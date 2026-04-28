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A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

El equipo ‘celeste’ irá en busca de su segunda victoria en el torneo continental cuando reciba a su rival colombiano en el Estadio Alejandro Villanueva. Revisa el horario detallado del encuentro

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Sporting Cristal recibe a Junior por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal recibe a Junior por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Prensa clubes

Sporting Cristal afronta hoy, martes 28 de abril, un partido determinante en su camino en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El conjunto ‘rimense’ recibirá a Junior de Barranquilla en un duelo correspondiente a la tercera jornada del torneo, en el que ambos equipos llegan con la obligación de sumar para no perder terreno en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, escenario donde el equipo dirigido por Ze Ricardo ejercerá localía y que se presenta como un factor importante para sus aspiraciones en el plano internacional. Los ‘celestes’ buscarán hacerse fuertes en este recinto, sumar su segunda victoria en el certamen continental y cumplir con un objetivo clave para mantenerse en carrera.

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A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla por Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla, correspondiente a la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, está programado para disputarse este martes 28 de abril desde las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En tanto, en países como Chile, Venezuela y Bolivia el duelo arrancará a las 22:00 horas, mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se jugará desde las 23:00 horas.

La transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN, canal que posee los derechos exclusivos de la Conmebol para el torneo. Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de Disney+, plataforma disponible por suscripción en dispositivos móviles, tablets, computadoras y televisores inteligentes.

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Sporting Cristal será local ante Junior de Barranquilla en el estadio Alejandro Villanueva
Sporting Cristal será local ante Junior de Barranquilla en el estadio Alejandro Villanueva. Crédito: Prensa SC

Asimismo, Infobae Perú llevará a cabo una cobertura completa de la contienda desde el estadio Alejandro Villanueva, con el minuto a minuto que incluirá la previa, el desarrollo del partido y el resultado final, permitiendo a los aficionados seguir en tiempo real todas las incidencias y las principales jugadas del compromiso.

Sporting Cristal busca su segundo triunfo

En la tabla del grupo F, Sporting Cristal se ubica en el segundo lugar con tres puntos, la misma cantidad que Cerro Porteño (3°) y uno menos que el líder Palmeiras, lo que refleja lo ajustado de la zona. Por ello, una victoria ante el conjunto colombiano no solo representaría un impulso anímico, sino también un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El presente del equipo ‘rimense’, sin embargo, ha sido irregular en las últimas semanas. En su última presentación por el torneo continental, cayó 2-1 ante Palmeiras en Brasil en un duelo marcado por la polémica arbitral, aunque mostró pasajes de buen fútbol que no logró sostener hasta el final.

Después de ese compromiso, Sporting Cristal disputó tres partidos en el torneo local y no logró un balance favorable: consiguió una ajustada victoria por 3-2 ante UTC, pero luego encadenó dos derrotas consecutivas, 4-1 frente a Atlético Grau y 1-0 ante Comerciantes Unidos. Estos resultados lo han hecho perder terreno en la tabla y lo mantienen en la zona media del Apertura, generando preocupación en su entorno por el irregular momento futbolístico.

Sporting Cristal viene de encadenar dos derrotas consecutivas.
Sporting Cristal viene de encadenar dos derrotas consecutivas. Crédito: Prensa SC

Junior, un rival necesitado de puntos

En cuanto a su rival, Junior de Barranquilla también llega con la necesidad de sumar puntos en esta fecha. El conjunto colombiano viene de empatar 1-1 ante Cúcuta en condición de visitante por su torneo local, mientras que previamente había conseguido una victoria por 2-1 frente a Llaneros jugando en casa.

En la Copa Libertadores, el ‘tiburón’ debutó con un valioso empate ante Palmeiras, pero luego sufrió un golpe importante al caer por 1-0 frente a Cerro Porteño en Paraguay en su última presentación. Este resultado lo deja en el último lugar del grupo y lo obliga a sumar puntos fuera de casa para no quedar rezagado en la tabla.

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