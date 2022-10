Claudio Pizarro y su esposa habrían terminado por infidelidad del futbolista, según Rodrigo González

Rodrigo González comenta sobre separación de Claudio Pizarro y Karla Salcedo. (Instagram)

Crecen las sospechas de una separación. Luego de que Karla Salcedo no fuera a la despedida del fútbol internacional que le hicieron al futbolista peruano, Claudio Pizarro, en un estadio de Alemania, los rumores son más fuertes del fin del matrimonio Pizarro-Salcedo.

Rodrigo González comentó en su programa ‘Amor y Fuego’ que le ha llegado información de que Claudio y Karla se habrían separado porque el deportista tendría una vida paralela, lo que ocasionó una gran decepción en su esposa, que está con él desde hace 23 años.

“Parece que la esposa está destrozada, se enteró de que tiene una vida paralela. Así que en su momento Claudio Pizarro, además de distraer la atención con esto, nos dirá por qué su esposa está tan destrozada”, indicó el exahijado de Magaly Medina.

Asimismo, comentó que la información le llegó de fuentes cercanas a la todavía pareja de matrimonio. “A mí nadie me va a callar, se los cuento porque a mí nadie me pidió que le guarde el secreto”, dijo Rodrigo en relación con las declaraciones de Magaly Medina cuando indicó que aún no podía revelar si esta pareja estaba separada porque no tenía pruebas que lo demostraban.

Rodrigo González en 'Amor y Fuego'

Gigi Mitre comentó separación

Por su lado, Gigi Mitre, compañera de Rodrigo González, aseguró que muchas personas del entorno de tanto Claudio como de Karla ya sabían de esta noticia.

“A mí no me sorprende que no hay ido su esposa. Yo lo sé por amigos en común, tenía conocimiento que hasta hace unos meses estaban separados. Era algo que todo el entorno lo sabía. Hoy por hoy no lo sé. Pero bien por Pizarro en el aspecto profesional”, expresó.

Fiorella Rodríguez confirma la soltería de Pizarro

La comunicadora Fiorella Rodríguez estuvo invitada al programa ‘En Boca de Todos’ y se le escapó el nuevo estado civil de Claudio Pizarro, de quien se especula mucho que estaría alejado hace varios meses de la madre de sus tres hijos.

Cuando el programa de América Televisión estaba difundiendo las imágenes de la trasmisión en vivo que hizo el futbolista el fin de semana, donde se mostró cantando, bailando y tomando unas copitas de vino. La conductora Tula Rodríguez no perdió la oportunidad y comenzó a mostrar interés en él.

“Con ese bailecito le voy. Estoy emocionada porque con ese bailecito demuestra que la conoce, me ha emocionado. Yo estaba tranquila, mi semana triste y esta imagen me alegró”, expresó una coqueta Rodríguez.

Tula continuó con las palabras de halago y lo felicitó por lo bien que está y aseguró que irá a su cuenta de Instagram para comenzar a darle like a sus fotos.

“Es un futbolista destacado a nivel mundial, es furor en Alemania, hoy está libertado”, agregó Tula. Y Fiorella Rodríguez reacciona de inmediato y comenta: “Y está solo”, dijo la exconductora de América Espectáculos.

“Ay caramba y encima soltero al parecer. Ay no, le voy, le voy a decir que está más bueno que el pan”, finaliza Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez defiende a su hija de los insultos de las redes sociales. (Captura)

Otros indicios que demuestran separación

En el programa de ‘Magaly TV: La Firme’ del pasado 22 de junio, la periodista presentó un informe señalando que Pizarro ya no comparte fotos con su esposa en su cuenta de Instagram, como acostumbraba hacerlo antes e inclusive ya no la sigue por esta red social. Y la última publicación que se refiere a ella es en marzo del 2021 por el ‘Día internacional de la Mujer’, donde le envía un mensaje cariñoso.

Además, Karla Salcedo y Claudio Pizarro no han pasado las últimas fiestas de navidad y año nuevo juntos porque según el récord migratorio de Claudio, él vino a Perú a pasarlo en familia y Karla se quedó en Alemania con sus hijos, inclusive no viene a territorio peruano desde el 2018.

SEGUIR LEYENDO