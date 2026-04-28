Qué se celebra el 28 de abril en el Perú: una travesía por los hitos que forjaron la identidad y el desarrollo del país

Las efemérides de esta fecha conmemoran eventos relevantes en los campos político, cultural y científico, mostrando la evolución de la sociedad peruana a través de sucesos que destacaron para cada una de las regiones y personajes implicados (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 28 de abril reúne hechos que marcaron la historia del Perú en distintos ámbitos políticos, culturales y científicos. En 1839 Huancavelica recuperó su condición de departamento tras años de anexión, mientras en 1873 se creó Apurímac con capital en Abancay.

En 1895 nació el compositor criollo Víctor Correa Márquez, figura de la música popular. En 1910 nació Doris Gibson, impulsora del periodismo crítico con la revista Caretas.

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En 1947 partió la expedición Kon-Tiki desde el Callao, y en 1988 se estableció la Reserva Comunal Yanesha para proteger la Amazonía. Todos sucesos reflejan identidad diversidad memoria y proyección del país.

28 de abril de 1839 – Huancavelica es restituida como departamento tras años de anexión a Huamanga

La restitución de Huancavelica como departamento en 1839 no solo reorganizó el mapa, también devolvió identidad a una región que había sido absorbida y relegada durante más de una década. (Andina)

El 28 de abril de 1839, el mariscal Agustín Gamarra dispuso la restitución política de Huancavelica como departamento del Perú, devolviéndole su autonomía tras haber sido anexada a Huamanga en 1825 por decisión de Simón Bolívar.

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Durante ese periodo, la región perdió su condición administrativa pese a su relevancia histórica y económica, especialmente por la explotación minera. La medida de Gamarra respondió a demandas locales y a la necesidad de reorganizar el territorio nacional.

Desde entonces, Huancavelica celebra esta fecha como un hito que reafirma su identidad política y su importancia en la historia republicana del país.

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28 de abril de 1873 – Se crea el departamento de Apurímac con Abancay como capital regional

La creación de Apurímac redefinió el mapa del sur andino, otorgando identidad propia a un territorio que combinaba tradición agrícola, riqueza minera y pasado guerrero. (Andina)

El departamento de Apurímac fue creado el 28 de abril de 1873, estableciéndose como una nueva división política del Perú con capital en Abancay.

Su territorio, ubicado en la sierra sur, había formado parte anteriormente de las jurisdicciones de Cusco y Huamanga durante el Virreinato. La región posee una rica historia vinculada a la cultura chanca, que destacó por su desarrollo agrícola y su resistencia frente al Imperio inca.

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Con el tiempo, Apurímac consolidó su identidad basada en la agricultura y la minería, convirtiéndose en un espacio estratégico en el sur andino peruano.

28 de abril de 1895 – Nace Víctor Correa Márquez, compositor criollo de valses y polcas peruanas

La vida de Víctor Correa Márquez comenzó en 1895 y se transformó en música, dejando valses y polcas que retratan amores, nostalgias y el pulso bohemio de Lima. (Glorias del Criollismo)

Víctor Correa Márquez nació el 28 de abril de 1895 en el Callao y se convirtió en un destacado compositor de música criolla. Desde joven mostró inclinación por la composición y a los 18 años creó su primer vals, “Mi última duda”.

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A lo largo de su trayectoria desarrolló una prolífica obra que incluye temas como “Amarga verdad”, “Suspiros”, “Sin tu amor” y la popular polca “La gitanilla”.

Su vida estuvo ligada al ambiente bohemio limeño, donde también se desempeñó como guitarrista y cantor. Falleció en 1989, dejando un legado significativo en la tradición musical peruana.

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28 de abril de 1910 – Nace Doris Gibson, fundadora de la revista Caretas y referente del periodismo peruano

La historia del periodismo peruano dio un giro con Doris Gibson, cuya visión editorial marcó generaciones y consolidó una prensa valiente e incómoda para el poder. (Andina)

Doris Gibson nació el 28 de abril de 1910 en Lima y se convirtió en una figura clave del periodismo peruano. Fundó en 1950 la revista Caretas, medio reconocido por su línea crítica y su periodismo de investigación, que enfrentó censuras y cierres durante gobiernos autoritarios.

Proveniente de una familia vinculada a la cultura, inició su carrera en publicidad y luego incursionó en el ámbito editorial.

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Su liderazgo marcó una etapa decisiva en la prensa nacional, consolidando una publicación influyente. Falleció en 2008, dejando un legado asociado a la defensa de la libertad de expresión.

28 de abril de 1947 – Parte la expedición Kon-Tiki desde el Callao para demostrar rutas precolombinas

La expedición Kon-Tiki partió en 1947 con una apuesta audaz: demostrar que los pueblos sudamericanos pudieron llegar a la Polinesia guiados solo por corrientes y estrellas. (Nasjonalbiblioteket)

La expedición Kon-Tiki partió el 28 de abril de 1947 desde el Callao, liderada por el explorador noruego Thor Heyerdahl.

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A bordo de una balsa construida con técnicas tradicionales, seis tripulantes emprendieron un viaje por el océano Pacífico con el objetivo de demostrar que antiguos pobladores sudamericanos pudieron llegar a la Polinesia.

La travesía duró 101 días y recorrió cerca de 7.000 kilómetros hasta arribar al atolón de Raroia. El viaje se convirtió en un hito de la arqueología experimental, evidenciando la viabilidad de estas rutas marítimas ancestrales.

28 de abril de 1988 – Se establece la Reserva Comunal Yanesha para proteger la vida y memoria amazónica

La creación de la reserva Yanesha marcó un paso clave en la defensa de la biodiversidad y en el reconocimiento del vínculo ancestral entre pueblos y territorio. (Y tú que planes)

El 28 de abril de 1988 se estableció la Reserva Comunal Yanesha en Pasco, como un espacio destinado a proteger la fauna silvestre y garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos por parte de comunidades nativas.

Ubicada en el distrito de Palcazú, abarca más de 34 mil hectáreas de bosques de selva alta y baja. Su creación respondió a la necesidad de conservar la biodiversidad y asegurar la subsistencia de la etnia Yanesha, que históricamente ha dependido de estos recursos.

La reserva integra un sistema ecológico clave en la cuenca del río Palcazú y representa un modelo de convivencia entre naturaleza y cultura.