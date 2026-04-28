Presidencia aclara sueldo de José María Balcázar tras polémica por más de S/50 mil en marzo

José María Balcázar, quien asumió la presidencia interina de Perú el 18 de febrero, recibió una remuneración de más de 50 mil soles en el mes de marzo, según datos del Portal de Transparencia.

La reciente difusión de la remuneración percibida por el presidente interino José María Balcázar, que superó los S/50 mil en marzo de 2026 según el portal de Transparencia, generó una ola de cuestionamientos y debate en la opinión pública.

En respuesta a esta situación, la Presidencia de la República del Perú emitió un comunicado oficial en el que busca precisar el origen de dicho monto, así como aclarar los criterios legales y administrativos que sustentan la compensación económica del jefe de Estado.

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ARCHIVO - El presidente interino José María Balcázar habla con los periodistas a su llegada al palacio presidencial tras ser designado por los legisladores en Lima, Perú, el 18 de febrero de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin, Archivo)

La aclaración tras la polémica pública

El documento difundido por el Despacho Presidencial, fechado el 27 de abril de 2026, se dirige directamente a la ciudadanía ante la circulación de información sobre la remuneración presidencial. En su introducción, la institución señala:

“Ante la información difundida sobre la remuneración correspondiente al señor presidente de la República, José María Balcázar, el Despacho Presidencial cumple con informar a la ciudadanía lo siguiente”, marcando así el inicio de una explicación detallada sobre el tema.

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Uno de los puntos centrales del comunicado enfatiza que el monto no responde a una decisión personal ni a un aumento reciente. En palabras textuales:

“La remuneración del presidente de la República no constituye un aumento ni responde a una decisión personal del mandatario. Corresponde, estrictamente, a la aplicación del marco legal vigente establecido en la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, así como a la normativa aprobada por las entidades competentes del Estado.”

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El marco legal y el monto base

El comunicado también detalla que el cargo presidencial cuenta con una compensación económica establecida desde el año anterior. Según se precisa:

“En ese sentido, desde julio de 2025 corresponde al cargo presidencial una compensación económica mensual de S/ 35.568, monto fijado sobre la base de criterios técnicos, administrativos y presupuestales establecidos por ley.”

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Por qué se superaron los S/50 mil

Uno de los aspectos más relevantes del comunicado es la explicación sobre el monto que superó los S/50 mil en marzo, cifra que originó la controversia. El documento aclara que este total incluye pagos acumulados desde la fecha en que el mandatario asumió funciones.

En ese sentido, se indica: “Asimismo, corresponde precisar que el presidente José María Balcázar asumió funciones a partir del 18 de febrero de 2026; por lo que le corresponde desde dicha fecha el monto proporcional por los días que ejerció la función en dicho mes, que ascienden a la suma de S/ 15.412,80, siendo integrado a la boleta de pago de marzo de 2026.”

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El comunicado añade además que el cálculo contempla las deducciones legales correspondientes: “Además, de los descuentos aplicables por ley, correspondientes por los conceptos remunerativos de febrero y marzo.”

¿Qué dijo el Gobierno? Presidencia responde tras cuestionamientos por salario presidencial. Captura: Comunicado Presidencia de la República.

Transparencia y control institucional

Otro eje importante del mensaje institucional es la reafirmación del control sobre los recursos públicos. En este punto, la Presidencia subraya que los pagos realizados al jefe de Estado se encuentran bajo supervisión de los organismos competentes:

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“El Despacho Presidencial reafirma que todo pago realizado al presidente de la República se encuentra sujeto a control administrativo, tributario y presupuestal, con total transparencia y dentro del marco normativo vigente.”

Ilustración a lápiz de José María Balcázar que muestra a una figura política destacada con gafas y banda presidencial, frente al emblemático Palacio de Gobierno del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)