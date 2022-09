Magaly Medina se burla del rating de ‘Amor y Fuego’: “Los Picapiedras lideran con 2.5 puntos”

Magaly Medina se burla del rating de Amor y Fuego | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad de hacer mofa del rating de ‘Amor y Fuego’, programa que este martes 20 de septiembre tuvo como invitada a Guiliana Rengifo, quien recientemente ha sido ampayada con un notario de Pucallpa.

Fue la conductora de espectáculos quien sacó al aire las imágenes de la cumbiambera besando a un notario de Pucallpa, quien aparentemente sigue casado. Pero, esta tarde el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, invitó a la cantante para dar su descargo.

Pese a que es el tema mediático del momento, todo parece indicar que el rating no estuvo de su lado. Por esa razón, la esposa de Alfredo Zambrano no dudó en reírse de las cifras que consiguió el espacio de Willax y tal como era de esperarse, lo hizo a su propio estilo.

“Quiero agradecer a Los Picapiedras que han salido en pleno a aplaudirme. Me encanta, jajajaja. Ustedes saben que ese el programa más visto de las dos de la tarde de la televisión nacional. ¿En qué canal lo pasan? ¿En Global? la está rompiendo en rating, creo que tiene 2.5 y la rompe a esa hora, ¿qué más les puedo contar?, ¿qué más les puedo decir?”, comentó muy divertida Medina.

Magaly Medina se burla de 'Amor y Fuego'

Seguido, no dudó en hacer más mofa y a manera cómica se rió del programa conducido por su examigo. Aunque, directamente no mencionó el nombre del magazine, dijo claramente que sabía hacia quién se estaba dirigiendo.

“¿De qué se ríen ustedes? ¿Qué tiene? jajaja. En faceta de hipocritona, ¿por qué se ríen chicos?, ¿qué estoy diciendo?, solo he dicho que los Picapiedras tienen más rating en la televisión nacional a 2 de la tarde y tienen 2.5 puntos”, sentenció Medina en tono burlón.

Finalmente, señaló que se estaba dirigiendo a ‘Amor y Fuego’, pero evitó dar el nombre y solo se escudó asegurando que estaba ‘imitando hipócritas’. “¿Qué he dicho?, ¿por qué se están riendo? A lo hipócrita, ¿no? Cómo si yo no supiera que Los Picapiedras sobre quien tienen más rating. Ay, pero me encanta imitar a las hipócritas”, finalizó la conductora desatando risas en su set de televisión.

