Pamela Franco se ratifica ante carta notarial de Christian Domínguez: “No me rectifico, todo es verdad”

La tensión entre Christian Domínguez y Pamela Franco escala luego de que la cantante rechazara rectificarse pese al plazo legal, , exigiéndole que se retracte en un plazo de 48 horas por presuntas afirmaciones difamatorias. Willax.

La tensión entre Christian Domínguez y Pamela Franco ha alcanzado uno de sus puntos más álgidos tras la decisión del líder de La Gran Orquesta Internacional de enviar una carta notarial a su expareja, exigiéndole que se rectifique por una serie de declaraciones que, según él, afectan su imagen personal, familiar y profesional.

Lejos de retroceder, la cantante ha optado por reafirmarse públicamente, desatando lo que muchos ya califican como una nueva etapa de enfrentamiento mediático entre ambos.

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Christian Domínguez rechaza las acusaciones de Pamela Franco y afirma que se esfuerza por ser el mejor padre para su hija.

Una carta notarial que marca el quiebre definitivo

El conflicto se intensificó cuando Christian Domínguez decidió formalizar su reclamo a través de un documento legal. En dicha carta notarial, el artista otorgó un plazo de 48 horas a Pamela Franco para que se retracte de sus declaraciones, las cuales considera falsas y perjudiciales.

El cantante no solo cuestionó la veracidad de lo dicho por su expareja, sino que también la acusó de incurrir en difamación y calumnia, señalando que sus afirmaciones han tenido un impacto directo en su entorno familiar. En ese sentido, rechazó categóricamente una de las acusaciones más sensibles:

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Según su postura, es completamente falso que esté afectando a su hija mayor o que haya enviado personas para hablar negativamente de la menor. Este punto fue uno de los más enfáticos dentro de su reclamo, al tratarse de un tema que involucra a sus hijos y su rol como padre.

Pamela Franco en el set de ‘Arriba mi Gente’, donde abordó abiertamente la condición de su hija. Captura: Latina TV

El cuestionamiento sobre el aspecto económico

Otro de los temas que generó mayor controversia fue el relacionado con la dinámica económica de la relación. En una entrevista previa con Andrea Llosa, Pamela Franco había afirmado que ambos vivían de sus ingresos, mientras Christian Domínguez ahorraba con el objetivo de comprar una casa que finalmente no se concretó.

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Ante ello, el cantante negó rotundamente haber sido mantenido durante la relación, considerando que esta versión distorsiona la realidad y afecta su reputación. En su carta, además, exigió que su expareja deje de referirse públicamente a aspectos relacionados con su vida personal y familiar, especialmente cuando involucran a sus hijos.

Christian Domínguez se molestó al saber que Pamela Franco habló de la conducción de su hija. Arriba Mi Gente

Exigencias y advertencias legales

La carta notarial no solo incluyó el pedido de rectificación, sino también una advertencia sobre las consecuencias legales que podrían derivarse en caso de no cumplirse con dicha solicitud. Christian Domínguez argumentó que las declaraciones de Pamela Franco le han generado un daño laboral y económico, motivo por el cual considera necesario que se corrija la información difundida.

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Pamela Franco denuncia que Christian Domínguez administró todo su dinero durante su relación y nunca se lo devolvió, según su testimonio en televisión. (Instagram Pamela Franco / Christian Domínguez)

Pamela Franco decide no retroceder

Sin embargo, lejos de ceder ante la presión, Pamela Franco respondió con firmeza. Tras conocerse la existencia de la carta notarial, la cantante dejó en claro que no tiene intención de retractarse y que mantendrá su versión de los hechos.

“Mi abogado va a responder esta carta notarial; no pienso rectificarme de nada, porque todo lo que he dicho es verdad. Me ratifico”, declaró de manera contundente.

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Melanie Martínez asegura que la denuncia por maltrato psicológico de Christian Domínguez afecta su estabilidad emocional y su emprendimiento de helados artesanales.

Relatos que alimentan el conflicto

La cumbiambera también volvió a referirse a uno de los episodios que había mencionado anteriormente y que generó incomodidad en su entorno. Se trata de las ocasiones en las que, según su versión, Christian Domínguez ingresaba a su vivienda incluso después de haber terminado la relación.

“Cuando yo dije ese tema, fui clara; él lo quiere distorsionar. Cuando se terminó la relación, él entraba y salía como quería; ha habido oportunidades donde me he levantado y en el filo de la cama ha estado él. Yo le dije que no tenía por qué entrar. Se quedaba en la puerta de la sala. Él es una persona confianzuda”, sostuvo.

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Pamela Franco expone lo que Christian Domínguez le decía sobre Karla Tarazona. Captura: Panamericana Televisión.