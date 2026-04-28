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Pablo Guede indica los motivos de la titularidad de Paolo Guerrero en Alianza Lima: “Está haciendo un trabajo espectacular para el equipo”

El responsable técnico del club ‘blanquiazul’ sostiene que la presencia del veterano delantero pasa por su influencia en la generación del ataque, dejando así a un lado su función de goleador

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Pablo Guede cierra filas con la titularidad de Paolo Guerrero en Alianza Lima. - Crédito: Fútbol Satélite / Leonardo Roncal
Pablo Guede cierra filas con la titularidad de Paolo Guerrero en Alianza Lima. - Crédito: Fútbol Satélite / Leonardo Roncal

Pablo Guede ha zanjado el debate de la titularidad de Paolo Guerrero en la actual temporada. Aunque varias voces ajenas, especialmente aquellas que aparecen en las graderías, cuestionen la presencia del veterano ariete, el cuerpo técnico de Alianza Lima sostiene su titularidad por su desenvolvimiento en conjunto, demostrando así que no se espera una función goleadora del todo en la campaña.

Yo creo que Paolo Guerrero está haciendo un trabajo espectacular para el equipo, pero teniendo a Ramos y Girotti es una posibilidad como a todos. Si hay algo que tienen claro los chicos es que no me caso con nadie”, afirmó el estratega en una entrevista con Fútbol Satélite.

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Bajo esa línea, Guede no quiso demeritar a los otros atacantes que compiten por el puesto y ponderó sus atributos: “Ramos es un9de selección, goleador, con el gol entre ceja y ceja. Y Girotti, bueno, solo 11 pueden jugar, no se puede jugar con 14”.
La sorpresiva revelación sobre el futuro de Paolo Guerrero si sale campeón con Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima
Paolo Guerrero suma cuatro goles en el Apertura 2026. - Crédito: Alianza Lima

Guerrero, recta final

Asumiendo el final de su carrera en el presente año, Paolo Guerrero se ha transformado en el titular indiscutible en Alianza Lima. Por experiencia, jerarquía y vigencia, el entrenador Pablo Guede ha apostado por su continuidad en los partidos ligueros, aunque lo ha fijado más como acompañante de área que goleador clásico.

Aun así, el histórico artillero de la selección peruana aún se da el gusto de seguir perforando las redes en Perú. Llevándose sobre sus hombros a los aliancistas, el ‘Depredador’ registra cuatro goles en el Apertura 2026 y tres más en la pretemporada, siendo su cénit el doblete apuntado a Inter Miami en la Noche Blanquiazul.

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Con cierto suspenso, el delantero puso el quinto tanto en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: L1MAX.
Guerrero, de 42 años, tiene el gran sueño de retirarse a final de temporada como campeón del fútbol peruano con el club de sus amores, lo que supondría un palmarés inolvidable considerando que, hasta el día de hoy, no ha podido levantar galardón alguno en el país del que es ídolo absoluto.

Formado en las categorías menores de Alianza Lima, Paolo se marchó muy joven con destino al FC Bayern. Allí acabó puliéndose como goleador en la reserva para dar el gran salto a la Bundesliga y de ahí inició una trayectoria en ascenso con etapas gloriosas en Corinthians, Flamengo y Liga de Quito.

Paolo Guerrero golpeándose el escudo de Alianza Lima tras asestarle doblete al Inter Miami. - Crédito: Rodrigo Atoche
Paolo Guerrero golpeándose el escudo de Alianza Lima tras asestarle doblete al Inter Miami. - Crédito: Rodrigo Atoche

Líder incontestable

Alianza Lima continúa destacando en el Apertura 2026 bajo la conducción de Pablo Guede, quien ha logrado plasmar su sello personal en el equipo. La escuadra de La Victoria se ha posicionado en la cima del torneo, mostrando una regularidad que le ha permitido instalarse como líder indiscutido.

Con un total de 26 unidades y 17 goles marcados, los ‘íntimos’ se afianzan en el primer lugar de la tabla, superando a Los Chankas por diferencia de anotaciones.

En el aspecto defensivo, el equipo ha encontrado un pilar fundamental en Alejandro Duarte, quien no ha recibido goles en ocho jornadas. La solidez en la portería, junto con la efectividad en el ataque, se han convertido en los principales factores del éxito que vive actualmente el club 'blanquiazul.

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