Gigi Mitre pasó vergonzoso momento al cortar su torta de cumpleaños en Amor y Fuego. Willax Televisión.

Cuando el programa ‘Amor y Fuego’ estaba a punto de terminar, Rodrigo González sorprendió a su compañera Gigi Mitre entregándole un pastel de cumpleaños por el día de su santo. Sin embargo, lo que nunca imaginó la conductora de televisión es que pasaría un vergonzoso momento en vivo.

Debido a la emoción del momento, el popular ‘Peluchín’ le pidió a su mejor amiga que corte la torta para que puedan ver el contenido, pues exteriormente este tenía forma de envoltura de chocolate, por lo que esperaban que el relleno sea el mismo.

Por este motivo, Rodrigo González le solicitó a la producción de su programa que consiga un cuchillo, para que así Gigi Mitre proceda a partir el pastel. La animadora no dudó en acceder al pedido de su compañero y empezó a cortar la torta ante cámaras.

En este proceso, cuando la torta estaba a punto de salir, el conductor de ‘Amor y Fuego’ se dio cuenta que el contenido no era el que esperaban, pues estaba hecho de tecnopor, un material que es usado para rellenar este tipo de golosina. Asimismo, ‘Peluchín’ no pudo evitar estallar de la risa al darse cuenta.

“Ahí está mira, tiene chocolate”, fue lo primero que dijo Gigi Mitre mientras retiraba un pedazo de este pastel, segundos después, notó que no era así, estallando de la risa junto a su compañero.

“Acá al medio, uy hijita qué partida es esta, uy tiene... ay no”, indicó Rodrigo González antes de correr por casi todo el set riéndose de lo que había sucedido frente a cámaras.

Cabe mencionar que este momento se volvió viral en TikTok, pues ha sido compartido por miles de fans de los conductores de la televisión. Asimismo, Gigi Mitre aprovechó el momento para pronunciarse en sus redes sociales y enviarle un mensaje a sus seguidores.

“Solo a mí se me ocurre partir la parte que era de maqueta, jajaja. Me encantó mi torta”, fueron la palabras de la mejor amiga de Rodrigo González tras pasar un vergonzoso momento frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Conductores de 'Amor y Fuego' no aparecieron en vivo. (Willax)

Magaly Medina se burla de Gigi Mitre

Magaly Medina recordó que se encuentra próxima a cumplir 25 años en la televisión peruana, por lo que anunció que realizará una celebración al lado de su equipo. Asimismo, le solicitó a su producción que no traigan una torta de tecnopor, pues no quiere pasar roche al partir el pastel.

“¿La torta que me van a traer no es de tecnopor no? ¿Ok? ¡Perfecto! Empecemos por ahí porque no quiero hacer el ridículo. A mí me me encanta partir mi torta, misma novia, y no vaya a salir el tecnopor por ahí volando”, comentó la ‘Urraca’.

SEGUIR LEYENDO