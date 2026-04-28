Maju Mantilla visita a Gustavo Salcedo y evita hablar tras duras críticas de María Pía Vallejos

Las cámaras de 'Amor y Fuego' captaron a Maju Mantilla en una larga caminata por las inmediaciones del centro de trabajo de su esposo, Gustavo Salcedo. ¿Qué hacía la ex Miss Mundo por la zona? ¿Hay desconfianza en la pareja tras el escándalo con María Pía Vallejos? Willax/ Amor y Fuego.

La tensión mediática en torno a la relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo vuelve a encenderse tras las recientes declaraciones de la veterinaria María Pía Vallejos, quien aseguró mantener un vínculo sentimental con el empresario y cuestionó duramente los mensajes emitidos públicamente por la exreina de belleza.

Las cámaras del programa “Amor y Fuego” captaron un nuevo episodio de esta historia que continúa generando controversia, luego de que Maju fuera vista ingresando a la oficina de su aún esposo en medio de un clima de evidente incomodidad.

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Maju Mantilla bajo presión mediática tras polémicas declaraciones sobre su relación con Gustavo Salcedo. Captura: Willax.

La visita de Maju Mantilla a la oficina de Gustavo Salcedo

El registro televisivo muestra a Maju Mantilla llegando hasta el centro de labores de Gustavo Salcedo. Sin embargo, antes de ingresar, la exMiss Mundo caminó hacia una dirección contraria, generando curiosidad sobre su destino inicial. Minutos después, volvió sobre sus pasos y finalmente ingresó al edificio donde trabaja el empresario.

De acuerdo con el informe del programa “Amor y Fuego”, la presencia de Maju dentro del establecimiento se extendió por aproximadamente 30 minutos, un detalle que no pasó desapercibido para los reporteros de espectáculos que seguían cada movimiento desde el exterior.

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Maju Mantilla bajo presión mediática tras polémicas declaraciones sobre su relación con Gustavo Salcedo. Captura: Willax.

El encuentro con la prensa y el silencio de Maju

A la salida del lugar, las cámaras del programa abordaron de inmediato a Maju Mantilla, quien fue consultada por las recientes afirmaciones, la veterinaria que ha generado controversia al asegurar que mantiene una relación con Gustavo Salcedo.

El reportero le lanzó directamente la pregunta que encendió el momento:“María Pía ha dicho que le has invalorado, se siente atacada por tus mensajes. Ella ha dicho que no te metas con ella”.

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Pese a la insistencia del periodista, la reacción de Maju fue el silencio absoluto. La exreina de belleza no emitió palabra alguna, manteniendo una actitud hermética frente a las cámaras.

El reportero continuó intentando obtener una declaración, esta vez abordando otro ángulo del tema.“Ayer la hemos visto saliendo del trabajo de Gustavo. ¿Eso te incomoda?, ¿has conversado con él?”, le consultó nuevamente.

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Sin embargo, Maju Mantilla mantuvo su postura de no responder, evitando cualquier tipo de pronunciamiento público sobre la situación que involucra directamente a Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos.

Maju Mantilla bajo presión mediática tras polémicas declaraciones sobre su relación con Gustavo Salcedo. Captura: Willax.

Las declaraciones de María Pía Vallejos

En paralelo, la figura de la veterinaria María Pía Vallejos tomó fuerza en la polémica luego de sus recientes declaraciones en las que no solo confirmó que está saliendo con el empresario, sino que además pidió respeto hacia su persona tras sentirse cuestionada por los comentarios de Maju.

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Vallejos expresó su incomodidad de forma directa:“No tiene por qué dar ese tipo de mensajes a nivel nacional, a mi parecer, invalidándome. Gustavo ya fue claro en lo que dijo y nada más”, señaló con firmeza.

Maju Mantilla bajo presión mediática tras polémicas declaraciones sobre su relación con Gustavo Salcedo. Captura: Willax.

La veterinaria también fue más allá al defender su vínculo con el empresario, dejando en claro su postura frente a la situación mediática que los rodea.“Yo no sé qué pueda pasar por su cabeza, pero que no se meta conmigo. Ella puede decir lo que quiera, pero que no se meta conmigo. Yo sé cómo son las cosas, confío en Gustavo. Sí estoy saliendo con Gustavo”, agregó.

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Estas declaraciones fueron interpretadas como una respuesta directa hacia Maju Mantilla, a quien acusa de emitir mensajes que la habrían hecho sentir desplazada o desvalorizada dentro de esta historia sentimental que sigue generando titulares.

María Pía Vallejos exige a Maju Mantilla no meterse en su relación con Gustavo Salcedo. IG