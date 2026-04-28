Said Palao sorprende al no querer dedicar un saludo a Alejandra Baigorria en su aniversario: “No puedo declarar…”

“No puedo declarar”: Said Palao esquiva preguntas sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria. Composición Infobae / Carol Ruiz.

El reciente primer aniversario de matrimonio entre Said Palao y Alejandra Baigorria, que debía ser una fecha marcada por gestos públicos de afecto y celebraciones como en anteriores oportunidades, terminó convirtiéndose en un momento inesperado y cargado de tensión mediática.

Lejos de las declaraciones románticas o mensajes emotivos que suelen acompañar este tipo de ocasiones, el chico reality optó por el silencio, generando sorpresa tanto en la prensa como en el público que sigue de cerca su relación.

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“No puedo declarar”: Said Palao esquiva preguntas sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria. Captura: Amor y Fuego.

No quiso responder

Todo ocurrió cuando Said Palao fue abordado por reporteros durante una entrevista. En medio de preguntas relacionadas con su participación en una competencia, los periodistas aprovecharon la ocasión para felicitarlo por su primer año de matrimonio con Alejandra Baigorria. Lo que parecía una consulta sencilla se transformó rápidamente en un momento incómodo.

El exchico reality, lejos de reaccionar con naturalidad o responder con una frase breve, marcó distancia desde el inicio. “Chicos, no puedo declararles… estoy concentrado en mi competencia, no les voy a declarar”, respondió con firmeza, dejando claro que no tenía intención de hablar sobre su vida personal.

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La respuesta sorprendió, no solo por el contenido, sino también por el tono. En lugar de esquivar el tema con cortesía, optó por una negativa directa que dejó sin margen de interpretación su postura frente a las preguntas sobre su relación.

“No puedo declarar”: Said Palao esquiva preguntas sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria. Captura: Amor y Fuego.

El silencio frente a un aniversario esperado

El hecho de que se tratara de una fecha significativa aumentó la expectativa de la prensa. El primer aniversario de matrimonio suele ser una ocasión especial, y muchos esperaban al menos un saludo o una breve mención hacia Alejandra Baigorria. Sin embargo, esto no ocurrió.

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Ante la insistencia de los reporteros, quienes intentaron que el competidor dedicara хотя sea unas palabras, la respuesta se mantuvo invariable. Said Palao reafirmó su decisión de no involucrarse en temas personales durante la entrevista, manteniendo una actitud reservada y evitando cualquier comentario que pudiera interpretarse como una declaración sobre su matrimonio.

“No puedo declarar”: Said Palao esquiva preguntas sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria. Captura: Amor y Fuego.

La insistencia que no logró cambiar su postura

Los periodistas no desistieron fácilmente. En un intento por obtener al menos un gesto, le pidieron que enviara un saludo a su esposa por el aniversario. Este tipo de solicitudes suele generar respuestas espontáneas, pero en este caso, la reacción fue completamente distinta.

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“No puedo hablar, no puedo comer, no puedo declarar”, reiteró, ampliando su negativa inicial y dejando en claro que no haría excepciones. La frase, repetida con un tono que combinaba incomodidad y determinación, reforzó la idea de que había decidido cerrar cualquier espacio para comentarios personales.

Incluso cuando los reporteros le recordaron que Alejandra Baigorria se encontraba lejos y que probablemente esperaba хотя sea un gesto público, el chico reality se mantuvo firme. No hubo cambio en su actitud ni intento de suavizar la respuesta.

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Said Palao es abordado por la prensa para que se pronuncie sobre su primer aniversario con Alejandra Baigorria. Sin embargo, el chico reality se niega a dar declaraciones, argumentando que está completamente enfocado en su próxima competencia. Willax/ Amor y fuego.

El cierre abrupto de la entrevista

Ante la falta de respuestas sobre el tema, la entrevista tomó un giro inevitable hacia su final. Said Palao, sin mostrar intención de prolongar la conversación, decidió dar por terminado el intercambio con la prensa.

“Gracias chicos, nos vemos”, expresó antes de retirarse, dejando a los reporteros sin la declaración que buscaban. El momento, captado por las cámaras del programa “Amor y Fuego”, rápidamente se difundió y generó diversas reacciones en redes sociales.

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“No puedo declarar”: Said Palao esquiva preguntas sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria. Captura: Amor y Fuego.

Ganó competencia

A pesar de su negativa a hablar sobre su vida personal, Said Palao sí se mostró dispuesto a comentar aspectos relacionados con su desempeño en la competencia. Fue en ese contexto donde explicó las razones detrás de su enfoque actual.

“No llego de la mejor manera al campeonato, me ha pasado de todo en el camino, pero si tienes una meta, así tengas todo en su contra, lucha por tus objetivos”, señaló en su red social.

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“No puedo declarar”: Said Palao esquiva preguntas sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria. Captura: Amor y Fuego.