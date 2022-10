Rodrigo González y Tilsa Lozano: Archivan tres demandas que impuso la modelo contra el conductor. (Willax TV)

Este lunes 10 de octubre, Rodrigo González se mostró tranquilo al revelar que tres de cuatro denuncias en su contra fueron archivadas. Y es que, Tilsa Lozano se encuentra en una lucha legal desde el año 2020 y ha demandado al conductor de ‘Amor y Fuego’ en varias oportunidades.

Todo comenzó cuando la exconejita decía que el popular ‘Peluchín’ la mencionaba en sus programas como mala influencia luego de que ella promocionara unos productos que no precisamente eran efectivos. La modelo solicitó garantías personales, es decir, medidas de protección para su vida porque decía que Rodrigo González la insultaba y humillaba.

Sin embargo, esta denuncia fue desestimada por el Poder Judicial al no configurarse ninguno de delitos que afectara su honor y reputación. “Ella denuncia a Rodrigo González. Le pide garantías personales contra su vida, contra su identidad física porque decía que él la acosaba y la hostigaba. La subprefectura le ha dicho que acá no hay garantías que pedir porque eso, para empezar, no tiene nada que ver con las garantías”, dijo Iván Paredes, el abogado del presentador televisivo.

Posteriormente, la exconejita cambió su versión e impuso una nueva demanda por acoso, la cual también fue desestimada por la justicia peruana. “El fiscal se habrá reído. Saca una resolución donde dice que no hay mérito al acoso”, explicó el representante legal del presentador.

Tras ver que dichas denuncias no procedieron, Tilsa Lozano decidió imponer una nueva demanda como violencia contra la mujer, pero un juez concluyó que se archive. “Lo que hace ella (Tilsa), es que este tema de acoso lo quería derivar como violencia contra la mujer”, explicó el representante legal del presentador.

Finalmente, una cuarta denuncia sigue en curso y esta vez sería por difamación. “Lo que ha hehco ahora es denunciar por difamación y está en trámite todavía“, agregó el letrado revelando que Tilsa Lozano no ha asistido hasta la fecha a ninguna audiencia para que dé sus descargos.

Archivan tres de cuatro denuncias que impuso Tilsa Lozano contra Rodrigo González. (Captura / Instagram)

Esto no pasó desapercibido para Rodrigo González, quien se mostró contento ante la noticia y no dudó en enviarle un mensaje a la exvengadora resaltando su triunfo y señalando que él no tiene la culpa de que ‘promocione’ pastillas naturales que no reducían el peso.

“Qué pena, qué más tiene que pasar. La que tiene correa, la que apechuga, doble pechuga es lo que tiene después de todas las denuncias y demandas que me pones por las cosas que te digo y no te gustan. Tus productos sí eran una estafa, por algo te pidieron que rectifiques, así que no mentí, hubieses ganado tú. Yo no tengo la culpa de tus taras en el espíritu, cuando se trata de los demás, haces leña del árbol caído, pensabas que yo iba a hacer tu relacionista público (...) Una por una han ido cayendo (tus denuncias), un matamoscazo judicial. Ella me quiere ver preso”, expresó durante la emisión de su programa.

Rodrigo González opina sobre el archivamiento de las demandas que le impuso Tilsa Lozano. (Willax TV)

SEGUIR LEYENDO

Rodrigo González recordó la vez que Magaly Medina le hizo tremendo desplante a reportero