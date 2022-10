Rodrigo González se defendió tras ataques de Magaly Medina: “Soy un referente de espectáculos en Perú”

Rodrigo González usó su cuenta de Twitter para responderle fuerte y claro a Magaly Medina.

Rodrigo González no se quedó callado, luego que Magaly Medina dijera a un medio local que el conductor de ‘Amor y Fuego’ solo habla de ella para generar portadas. En su defensa, el popular ‘Peluchín’ aseguró que su examiga posee complejos de superioridad y que no soporta que Andrea Llosa supere en rating a su programa de espectáculos.

“No voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy súper ocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level”, señaló Medina en diálogo con diario Trome.

Asimismo, lo acusó de manipular las cifras de rating a su conveniencia. “Yo todos los días trabajo por mi rating y se ven los resultados. Siempre quiero más y en eso estamos trabajando mi equipo y yo. Y como ya dije, no le voy a dar tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios”, agregó Magaly Medina.

Magaly Medina arremetió contra Rodrigo González en una reciente entrevista.

Como ya es costumbre, muchos esperaban que la figura de Willax TV le respondiera a la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’. Sin embargo, esto no se pudo dar porque ni Rodrigo González ni Gigi Mitre aparecieron en ‘Amor y Fuego’ la tarde del viernes 30 de septiembre. Hasta el momento, se desconoce los motivos de su ausencia.

No obstante, ‘Peluchín’ no dudó en pronunciarse en su cuenta de Twitter para recordarle a la ‘Urraca’ que, al igual que ella, él es un “referente de espectáculos” en Perú. Prueba de ello han sido sus programas ‘Amor, amor, amor’ y ‘Amor y Fuego’, que han sacado controversiales destapes en más de una oportunidad.

“Ser triplicada por su competencia la tiene loca. Vaya delirios de superioridad de la insegura y mezquina. Muy a su pesar, soy un referente de espectáculos en mi país. Y eso no va a cambiar por más pataletas que haga. Las portadas son parte de lo cotidiano para mí”, sostuvo en dicha red social.

Rodrigo González se defendió de las críticas de Magaly Medina. (Twitter)

¿Qué molestó a Magaly Medina?

La ‘Urraca’ no mantiene una buena relación con Rodrigo González, quien fue en el pasado uno de sus amigos más íntimos. Recientemente, volvió a enfrentarse con el popular ‘Peluchín’ por tomar partido en su pelea con Andrea Llosa. Como se recuerda, Magaly Medina no soportó que su compañera de ATV indicara que muchos y “muchas” envidian el colchón que deja su programa ‘Andrea’.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ se mostró a favor de Llosa, indicando que ella hace mucho más rating que Medina. Incluso, mostró en un cuadro comparativo que la ‘Urraca’ hace menos cifras de sintonía que Andrea y Juliana Oxenford. “Escucha para que no estés contando información que no es verdadera, editada convenientemente para destruir a sus propios compañeros”, le dijo.

Desde entonces, Medina ha dicho que no piensa responderle a Rodrigo González, pues no lo considera suficientemente importante para tener su atención. “A mí déjame con Gisela (Valcárcel), que por lo menos con ella estamos en el mismo level”, dijo al diario Trome.

Los conductores de TV fueron muy buenos amigos en el pasado. Actualmente, ni se siguen en Instagram.

