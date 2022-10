Rodrigo González negó enemistad con Magaly Medina: “Me parece la mejor en lo que hace”

Rodrigo González negó estar peleado con Magaly Medina.

Rodrigo González y Magaly Medina se han enfrentado en más de una oportunidad a lo largo de los últimos años. Hace poco, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ aseguró que no respondería a las críticas de ‘Peluchín’ porque no quería darle “tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios”. Pese a ello, la figura de Willax aseguró que no están peleados.

El presentador de ‘Amor y Fuego’ fue entrevistado por Regina Alcóver en Radio Felicidad, en donde tocaron diversos temas de su carrera artística. La actriz y cantante le preguntó si alguna vez se amistaría con Magaly Medina, pues ambos solían ser bastante unidos años atrás. Recordemos que fue la ‘Urraca’ quien vio el talento de Rodrigo para la pantalla chica.

“Yo creo que para amistarse es porque estás peleado. Yo no me he peleado con Magaly. Mi amistad con ella se terminó”, aclaró González para luego elogiar a su examiga. “Yo le deseo lo mejor de la vida, me parece una triunfadora. Me parece lo mejor en lo que hace, la pionera además”.

“Celebraré siempre cuando la vida le vaya bien, y no me alegraré cuando las cosas le salgan mal, nunca. Pero hay gente que cumple un determinado rol en un momento determinado de tu vida, y luego las personas evolucionan en diferente dirección, o involucionan”, agregó.

Magaly Medina y Rodrigo González fueron buenos amigos hasta el año 2020, cuando la 'Urraca' anunció que estaban distanciados. (Latina TV)

Los motivos detrás de su distanciamiento

En marzo de 2020, Magaly Medina confesó en su programa ‘Magaly TV, La Firme’ que su amistad con ‘Peluchín’ había llegado a su fin. ¿La razón? La periodista no estaba de acuerdo con la forma en la que su examigo hacía periodismo de espectáculos. Al parecer, Rodrigo González no estaba enterado del distanciamiento porque pronto aclaró que, para él, todo estaba bien.

Tiempo después, el conductor de ‘Amor y Fuego’ dejó entrever que Magaly Medina fue la responsable que no haya podido ingresar a un programa de espectáculos, el cual se iba a transmitir en ATV al medio día. Al parecer, la ‘Urraca’ no quería competencia en su propia casa televisiva. Recordemos, además, que González había sido retirado de Latina TV por problemas con la directiva.

Ya en septiembre de este año, el compañero de Gigi Mitri reveló que se distanció de Medina porque se enteró que, efectivamente, ella le había cerrado las puertas del canal 9. Para él, esto resultó siendo una traición, pues confesó que él la había ayudado a ingresar a Latina TV en el pasado.

“Uno de los motivos por los cuales yo no puedo llamar amiga a alguien que te cierra las puertas de un canal, es que yo se las abrí cuando estaba en Latina. Hay muchos datos que mucha gente no sabe. Cuando ella trabajaba en ATV y ATV la tenía fuera del aire, que si le iban a dar los fines de semana, que si volvía al diario, ella renuncia a Magaly TV y lo deja porque había tenido un bajón”, indicó.

Los conductores de televisión dejaron de seguirse en Instagram. Su amistad llegó a su fin a inicios de 2020.

