocicletas y vestimenta similar a la de delivery, lo que les permite circular sin levantar sospechas incluso en zonas con vigilancia y cámaras de seguridad.

En la avenida Pablo Carriquiry, por ejemplo, se han registrado al menos tres asaltos en menos de un mes bajo este mismo esquema. Las cámaras municipales captaron a los falsos repartidores desplazándose incluso por veredas y actuando a plena luz del día. En uno de los casos documentados, un joven fue interceptado mientras revisaba su celular y el delincuente le arrebató el equipo para luego huir rápidamente en dirección a otra avenida, sin que la presencia de testigos o dispositivos de vigilancia lo detuviera.

El patrón se repite: los delincuentes siguen a sus víctimas durante varias cuadras, esperan un momento de distracción —como usar el celular mientras caminan— y ejecutan el robo en segundos. Los vecinos advierten que estos hechos ocurren con mayor frecuencia al mediodía y en la noche, y que el principal objetivo sigue siendo el teléfono móvil, debido a su valor y a la información que contiene. Esta modalidad, sumada a la del falso delivery que coordina entregas para robar con apps abiertas, evidencia cómo la delincuencia está adaptando sus estrategias en la capital.

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